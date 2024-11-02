Сегодня, 12:00
— Давайте начнем с состава «Спартака». Литвинова мы опять увидим в защите? Как он вам в этой роли?
— Считаю, Руслан выйдет в центре обороны. Станкович не решится выпустить Абену, который провалил матч с «Краснодаром». Но в целом Литвинов на позиции защитника — недальновидная ставка тренера.
— Зачем тогда покупали Абену? А до этого Дуарте?
— Можно продолжить этот список и значительно его расширить.
— Давайте.
— Виллиан Жозе, Мангаш, Маркиньос, Довбня, Тавареш, Угальде, Рябчук, Бабич, Крал, Бальде, Бонгонда, Рыбус, Мевля... Мне дальше продолжать? Уйма денег потрачена впустую!
— Абена своими ошибками в игре с «Краснодаром» надолго усадил себя на лавку?
— Это неплохой защитник для средней команды, но не для больших задач.
— Успели составить впечатление по Мангашу? Не сильнее Рябчука и Хлусевича?
— Таких, как Мангаш и Рябчук, можно найти в России.
— На ваш взгляд, какая сейчас оптимальная тройка центральных полузащитников в «Спартаке»?
— Литвинов — Мартинс — Барко.
— У Барко 10 баллов по системе «гол плюс пас» в 12 турах. Достойно?
— Для дебютанта он неплохо начал, но с каждым новым матчем чувствую, что аргентинец почему-то регрессирует.
— Вы по-прежнему не понимаете, почему «Спартак» заплатил за него 14 миллионов?
— Никогда этого не пойму. Тем более что «Спартак» заплатил больше. Учитывая агентские, огромную зарплату и налоги на нее, хавбек обойдется московскому клубу где-то в 35 миллионов евро! Неплохо для запасного игрока «Ривер Плейт», не правда ли?
— Можете сравнить по уровню мастерства Барко и Облякова?
— На мой взгляд, Обляков намного динамичнее и функциональнее. Достаточно вспомнить, на скольких позициях он поиграл, включая защитника. И везде Иван выглядел более чем достойно.
Можем ли мы представить Барко на другой позиции, кроме свободного художника? Не думаю. При этом уровень мастерства аргентинского легионера достаточно высокий.
— Допускаете, что зимой «Спартак» продаст Бонгонду? Он не делает разницу?
— Не тянет не только Бонгонда, но и большинство игроков этого состава. Так что, в принципе, многие могут покинуть клуб. Амарал как раз расчистит места для новых «гениальных» приобретений.
— На сколько процентов себя оправдало приобретение Медины?
— Мне нравится Медина, и вот его трансфер я не считаю провалом. Просто парагвайца «зачехлили», не дав честного шанса.
— Как вам игра Маркиньоса?
— Пока его главное отличие от остальных — футбольные трусы, натянутые слишком высоко, а не разница на поле. Он, как и Абена, не игрок для больших задач.
— «Спартак» продал Соболева, но почему не нашел ему замену? Виллиан Жозе — провал? Или вы верите, что он еще «выстрелит»?
— Это даже не провал, а провалище! Как «Спартак» не отправил Виллиана домой, когда он явился с 15 кило лишнего веса на медосмотр?! Просто чудо... Видимо, кто-то очень сильно хотел приобрести этого нападающего. А продажа Соболева прямому конкуренту — вредительство чистой воды.
— В Шамара Николсона не верите?
— Николсон пока самый сильный форвард в «Спартаке», но он не может забивать стабильно больше 10 мячей за сезон. Нужен ли такой нападающий красно-белым?
— Сколько мячей забьет за этот сезон Угальде в РПЛ? У него сейчас шесть.
— Угальде — достаточно ограниченный форвард, игрок момента, ему нужно много пространства для повышения своей статистики. В Голландии он не забивал больше 10 голов за сезон. Вряд ли существенно превзойдет этот показатель и в РПЛ.
— Перейдем к ЦСКА. Главная игровая проблема команды Николича?
— Невысокий процент реализации моментов и невозможность серьезно варьировать состав, так как ресурсы ограничены.
— Кто сыграет справа в обороне у армейцев — Келвен или Гайич?
— Мне кажется, что Гайич более функционален, но Николич выберет Келвена.
— Можно ли уже сейчас сделать первые выводы по игре Пьянича? Как он вам по этим турам?
— Пьянич пока не в состоянии проводить полный матч. Как только наберет игровой тонус, его КПД повысится. Конечно, Миралем — мастер, но ему нужна игровая практика, чтобы показывать свой реальный уровень.
— Ждать ли звездного боснийца в старте на дерби или его выпустят во втором тайме, когда нужно будет дожимать?
— Думаю, что он начнет встречу с красно-белыми с первых минут.
— На длинной дистанции Пьянич выиграет конкуренцию у молодого Кисляка?
— Они могут и вместе играть. По позиции Пьянич и Кисляк не конкуренты.
— В последних шести турах в активе Облякова всего одна результативная передача. Куда пропала конкретика в его действиях?
— Никуда не пропала, конкретики у него более чем достаточно! Посмотрите, сколько полезных действий Иван совершает на поле. Его статистика может быстро измениться.
— Не считаете, что Койта многое делает невпопад на поле?
— Койта ищет себя, так как пропустил очень много времени из-за травм. Но уже сейчас видно, что от игры к игре он прибавляет. Как только будет в полном порядке физически, мы увидим другого футболиста.
— Проблемы Гуарирапы — в ментальности? Он слишком хочет забить сам?
— Форвард пока еще адаптируется к давлению в большом клубе. Плюс он столкнулся с серьезной конкуренцией с Мусаевым, который, без сомнения, сейчас основной нападающий армейцев.
— Мусаев как нападающий сильнее Чалова?
— Нет, Чалов на голову сильнее!
— Почему тогда Чалов пока почти ничего не может показать в чемпионате Греции?
— Сложно сказать, почему у Федора пока не складывается. Адаптация, новый чемпионат, новый тренер... Но мне нравится, в какой он сейчас форме. Так что голевые действия не за горами.
— Можете дать прогноз на дерби?
— ЦСКА победит с разницей в один мяч.