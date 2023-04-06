«В РФС больше не хотят видеть «Спартак» на вершине»

Ровно 20 лет назад, 6 апреля 2003 года, состоялось яркое московское дерби ЦСКА — «Спартак», завершившееся грандиозным судейским скандалом.

ЦСКА — «Спартак» — 3:2 (0:1)

Голы: Титов, 33 (0:1). Семак, 49 (1:1). В. Березуцкий, 57 — в свои ворота (1:2). Гусев, 77 — с пенальти (2:2). Ярошик, 90+2 (3:2).

«Березуцких ругать не хочется. Они играют как умеют»

После двух туров чемпионата России-2003 ЦСКА Валерия Газзаева лидировал в турнирной таблице со 100-процентным показателем. А вот команда Олега Романцева набрала лишь одно очко, сыграв вничью с «Торпедо-Металлургом» и уступив «Спартаку-Алании».

Встреча двух непримиримых соперников оправдала ожидания. До перерыва «Спартак» был острее. Так, на 28-й минуте Смирнов, реагируя на рывок Титова, выполнил проникающий пас в штрафную. Капитан красно-белых нанес удар в касание — Мандрыкин спас красно-синих.

Вскоре Гусев нарушил правила в борьбе с Павленко, который быстро разыграл мяч с Калиниченко. Хавбек сместился в центр и нанес сильный обводящий удар с линии штрафной. Мандрыкин в броске достал мяч, но отбил его перед собой на неприкрытого Титова, который все исполнил технично — точно в угол — 0:1.

Армейцы вернулись в игру в начале второго тайма. Шершун, выиграв борьбу на «втором этаже» после подачи Гусева с угла поля, отпасовал Семаку, которого защитники «Спартака» оставили одного на углу вратарской. Капитан армейцев нашел щель, куда направить мяч, — 1:1.

Через 14 минут подопечные Газзаева вновь оказались в роли догоняющих.

Павленко отнял мяч у Алексея Березуцкого и вывел Павлюченко в прорыв по правому флангу. Нападающий дошел до лицевой линии и подал в центр штрафной, где Василий Березуцкий, пытаясь прервать передачу, направил мяч в свои ворота мимо вышедшего на перехват Мандрыкина — 1:2.

Красно-белые могли отправить соперника в нокаут. Однако арбитр Валентин Иванов не увидел фола со стороны Рахимича на Павлюченко и не поставил пенальти, а затем Титов не реализовал выход один на один с Мандрыкиным.

Ключевой момент дерби произошел на 77-й минуте. Кириченко сильно пробил из-за пределов штрафной. Баги не смог зафиксировать мяч, к которому устремились Абрамидзе и Семак. Армеец в борьбе с защитником упал на газон — Иванов указал на «точку». Гусев не оставил шансов голкиперу — 2:2.

ЦСКА вырвал победу в компенсированное время. Семак точной передачей нашел Яновского, тот отпасовал в штрафную на Ярошика, который, опередив Луизао, пробил — мяч от ноги бразильца попал в ворота, описав высокую дугу над Баги, — 2:3.

— Во втором тайме ЦСКА прибавил, мы сравняли счет... И тут эта срезка в свои ворота! — делился чех своими впечатлениями. — Предложи мне в тот момент ничью 2:2 — согласился бы не раздумывая. К счастью, в добавленное время отличный пас удался Яновскому. Я ударил, получился рикошет, и вратарь оказался бессилен.

— Вас редко можно было увидеть у чужих ворот. С чем это связано?

— У спартаковцев отлично играли Титов и Смирнов, поэтому пришлось много внимания уделять обороне. Но я хочу забивать в каждом матче.

— Что было в раздевалке ЦСКА после матча?

— Все кричали от радости. Газзаев сказал: если и дальше продолжим в том же духе, станем чемпионами (ЦСКА стал чемпионом сезона-2003. — Прим. «СЭ»).

«Спартак» сам во многом виноват, — писал корреспондент «СЭ». — При счете 2:1 у него было достаточно возможностей, чтобы закрепить победный результат, благо оборона ЦСКА не отличалась надежностью. Ругать братьев Березуцких вообще-то не хочется. Они играют как умеют, а опыт — дело наживное. С другой стороны, Газзаеву в преддверии грядущих матчей сборной, наверное, стоило бы еще раз проанализировать игру российских защитников, хотя понятно, что в выборе он очень ограничен".

Иржи Ярошик и Сергей Семак. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Титов: «Нас обокрали...»

Падение Семака стало главной и самой горячей темой обсуждения после финального свистка. Слово самому пострадавшему.

— После того как Баги отразил мяч перед собой, Абрамидзе попытался его обработать, но сделал это неудачно. Мы оба рванулись к мячу, после чего я оказался на газоне. Было при этом нарушение со стороны защитника или не было, мне трудно сказать, надо смотреть видеозапись. Такие эпизоды всегда на усмотрение судьи, — заметил Семак.

А вот версия Абрамидзе:

— Нарушение правил в этом эпизоде было, но только со стороны армейца. Я играл в мяч, а Семак — в меня. Жутко расстроен. Судья поступил с нашей командой крайне несправедливо.

Егор Титов поддержал своего защитника:

— После матча в раздевалке мы просмотрели злополучный момент, и могу сказать: судья в этом эпизоде явно не разобрался. Первым на мяче был Абрамидзе, а Семак, пытаясь добраться до мяча, нарушил правила и упал вместе с нашим защитником. В таком случае арбитр вполне мог назначить 11-метровый в ворота ЦСКА во втором тайме, когда против меня фолил Рахимич. Босниец на углу штрафной вместе с моими ногами выбил мяч на угловой. Не хочу сказать, что это был стопроцентный пенальти, но если в наши ворота его назначают, то тогда и это — очевидное нарушение. Сейчас у меня такое чувство, что нас обокрали. По игре «Спартак» не заслуживал такой участи.

Читатели сами могут сделать вывод, был ли пенальти в том эпизоде по этому видео (момент с борьбой Абрамидзе против Семака на 2:53).

Червиченко: «Колосков приехал на матч, чтобы увидеть, как судья Иванов выполнит его директивы»

Олег Романцев на пресс-конференцию не пришел. Его заменил Сергей Павлов, но солировал не он, а президент красно-белых Андрей Червиченко. Его заявления произвели эффект разорвавшейся бомбы:

— Наши болельщики меня часто спрашивают: «Существует ли заговор против «Спартака»?» Руководствуясь корпоративными интересами, всегда отвечал отрицательно. Но сегодня вопиющий эпизод с назначением пенальти убедил нас, что... Не буду говорить «определенные силы», скажу конкретно: Вячеслав Иванович (Колосков — президент РФС. — Прим. «СЭ») и его окружение абсолютно не желают больше видеть «Спартак» на вершине футбольной России. Он лично приехал убедиться в том, что Валентин Иванов выполнит все директивы. Поскольку арбитры, как вы знаете, подчиняются лично Колоскову и исполняют все его прихоти. Сегодня требования, заветы или пожелания (кому как удобнее) президента РФС были исполнены. После матча пять раз просмотрели видеозапись «великолепного» пенальти, исполненного Валентином Ивановым. Мы — люди в здравом уме, трезвом сознании, и нам не остается ничего, кроме как признать, что организована кампания против «Спартака».

— Или за ЦСКА?

— Нет. ЦСКА — добротная, очень хорошая команда, которая умеет бороться до конца. Тому рвению и желанию, которые есть у армейцев, можно только позавидовать. Даже нам. Но я очень сожалею, что такие победы, как сегодня, одерживаются не при помощи мастерства игроков, не благодаря футбольной стратегии или каким-то оригинальным тренерским решениям, а при помощи такого... — президент «Спартака» долго подбирал подходящее слово и, иронично улыбнувшись, добавил: — судьи, как Иванов.

Вячеслав Колосков, естественно, ответил Червиченко:

— Впервые за 23 года мне сказали, что я работаю с конкретными судьями. Да еще и езжу на футбол, чтобы посмотреть, как они выполняют мои указания. Ни РФС, ни его президент не связаны с арбитрами. Судьи у нас утверждаются два раза в год исполкомом РФС по представлению как раз таки клубов. Видимо, чтобы покрыть свое некомпетентное руководство клубом, надо найти внешнего врага. В прошлом году таким врагом «Спартака» была пресса. Отдельные журналисты, даже целое издание... В этом году новый враг — президент РФС. Как говорится, с больной головы на здоровую. Просто кому-то хочется переключить внимание людей с турнирной таблицы и переложить ответственность на кого-то еще.

Семак требует пенальти в ворота «Спартака». Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

ЭСК признала, что пенальти на Семаке назначен ошибочно

Эпизод с падением Семака был рассмотрен на ЭСК. Большинство членов комиссии признали, что Иванов ошибся. Он был отстранен от судейства на два матча. В то же время признано, что судья поступил правильно, не назначив 11-метровый удар после падения Титова в штрафной ЦСКА.

После заседания ЭСК состоялась пресс-конференция.

— Мы уверены, что квалификация Иванова и авторитет позволяли ему оценить эпизод именно так, как он сделал, — заявил глава Коллегии футбольных арбитров Николай Левников. — Момент был сложнейший. Мнения членов ЭСК разделились, и большинством голосов было признано, что арбитр поступил неправильно. Хотя лично я считаю, что Иванов имел основания для назначения 11-метрового удара. Думаю, за рубежом в ведущих футбольных странах в такой сложной ситуации эксперты встали бы на сторону арбитра.

— Кто входит в экспертно-судейскую комиссию и каким образом шло обсуждение?

— В ЭСК входят пять представителей КФА (Николай Левников, Андрей Бутенко, Валентин Липатов, Валерий Бутенко и Александр Савкин) и два представителя премьер-лиги (Борис Бобров и Виктор Пышкин). После многократного просмотра на большом экране телевизора в замедленном и нормальном режимах большинство членов комиссии признали, что до того, как защитник «Спартака» Абрамидзе рукой стал задерживать игрока ЦСКА Семака, армеец оттолкнул спартаковца. Было и другое мнение: мол, Абрамидзе останавливал мяч не совсем правильно с технической точки зрения — и тот отлетел в сторону. Видя, что Семак, набрав скорость, опережает его, защитник выставил руку и препятствовал продвижению нападающего ЦСКА. К моему сожалению, такого мнения придерживалось меньшинство.

Как стало известно тогда корреспонденту «СЭ», с учетом сложности эпизода Левников и Бобров настаивали на том, что решение в таких ситуациях должно отдаваться на откуп арбитру, и предлагали признать правоту Иванова. Остальные пятеро — братья Бутенко, Липатов, Савкин и Пышкин — посчитали, что Иванов ошибся.

— Как вы отреагировали на обвинения президента «Спартака» Андрея Червиченко? — задали журналисты вопрос арбитру Валентину Иванову.

— Как я должен на это реагировать? Подобного рода обвинения настолько бессмысленны, что их трудно как-то комментировать. Игра состоит из множества простых и сложных ситуаций, решения принимаются в доли секунды. Если рассматривать всю игру в целом, дал ли я повод думать о том, что симпатизирую одной из команд? В общем — нет. Все упиралось в один момент — назначение 11-метрового удара.

— Тогда прокомментируйте свое решение назначить пенальти.

— Ситуацию я видел хорошо. Мяч отскочил от вратаря. Защитник «Спартака» неудачно принял его на грудь. В момент приема мяча никакого контакта со стороны игрока ЦСКА с Абрамидзе не было. Мяч отскочил, защитник потерял темп, а Семак на скорости уже обходил его. Контакт произошел только вследствие того, что спартаковец вытянул руку и вцепился в Семака. Так я это видел — и назначил пенальти.

— В течение двух сезонов дважды признаются ваши результативные ошибки в матчах с участием ЦСКА. Совпадение?

— Конечно. Тот же ЦСКА проиграл и золотой матч, и Суперкубок. Эти игры судил я.

Сергей Семак (слева) и Владислав Ващук. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Впрочем, Андрей Червиченко продолжал настаивать на том, что Иванов действовал по чьей-то указке:

— Для нас все было ясно еще в воскресенье. Пенальти арбитр придумал на ровном месте. Нельзя столь вопиющим образом влиять на результат и «убивать» команду. По-прежнему убежден, что судья принимал решение с согласия со стороны руководства РФС. Очень жаль, что Иванов таким образом испортил хороший футбол.