Максим Никитин — о главном матче дня.

Матчи «Спартака» и ЦСКА в последнее время выглядят противостоянием двух примерно равных по весу и мастерству борцов сумо. Давным-давно в этих играх не случалось большого преимущества одной из команд. Последний раз с разницей в два мяча дерби заканчивалось еще в феврале 2022-го. Тогда за ЦСКА забивали Языджи и Зайнутдинов, которых в составе армейцев уже нет. А Медина, выходивший за красно-синих, уже второй сезон проводит в «Спартаке».

Кстати говоря, Хесус — автор гола, который сравнял счет в первом дерби прошлого сезона на последних минутах. А еще Хесус забивал «Спартаку» за ЦСКА. И между этими событиями прошло меньше пяти месяцев. Вот так тоже бывает, хотя Медина прямо сейчас в «Спартаке» особенно не играет: то травма, то набор формы после нее. Но не удивлюсь, если парагваец сегодня выскочит на замену. Все-таки правило бывших — великая и рабочая штука.

К воскресному матчу обе стороны подходят почти в идеальных составах: нет дисквалифицированных и свежих повреждений. У «Спартака» травмирован Никита Чернов, у ЦСКА — Яковлев, Жемалетдинов и Мухин. Тренерам не придется выдумывать замены. Это уже неплохо.

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что касается плана на игру, то Николич в прошедшем матче против «Факела» придумал очень странную модель в центре поля. Зделар и Пьянич обеспечивали движение мяча, но ЦСКА в этом компоненте выглядел слабо. Отлично зарекомендовавший себя Матвей Кисляк в старте не вышел, а ведь именно он обеспечивал быстрые переходы владения. В итоге ЦСКА в атаке ничего, кроме навала в концовке, не предложил, но Гуарирапа снова не забил.

Кстати, удивительно, но даже с Саулем армейцы занимают второе место в РПЛ по реализации голевых моментов (29%), впереди только «Пари НН». Представляю, если бы венесуэлец забил хоть что-то, но пока он просто убивает процент реализации своей команды.

«Спартак» как раз спокойно переехал «Нижний», но даже во многом не из-за класса исполнителей, а потому что Деян Станкович наконец-то забыл книжку с экспериментами и вышел играть классические 4-3-3. Удивительно, что в этом матче вингеры красно-белых на четверых набрали первый результативный балл в чемпионате. Это сделал Тео Бонгонда. Теперь у него один гол. У Зиньковского, Маркиньоса и Медины — ни одного. То же самое и с ассистами. Только представьте: ни один из фланговых полузащитников/нападающих красно-белых голевых передач пока не делал. Впрочем, зато Бонгонда — второй дриблер чемпионата России по проценту успешных обводок.

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Обводки Тео и реализация Гуарирапы, скорее всего, никак не повлияют на ход сегодняшнего матча. ЦСКА, конечно, выйдет в три центральных защитника, будет создавать плотность в обороне и отдаст центр поля (особенно если Николич не выпустит Кисляка). Самое главное, что армейцы, скорее всего, откажутся от владения. У них по сезону такое в порядке вещей (49%). А у «Спартака» в порядке вещей глобальный контроль мяча (в среднем 60%, первое место в лиге). Главная проблема обеих команд — отсутствие выстроенной позиционной атаки. Красно-белые пока не придумали, как атаковать, если Барко закрыт, а армейцы теряют атакующего игрока за счет третьего центрального защитника. И тоже медленно развивают собственные наступления.

Еще один фактор за сдержанную игру — показатели опасности созданных моментов у своих ворот: ЦСКА по данной метрике xG — первый в лиге, «Спартак» — второй.

Поэтому голевую феерию шансов увидеть практически нет, плюс ноябрь, плюс набирающий влагу газон и повышенная напряженность противостояния. Все это создает условия для консервативного футбола и малого количества голов.

Зато нервов и напряженности точно будет много. Как и всегда.