ЦСКА остановит Абаскаля? Соболев повторит рекорд «Спартака»? Прогнозы авторов «СЭ» на дерби

Объясняем, чего ждать от главного матча недели.

Уже сегодня «Спартак» и ЦСКА сойдутся в дерби, которое может стать самым огненным за последние несколько лет. Обе команды в ураганной форме и готовы выключить друг друга в гонке за «Зенитом».

Пробьет ли Квинси Акинфеева? Повторит ли Соболев клубный рекорд по голам в семи матчах подряд? Нейтрализует ли Федотов Абаскаля, а суперзвезды ЦСКА — «Спартак»?

Авторы «СЭ» делятся ожиданиями от центральной игры 13-го тура.

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора — 2:2

Не самый очевидный счет, но рискну назвать именно его. Атакующие линии соперников превосходят оборонительные, к тому же оба соперника испытывают определенные проблемы в центре защиты, где у армейцев нет травмированного Дивеева, а у спартаковцев выходит на непрофильной позиции хавбек Литвинов. Голкиперы хороши, но в данном случае, думаю, ни Акинфеев, ни Селихов не сумеют сохранить свои ворота сухими.

В остальных компонентах красно-синие и красно-белые сейчас примерно равны, так что жду яркий результативный матч, итог которого больше всех порадует лидирующий «Зенит», а также идущих в таблице недалеко от участников дерби «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

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Константин Алексеев, шеф отдела футбола — 2:1

Наконец-то дерби, в котором нет явного фаворита, обе команды в хорошем состоянии и борются между собой за высокие места.

Мне очень нравится, с каким настроением играет «Спартак», команда поймала кураж, в отличной форме Соболев и Промес. Так что совсем не удивлюсь, если красно-белые победят, в том числе и крупно.

Но поставлю все же на армейцев, пусть и в какой-то мере иррационально. Спартаковцы выиграли пять последних матчей, с каждым следующим вероятность поражения повышается. Когда-то должна случиться осечка. Возможно, именно с армейцами, которым фортуна немного задолжала по итогам ничейной встречи с «Динамо» в прошлом туре.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола — 2:2

По сравнению со «Спартаком» ЦСКА Федотова, конечно, выделяется дисциплиной и балансом: команда практически без слабых мест, в ней есть качественный запас состава и нет такой зависимости от звезд, как в случае с Соболевым и Промесом.

Но, по-моему, все эти факторы играют роль на дистанции. В дерби гораздо важнее преимущества «Спартака»: Абаскаль научился тактически подстраиваться под топ-соперников, а игроки — переворачивать ход матчей, в которых все идет не по плану.

Немного странно, что ЦСКА является фаворитом у букмекеров. Красно-белые точно пропустят и точно забьют, но вряд ли проиграют. По-моему, результативная ничья — самый логичный сценарий.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак

Марк Бессонов, заместитель шефа отдела футбола — 2:1

Армейцы кажутся фаворитами по нескольким причинам. Во-первых, у Федотова длиннее и разнообразнее атакующий комплект. За счет ротации тренер сможет влиять на матч, даже если он будет складываться по не лучшему для хозяев сценарию. У Абаскаля эта возможность более ограничена.

Во-вторых, ЦСКА очень уверенно выступает дома — всего одна потеря очков в восьми домашних матчах, включая Кубок России.

В-третьих, кажется, что стиль игры ЦСКА с акцентом на фланги и передачи на ход может быть очень эффективным именно против «Спартака».

Игорь Рабинер, обозреватель — 1:2

Обе команды находятся в хорошей форме, но «Спартак» все же в чуть лучшей. Его пару форвардов Промес — Соболев никто в России не может остановить. Не думаю, что это окажется под силу нынешней обороне армейцев, которая и так не блещет качеством защитников, а тут еще надолго лишилась лучшего из них — Дивеева.

Андрей Кузичев, корреспондент — 2:2

Ну не может такая игра получиться скучной и банальной! Промес с Соболевым в полном порядке. У ЦСКА свои звезды в лице Карраскаля, Медины и Чалова, так что совместными усилиями красно-белые и красно-синие четыре мяча забьют. А интересны в воскресенье будут не только отдельные личности, но и работа Абаскаля и Федотова. Каждый постарается удивить коллегу, и, что важно, оба специалиста умеют перестраиваться по ходу матча. Так что если вспомнить штамп «тактические шахматы», то должна получиться увлекательная партия. Уровень ожиданий — максимальный!

Владимир Федотов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Владислав Зимагулов, корреспондент — 2:1

Дома ЦСКА выиграл семь матчей из восьми — и только «Динамо» добилось ничьей. По моментам у ЦСКА в каждой игре преимущество. А вот «Спартак» на выезде не очень стабилен: были поражения от «Ростова» и «Динамо», тяжелая победа в Нижнем Новгороде. На своем поле ЦСКА должен побеждать, если, конечно, игроки не продолжат мазать по пустым воротам.

Плюс от «Спартака» исходит слишком много высказываний в духе «мы их порвем» или «прикроем рот». ЦСКА, напротив, спокойно и тихо готовится к дерби. Уверенность красно-белых смущает, ведь все большие матчи в РПЛ команда проиграла. ЦСКА же по качеству игры и результатам на дистанции выглядел лучше и провалил только один матч — с «Торпедо», вероятно, из-за психологического настроя. Но со «Спартаком» таких проблем точно не будет.

К тому же на «Спартаке» негативно может сказаться отсутствие Наиля Умярова. Его много критикуют за привозы и неудачные действия в топ-матчах, но в плане организации игры и начала атак Абаскалю его будет не хватать.

Виталий Айрапетов, корреспондент — 2:2

Голы мы точно увидим. Обе команды хороши в атаке и не безгрешны в защите.

На бумаге шансы «Спартака» выглядят немного предпочтительнее, несмотря на то что матч пройдет на «ВЭБ Арене». Промес и Соболев находятся в феноменальной форме и способны вскрыть любую оборону! Только ведь и у ЦСКА есть свои козыри впереди. В последних турах очень понравился Кучаев, который своими креативными действиями затмил даже Карраскаля. Чалова по-прежнему некоторые эксперты журят за недостаточную спортивную злость, однако семь голов в этом сезоне — прекрасный ответ всем скептикам.

Поставлю на яркую ничью — 2:2.

Гильермо Абаскаль. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Анастасия Рацкевич, корреспондент — 1:3

ЦСКА хорошо играет дома, но пропустил в каждом из последних шести матчей. А «Спартак» набрал отличную форму. При этом у обеих команд есть проблемы в обороне. Уверена, что обе команды забьют в этой игре. Но думаю, что красно-белые сейчас все же сильнее и продолжат победную серию. Ставлю на их победу.

Гоша Чернов, корреспондент — 3:3

Дерби может закончиться как угодно, но только не нулевой ничьей. У нас результативный сезон, а друг с другом еще и играют постоянно забивающие команды. При этом у ЦСКА со «Спартаком» далеко не идеальная оборона, так что позволять соперникам обе команды будут многое.

Назвать победителя до игры невероятно трудно. Давно не было настолько непредсказуемого дерби: у каждой команды есть весомые аргументы за победу, так что я не решусь поставить на кого-то конкретно. Но точно будет интересно и весело — жду сверхрезультативную ничью.