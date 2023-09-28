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РПЛ

Сегодня, 00:00

ЦСКА: девятое место и пять матчей без побед. С чем подойдут армейцы к дерби со «Спартаком»?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Владимир Федотов, Виктор Давила и Мойзес
Владимир Федотов, Виктор Давила и Мойзес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Красно-синим пора включаться.

ЦСКА — в нижней половине таблицы, на 9-й строчке. Команда Владимира Федотова, выдав отличный старт (девять очков в четырех турах), с тех пор вот уже пять матчей не может выиграть — поражение и четыре ничьи. И это еще в Ростове в минувшие выходные команда ушла от поражения, хотя дважды уступала, казалось, безнадежно — 0:2 и 1:3.

И в этом весь ЦСКА нынешнего сезона. Может проявить характер, поймать кураж и заставить соперника паниковать. А может расклеиться, как в начале все той же встречи с командой Карпина, когда хозяева словно не замечали сопротивления гостей.

Мы по-прежнему считаем красно-синих фаворитами РПЛ. Их возглавляет тренер, который в России все и всем доказал еще в тот момент, когда взял серебро с «Сочи». Да и в «Оренбурге» с ЦСКА проявлял себя только с лучшей стороны. У армейцев мощные руководители и сильный владелец. Клуб амбициозен и нацелен на результат.

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Вот только промежуточное девятое место — не такая уж сенсация. И дело явно в кадровой ситуации. Был ли состав красно-синих устрашающим в минувшем сезоне? Нет. Добротный, крепкий, но не более. Стал ли он сильнее летом? Возможно, в перспективе это так, а сегодня только ослаб.

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Креативный полузащитник Файзуллаев показывает потенциал, но ему еще надо обрасти мясом — парню всего 19 лет. Правый защитник Келлвен и форвард Давила наверняка заявят о себе, но пока у них идет период адаптации.

При этом клуб покинули два вчерашних лидера — Зайнутдинов и Медина. Те, кто мог давать результат здесь и сейчас. Да и Карраскаль еще не так давно приносил пользу.

Антон Заболотный празднует гол с партнерами по команде
Антон Заболотный празднует гол с партнерами по команде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но и это еще не все. Какое у ЦСКА сильнейшее сочетание в обороне? Дивеев, Роша, Мойзес. Кто вышел в Ростове? Дивеев травмирован до зимы, повреждение получил Мойзес, дисквалифицирован Роша, в итоге мы увидели сочетание Мухин — Зделар — Агапов. Суперэкспериментальный вариант с двумя опорниками в роли центральных защитников, который уже к 12-й минуте получил два гола в свои ворота.

Армейцам непросто. У них крайне ограничен ресурс. Санкции сильно бьют по возможностям на трансферном рынке, а тут еще и срывы сделок по левому латералю. Договорились по Кипишабе из «Руд Булл Брагантино» — вето вдруг наложил головной офис компании в Австрии. На замену выписали Велингтона — в последний день трансферного окна футболист не прошел медосмотр.

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А Зайнутдинов уже ушел. И Мойзеса используют в центре обороны, так что налево пришлось двигать Гайича.

Нынешнее девятое место — печаль для ЦСКА. Но хоронить армейцев точно рано. Даже треть чемпионата еще не сыграна, а очковые отрывы пока минимальны. И при всей ограниченности скамейки состав у Федотова вовсе не так плох: суммарную стоимость Transfermarkt оценивает в 79 миллионов евро — больше только у «Зенита», «Спартака» и «Краснодара». В прошлом сезоне красно-синие зимовали на пятой строчке, но в итоге финишировали вторыми.

В нынешней ситуации ждать перерыва вряд ли стоит — пора включаться уже сейчас. Впереди ЦСКА ждет встреча с «Балтикой» Сергея Игнашевича, а потом супердерби со «Спартаком», которое должно конкретнее определить перспективы на сезон.

Бактиер Зайнутдинов
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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