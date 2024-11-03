«Трое игроков «Спартака» начали меня атаковать. Я просто защищался и отбивался от них». Эмоции футболистов после дерби

У каждого своя версия.

Матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» получился очень горячим. Накал, который был перед игрой, вылился в драку, начавшуюся на 56-й минуте встречи. По ее итогам были удалены защитник армейцев Виллиан Роша, а также футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Что говорят футболисты?

«Спартак» — единогласно за Литвинова

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов считает свое удаление беспочвенным: «Я не бил, я получил. А мне дали красную. Мне может грозить долговая дисквалификация? Посмотрим. Сказал ли мне арбитр, за что удалил? За что-то. Ничего не сказал. Главное — победа в дерби», — заявил Литвинов после матча.

Другой спартаковец, Срджан Бабич, был спокойнее и рассудительнее: «Мы выиграли, это было важно. Главное, заработали три очка. Драка? Это дерби. В нем все может случиться. Что могу сказать Роше по итогам того эпизода? Ничего. У меня к нему нет никакого негатива. Это футбол, это дерби. В дерби такие ситуации могут возникать. Мне хотелось только защитить Наиля, но начался драка. В дерби могло случиться все, что угодно. Почему меня ударили? Потому что это дерби. Иногда ты не можешь контролировать эмоции. Больше мне нечего сказать.».

Даниил Денисов не понял, за что удалили одноклубника: «Удивился красной карточке Литвинова. Его действия не казались экстремальными, потому что он просто сдерживал Рошу. Он не хотел никому вреда, а просто всех растащить».

Наконец, сам «Спартак» тоже в недоумении.

ЦСКА — за мир и дружбу. Роша — за Рошу

Защитник ЦСКА Виллиан Роша же уверен, что арбитр матча Алексей Сухой мог удалить нескольких футболистов «Спартака».

«Вы игру смотрели? Игрок номер шестьсхватил меня за горло. Потом меня ударили по лицу, я просто защищался. Дерби — есть дерби. Работаем, будем готовиться к следующему матчу. Дисквалификация? Все будет зависеть от решения КДК. Многие игроки заслужили удаление. Дерби — это горячая игра. Игроки «Спартака» пошли против меня. Я лишь защищался», — отметил Роша.

При этом Виллиан считает, что надо было удалить всех красно-белых, напавших на него: «Мне кажется, судья принял правильное решение в моменте удаления игроков. Но мне кажется, надо было удалять больше спартаковцев. Меня называют самым грязным игроком? Пусть говорят, что хотят. Я знаю, что делаю на поле и для нашей команды. Я приеду домой и спокойно засну, моя совесть чиста. Мне грустно по поводу результата, но мы будем продолжать работать».

И назвал справедливое наказание для себя: «Одна игра. Меня удалили, игрока «Спартака» удалили. Красная карточка мне и ему... Судья мог бы удалить и больше игроков футболистов «Спартака».

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев был краток: «Не знаю, заслуженно или не заслуженно получил Роша. Не видел. Но будет разговор с тренером. Посмотрим, будем разбираться».

Тренер армейцев Марко Николич — за все хорошее: «Вообще не знаю, кого надо было, удалять, кого нет. Мне кажется, судья справедливо все сделал. И вообще судейство сегодня было хорошим. Агрессия в моменте с дракой пошла не от Роши. Она пошла со стороны соперника. Он ответил неправильно, да. Не по-футбольному. Надо было сдержаться и не получать красную карточку».

Матч 14-го тура завершился победой «Спартака» 2:0. По итогам тура красно-белые заняли пятое место, набрав 25 очков. ЦСКА расположился на шестой строчке, у него на один балл меньше.