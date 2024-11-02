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Сегодня, 14:30

ЦСКА — «Спартак»: ждем нервов и эмоций, но не голов? Как пройдет первая дуэль Станковича и Николича

ЦСКА и «Спартак» встретятся в 14-м туре РПЛ 2 ноября
Максим Никитин
Корреспондент
Главные тренеры ЦСКА и «Спартака» Марко Николич (слева) и Деян Станкович
Главные тренеры ЦСКА и «Спартака» Марко Николич (слева) и Деян Станкович.
Фото «СЭ»
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Максим Никитин — о главном матче дня.
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Матчи «Спартака» и ЦСКА в последнее время выглядят противостоянием двух примерно равных по весу и мастерству борцов сумо. Давным-давно в этих играх не случалось большого преимущества одной из команд. Последний раз с разницей в два мяча дерби заканчивалось еще в феврале 2022-го. Тогда за ЦСКА забивали Языджи и Зайнутдинов, которых в составе армейцев уже нет. А Медина, выходивший за красно-синих, уже второй сезон проводит в «Спартаке».

Футболисты Саша Зделар (№ 5) и&nbsp;Антон Зиньковский в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (0:0) 25&nbsp;апреля 2024 года. ЦСКА и «Спартаку» нужна вера в выбранную дорогу, и потому — победа. Рабинер — перед дерби

Кстати говоря, Хесус — автор гола, который сравнял счет в первом дерби прошлого сезона на последних минутах. А еще Хесус забивал «Спартаку» за ЦСКА. И между этими событиями прошло меньше пяти месяцев. Вот так тоже бывает, хотя Медина прямо сейчас в «Спартаке» особенно не играет: то травма, то набор формы после нее. Но не удивлюсь, если парагваец сегодня выскочит на замену. Все-таки правило бывших — великая и рабочая штука.

К воскресному матчу обе стороны подходят почти в идеальных составах: нет дисквалифицированных и свежих повреждений. У «Спартака» травмирован Никита Чернов, у ЦСКА — Яковлев, Жемалетдинов и Мухин. Тренерам не придется выдумывать замены. Это уже неплохо.

Футболист ЦСКА Миралем Пьянич
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что касается плана на игру, то Николич в прошедшем матче против «Факела» придумал очень странную модель в центре поля. Зделар и Пьянич обеспечивали движение мяча, но ЦСКА в этом компоненте выглядел слабо. Отлично зарекомендовавший себя Матвей Кисляк в старте не вышел, а ведь именно он обеспечивал быстрые переходы владения. В итоге ЦСКА в атаке ничего, кроме навала в концовке, не предложил, но Гуарирапа снова не забил.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев. «Футбол в играх со «Спартаком» уходит на второй план. Всем же нравится, когда ноги летят». Интервью Дивеева

Кстати, удивительно, но даже с Саулем армейцы занимают второе место в РПЛ по реализации голевых моментов (29%), впереди только «Пари НН». Представляю, если бы венесуэлец забил хоть что-то, но пока он просто убивает процент реализации своей команды.

«Спартак» как раз спокойно переехал «Нижний», но даже во многом не из-за класса исполнителей, а потому что Деян Станкович наконец-то забыл книжку с экспериментами и вышел играть классические 4-3-3. Удивительно, что в этом матче вингеры красно-белых на четверых набрали первый результативный балл в чемпионате. Это сделал Тео Бонгонда. Теперь у него один гол. У Зиньковского, Маркиньоса и Медины — ни одного. То же самое и с ассистами. Только представьте: ни один из фланговых полузащитников/нападающих красно-белых голевых передач пока не делал. Впрочем, зато Бонгонда — второй дриблер чемпионата России по проценту успешных обводок.

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Обводки Тео и реализация Гуарирапы, скорее всего, никак не повлияют на ход сегодняшнего матча. ЦСКА, конечно, выйдет в три центральных защитника, будет создавать плотность в обороне и отдаст центр поля (особенно если Николич не выпустит Кисляка). Самое главное, что армейцы, скорее всего, откажутся от владения. У них по сезону такое в порядке вещей (49%). А у «Спартака» в порядке вещей глобальный контроль мяча (в среднем 60%, первое место в лиге). Главная проблема обеих команд — отсутствие выстроенной позиционной атаки. Красно-белые пока не придумали, как атаковать, если Барко закрыт, а армейцы теряют атакующего игрока за счет третьего центрального защитника. И тоже медленно развивают собственные наступления.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко. «Барко обойдется «Спартаку» в 35 миллионов. Как Виллиана Жозе не отправили домой после медосмотра?!» Корнеев — о дерби

Еще один фактор за сдержанную игру — показатели опасности созданных моментов у своих ворот: ЦСКА по данной метрике xG — первый в лиге, «Спартак» — второй.

Поэтому голевую феерию шансов увидеть практически нет, плюс ноябрь, плюс набирающий влагу газон и повышенная напряженность противостояния. Все это создает условия для консервативного футбола и малого количества голов.

Зато нервов и напряженности точно будет много. Как и всегда.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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