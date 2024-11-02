Жара в дерби! Бабичу разбили губу, Роша и Литвинов удалены за потасовку

Обляков тоже схватил красную.

Матч ЦСКА и «Спартака» в 14-м туре, главное дерби страны, запомнится точно не результатом или игрой, а мощнейшим скандалом, случившимся во втором тайме. Через несколько минут после перерыва красно-белые и красно-синие устроили потасовку — итогом стало два удаления.

Конфликт начался с подката Кисляка

Все произошло быстро. Обстановку накалили два подряд фола ЦСКА, совершенные за несколько секунд на 53-й минуте. Сперва Матвей Кисляк грубо влетел прямо в ноги Эсекьелю Барко, следом Виллиан Роша сбил Манфреда Угальде буквально в нескольких метрах от предыдущего эпизода. Скорее всего, по первому нарушению красно-белые просто ждали решения судьи, но вот второго подряд фола не простили и завелись.

Как только Угальде упал, на Рошу моментально налетел Умяров. Виллиан ответил — но сзади к нему подбежал Срджан Бабич и, схватив за горло, начал его отталкивать. В следующую секунду началась потасовка — несколько человек держали Рошу за лицо, а тот дважды отмахнулся кулаками, попав по Руслану Литвинову. Каким-то образом оказалась разбитой в кровь губа у Бабича.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Когда толпу удалось разнять, полетели карточки. Главный арбитр встречи Алексей Сухой решил, что Роша кулаками заработал себе на удаление. А Бабич и Умяров увидели перед собой по желтой карточке — за активное участие в потасовке.

Игрок ЦСКА Виллиан Роша получает красную карточку в матче против «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вмешался ВАР — решение изменили

«Спартак» не успел насладиться большинством — еще до возобновления игры видеоассистент арбитра Сергей Карасев вмешался в игру и подозвал Сухого к монитору. Вероятно, он подсказал, что одного удаления мало, подразумевая кого-то из игроков красно-белых.

И действительно, изучив некоторое время ситуацию на мониторе, Сухой изменил решение. Новую вводную он объявил через микрофон: «После просмотра футболист номер 68 команды «Спартак» удаляется за агрессивное поведение». Вслед за этим Литвинову была показана красная карточка — судя по мимике, он с ней совсем не согласился.

Удаление игрока «Спартака» Руслана Литвинова в матче с ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игра возобновилась только на 61-й минуте.

Обляков тоже попал

На этом эмоциональном отрезке удаления не закончились. На 85-й минуте Иван Обляков, не особо отличившийся в драке, зачем-то влетел плечом в лицо Данилу Пруцеву — спартаковец упал на газон, а полузащитник хозяев получил желтую карточку. Она стала для него второй, и армеец покинул поле. ЦСКА остался доигрывать матч вдевятером.