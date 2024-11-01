Самое важное о принципиальном матче двух московских клубов.

Дата и место проведения дерби

ЦСКА и «Спартак» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 2 ноября. Столичное дерби пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве.

Время начала матча

Стартовый свисток в матче ЦСКА — «Спартак» прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА: результаты команды

ЦСКА набрал 24 очка в 13 матчах чемпионата России и находится на пятом месте в турнирной таблице. В предыдущей игре ЦСКА закончил вничью домашнюю встречу с «Факелом» (0:0).

ЦСКА: новости, ориентировочный состав и потери

В списке потерь армейского клуба — Максим Мухин, Владислав Яковлев и Рифат Жемалетдинов. В стартовом составе красно-синих в матче с «Факелом» на поле вышли Акинфеев, Мойзес, Дивеев, Лукин, Келлвен, Зделар, Пьянич, Круговой, Обляков, Файзуллаев и Мусаев. В дерби со «Спартаком» в число первых одиннадцати должен вернуться защитник Виллиан Роша (вместо Матвея Лукина).

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак»: результаты команды

«Спартак» набрал 22 очка и располагается на шестом месте в чемпионате России. В предыдущем туре красно-белые победили на выезде «Пари НН» (2:0).

«Спартак»: новости, ориентировочный состав и потери

В списке потерь красно-белых значится Никита Чернов, но не исключено его восстановление к дерби. Стартовый состав в игре с «Пари НН» выглядел следующим образом: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Мартинс, Пруцев, Бонгонда, Маркиньос, Барко и Угальде. В дерби с ЦСКА в число первых одиннадцати может вернуться полузащитник Наиль Умяров (например, вместо Данила Пруцева).

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Статистика дерби: кто ведет в истории и последние результаты

За всю историю матчей команд в чемпионате России ЦСКА выиграл 26 раз, «Спартак» — 23, вничью завершились 17 матчей. Разность мячей — 88-85 в пользу красно-синих.

Также в российской истории соперники 6 раз встречались в национальном Кубке — у них по две победы и две ничьи, разность мячей — 13-10 в пользу армейцев.

Еще трижды ЦСКА и «Спартак» играли в Суперкубке России, во всех трех матчах победили красно-синие, разность мячей — 10-5.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что говорят о дерби

Игорь Дивеев, защитник ЦСКА: «Самые важные игры против «Спартака», это московское дерби. А если еще и в Кубке России, с полной фанатской трибуной — вообще топ. Скучаю по фанатам, по этой атмосфере. Когда играем в Кубке — такая приятная ностальгия... Дерби — это дерби. Футбол в таких играх уходит на второй план, ты больше борешься с соперником за эпизоды. Все же любят, когда получаются красивые подкаты, когда ноги летят». («СЭ»)

Денис Глушаков, бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива»: «Хотелось бы, чтобы фаворитом дерби был «Спартак». А на деле увидим в игре. В принципе и там, и там хороших квалифицированных футболистов хватает. Результат будет зависеть от настроя и жажды борьбы. Победит тот, кто будет лучше готов психологически». («СЭ»)

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»: «Я считаю, что «Спартак» не подходит к игре с ЦСКА фаворитом. Во-первых, армейцы неплохо играют, даже с учетом того, что они в последней игре чемпионата не смогли обыграть «Факел». Но такое бывает. Всю игру давили, давили, но не смогли забить. Плюс ЦСКА понимает, что «Спартак» — прямой конкурент, так еще играют на своем стадионе. Думаю, что 50 на 50». (Vprognoze.ru)

Дмитрий Сенников, бывший защитник ЦСКА и «Локомотива»: «Команды равные. У ЦСКА была неубедительная последняя игра против «Факела», где они ничего особо не показали. Но армейцы быстро восстанавливаются после неудачных матчей. «Спартак» же, наоборот, сыграл в Нижнем Новгороде хорошо и выглядит неплохо. Им нужно догонять лидеров. Предсказать результат сложно, но играть обе команды будут на победу. Много голов ждать не стоит. Оборона играет неплохо. ЦСКА и «Спартак» уступают командам, которые находятся выше, — «Локомотиву», «Краснодару», «Зениту». Но они все равно рядом. Клубы ниже себя они, конечно, превосходят». (Legalbet)

Егор Титов, бывший полузащитник «Спартака»: «Есть опасения, что дерби будет осторожным. «Спартак» потерял много очков. Именно в таких важных матчах, как «Локомотив» — «Спартак» и «Зенит» — «Спартак», и определяются чемпионские амбиции. Мне кажется, что небольшим фаворитом в дерби будет ЦСКА. Они играют дома, при своих болельщиках. Конечно, «Спартак» не останется без поддержки своих фанатов. Но их будет ограниченное количество. Хорошо, что «Спартак» не пропустил в последнем туре. Это очень важно, ведь команда пропускала много и теряла очки. Наверное, как и в любом матче, есть элемент непредсказуемости. Не берусь говорить, что кто-то гарантированно выиграет. Если делать прогноз, больше склоняюсь к ничейному результату». («Чемпионат»)

Виктор Булатов, бывший полузащитник «Спартака»: «Наверное, «Спартак» точно не сможет сыграть от обороны. Станкович все-таки, насколько я знаю, сторонник атакующего футбола. Будет игра, скорее всего, на встречных курсах. ЦСКА постарается пользоваться свободными зонами, которые «Спартак» при игре в атаку по любому будет оставлять. Я думаю, что и голы будут, и игра должна зрелищной получиться. Больше у меня переживаний за «Спартак». Главное, чтобы со стороны Станковича не было шараханий по составу. Я думаю, одна игра, вот именно эта игра точно как-то кардинально не повлияет на какую-то теоретическую, гипотетическую отставку. Ну, конечно, маятник может качнуться уже в сторону еще большего разочарования или, наоборот, в сторону возвращения к оптимизму. Но каких-то кардинальных решений, конечно, не будет». (Metaratings.ru)

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кто судит матч ЦСКА — «Спартак»

Главным арбитром матча назначен Алексей Сухой из подмосковных Люберец. Его ассистенты — Арам Петросян и Александр Богданов, резервный судья — Павел Шадыханов.

ВАР (видеоарбитр) — Сергей Карасев, АВАР (ассистент ВАР) — Евгений Буланов. Инспектор матча — Сергей Зуев.

Где смотреть матч ЦСКА — «Спартак»

Трансляцию игры ЦСКА и «Спартака» покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», столичное дерби также можно смотреть на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала). Эфир на «Матче» начнется за 45 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби Москвы. За ключевыми событиями игры ЦСКА — «Спартак» также можно следить в матч-центре на нашем сайте.