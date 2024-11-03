Пресс-конференция главных тренеров.

В центральном матче 14-го тура РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:0, отличились Тео Бонгонда и Хесус Медина, красные карточки получили Виллиан Роша, Иван Обляков и Руслан Литвинов.

Главный тренер «Спартака» пребывал в отличном расположении духа. Деян Станкович не стал комментировать спорные судейские решения, похвалил за игру всех своих футболистов, а в конце выразил соболезнования жертвам трагедии в сербском Нови Саде.

— Вы отлично знакомы с Марко Николичем. Попытались ли чем-то удивить его сегодня?

— Да, знакомы мы давно, у нас отличные взаимоотношения. Но никаких сюрпризов сегодня делать ему не собирался.

— Первый гол стал следствием наигранной комбинации? Расскажите о нем.

— Мы всегда работаем над деталями, какие-то корректировки от игры к игре есть, каждый соперник ведь разный. Но сегодня ребята провели отличный матч — просто были на высоте все 90 минут. Горжусь ими! Нечего даже добавить к тому, что они показали на поле.

— Оцените игру Пруцева, отдавшего сегодня две голевые передачи.

— Неоднократно говорил, что Пруцев — высочайший профессионал. Он делает все, что у него ни попросишь, на 300 процентов. Думаю, Пруцев справедливо стал лучшим игроком матча, но вообще, лучшим мог стать абсолютно каждый. Все отдали себя на поле без остатка. Наша команда еще растет, но я спокоен за будущее, так как вижу работу игроков каждый день.

— Не считаете, что, покажи судья желтую карточку еще в начале игры за фол на Бонгонда, игра сложилась бы спокойнее?

— Я останусь верен выбранной линии и не стану комментировать работу арбитров. Не хочу портить себе вечер победы в прекрасном московском дерби. Как игрок и тренер я участвовал в белградском дерби, как игрок — в миланском. Эти ощущения мне знакомы. Жаль, что были пустые кресла на трибунах, что не все фанаты ходят на игры. Но, повторюсь, в этот прекрасный вечер хочу думать о позитиве.

— Вы очень эмоционально праздновали первый гол. Так удивились, что Бонгонда забил?

— Все голы я праздную очень эмоционально. Конечно, Тео должен был забить. У него было много моментов, когда он не реализовывал возможности. Но я знал, что его должно прорвать. А эмоции в дерби — это важная его часть. Ну и повторюсь, все наши голы я праздную вместе со персоналом, со скамейкой.

— А как вам эмоции во время потасовки?

— Я сидел на скамейке. Не видел и не знаю точно, что там произошло.

— Были ли для вас в дерби сюрпризы?

— Нет, никаких. Рад, что мы победили здесь впервые за семь, кажется, лет. Рад, что прошла отличная наигранная комбинация на третьего, которая закончилась первым голом.

— У вас с Марко Николичем сегодня было такое сербское дерби. Это придало игре особый колорит?

— Возможно, это можно рассмотреть и так, но сегодня это было в первую очередь московское дерби. Прекрасно, что есть такая связь, но наше с Марко прошлое в «Црвене Звезде» и «Партизане» — это именно прошлое. А сегодня писалась очередная страница истории «Спартака» и ЦСКА.

Напоследок я хочу выразить соболезнования семьям погибших в трагедии в Нови Саде, унесшей жизни 14 человек. В такие моменты мы должны помнить, что нельзя угадать, что может случиться завтра. Хочу выразить всем поддержку и еще раз принести соболезнования.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Николич: для меня мой состав — лучший в мире

Визави Станковича Марко Николич признал превосходство соперника, назвал хорошим судейство Алексея Сухого и остался недоволен промежуточными результатами ЦСКА и местом команды в таблице.

— Конечно, мы слабо сыграли. «Спартак» действовал более агрессивно в первые минут 20. Потом мы выровняли игру, могли забить первыми: создали несколько моментов. Была наша небольшая тактическая ошибка в моменте с голом — там мы чуть не разобрались. Фактически, этот момент и решил игру. Во втором тайме было много эмоций на поле, неправильных эмоций. Забить могли и мы, и «Спартак» в контратаке. В целом скажу, что нельзя нервничать, терять голову. Надо держать концентрацию, что поможет принять правильные решения. Нам этого сегодня не хватило, и мы проиграли первый за долгое время матч именно тогда, когда это делать нельзя — в дерби.

— Начало второго тайма было за «Спартаком». Почему команда выпала после перерыва минут на 15?

— «Спартак» играл лучше. На гол точно лучше нас. Тут добавить нечего. Видимо, у нас имеется некий спад формы — спад у наших лидеров. Это все влияет на команду. Сейчас поздний этап сезона, когда игр достаточно много, и нам нужно пользоваться длиной скамейки. Будем стараться это делать.

— Игроки подвели вас сегодня...

— Есть команда. Команду никогда нельзя подставлять. Да, эмоциональная игра, но были две-три ситуации... Не понимаю, почему так себя вели ребята. Точно я им такой импульс не передавал. Эмоции в дерби — это хорошо, но нужно держать их под контролем.

— Вы говорили, что настрой на дерби будет совсем иной. Был он иным?

— Не скажу ничего против команды. Настрой точно был, но у нас не получалось по-футбольному. А когда не идет, кажется, что нет и настроя... Эмоций было, возможно, даже слишком много.

— Какова форма Миралема Пьянича?

— Он вышел, когда игра была уже «9 на 9» в поле. Он старался, сделал, что мог со своей позиции на поле.

— Была информация, что вы помогали Станковичу адаптироваться в Москве.

— Уже сто раз отвечал на это, давайте, скажу еще раз: мы знакомы с детства, все время в очень хороших отношениях. Так было до дерби и будет после. Особенный матч — это ЦСКА против «Спартака», а не Николич против Станковича. Просто перед матчем мы еще раз поздравили друг друга, пожелали удачи.

— Вы выпустили более оборонительный состав. Сейчас кажется, что он был не оптимальным.

— Конечно, я несу ответственность за свои решения. После матча, который мы проиграли, это кажется ошибочным. Наверное, раз не было результата, состав был не совсем верным.

— Будут ли санкции к Облякову после удаления?

— Санкции — это уже перебор. Они ничего хорошего не принесут. Он не играл недисциплинированно, просто опоздал в эпизоде. Не станем добавлять никакого негатива.

— Подведите какие-то итоги первых 14 туров. Довольны ли вы составом?

— На второй вопрос отвечал сто раз: это мой состав, он для меня лучший в мире. Что до результатов я недоволен. Мы двигаемся вверх-вниз. Долго шли без поражений, но сегодня проигрывать было нельзя. Если бы добрали очков в матчах с «Зенитом», «Локомотивом», «Спартаком», могли бы идти третьими, но идем в итоге только шестыми... Это нехорошо.

— Что скажете по эпизоду с потасовкой? Надо ли было удалять Рошу, других игроков «Спартака»?

— Вообще не знаю, кого надо было, кого нет. Мне кажется, судья справедливо все сделал. И вообще судейство сегодня было хорошим. Агрессия в моменте с дракой пошла не от Роши. Она пошла со стороны соперника. Он ответил неправильно, да. Не по-футбольному. Надо было сдержаться и не получать красную карточку.