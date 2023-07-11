ЦСКА: потерял Медину, упустил Фернандеса и никем не усилился. Конкуренция с «Зенитом» откладывается на год?

Красно-синие пока больше теряют, чем находят.

После финала Кубка России казалось, что ЦСКА нужно приобрести двух-трех качественных игроков для глубины состава, чтобы реально попробовать составить конкуренцию «Зениту» за чемпионство. За четыре дня до начала сезона разговоры о золоте поутихли. И теперь точечными усилениями уязвимых позиций не отделаешься.

Непонятная история с Фернандесом и продажа Медины

В четверг, 6 июля, появилась информация, что Марио Фернандес переходит в «Зенит». Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб договорился «Интернасьоналом» о финансовой составляющей, но вот агент Фернандеса прекратил какие-либо переговоры с армейцами.

Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио. Переводчик Макс (Головлев) звонил непосредственно игроку вместе с директорами ЦСКА и «Интернасьонала», неуважительно относясь к официальному агенту спортсмена. Несколько раз я говорил ему, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Это мое решение, а не Марио. Он ни в чем не виноват», — сказал агент Жорже Машаду.

Новости про возможный уход Хесуса Медины в «Спартак» появились еще в июне от парагвайского журналиста Бруно Понты — тогда на это не обратили особого внимания. Но в пятницу, 7 июля, «СЭ» стало известно, что игрок подпишет контракт с красно-белыми, а сумма трансфера составит порядка 7,5 миллиона евро. Кто-то скажет, что это отличная сделка для ЦСКА. Например, бывший игрок армейцев Игорь Корнеев.

«Оцениваю этот переход как прекрасную работу ЦСКА. Клуб взял игрока бесплатно и через небольшое количество времени заработал 7 миллионов евро!» — сказал он «СЭ».

Но вряд ли можно назвать успешной потерю игрока, который в команде был вторым по системе «гол+пас» в прошлом сезоне, мог закрыть четыре позиции на поле и достался прямым конкурентам. При этом красно-синие пока никого не подписали на замену Медине, даже слухов не появилось о начале переговоров с кем-то.

Источники также сообщают о возможном уходе из ЦСКА полузащитника Бактиера Зайнутдинова в «Бешикташ» и нападающего Хорхе Карраскаля. Правда, трансфер казахского игрока в Турцию может сорваться из-за суммы компенсации. ЦСКА требует минимум 7 миллионов евро, а турецкий клуб пока предлагает около 4 миллионов плюс бонусы. А вот история колумбийца Карраскаля в ЦСКА по-прежнему развивается по негативному сценарию. Он сыграл всего 60 минут за два товарищеских матча, а в последнем и вовсе не вышел на поле.

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Федотов требует новичков, а их до сих пор нет

После товарищеского матча против «Нефтехимика» Владимир Федотов намекнул руководству, что нужно предпринять решительные шаги в плане усиления состава:

«Мы видим, что у нас нет ни одного новичка. Поэтому в этом отношении надо делать решительные действия. У нас не такая длинная скамейка», — сказал главный тренер армейцев.

Приоритетом является усиление линии атаки. В распоряжении Федотова сейчас находятся Чалов, Заболотный, Обляков, Ермаков, Глебов. А еще Карраскаль и Гайч. Но вокруг первого все время ходят слухи об уходе, а второй до сих пор ведет переговоры о возможном возвращении в «Верону», о чем сообщал агент игрока. С такой обоймой в атаке даже за тройку будет трудно побороться, что говорить о навязывании конкуренции «Зениту».

На данный момент слухи связывают ЦСКА с атакующим полузащитником мексиканской «Америки» Диего Вальдесом. Чилийские СМИ пишут, что ЦСКА готов предложить за 29-летнего игрока около 10 миллионов долларов. Трудно представить, что армейцы отдадут такую сумму за Вальдеса, ведь нужны и другие новички. Если, конечно, на примете нет свободных агентов.

Как, например, бразильский левый защитник Педриньо, который сейчас без клуба. По информации «СЭ», представители Педро Энрике Азеведо Перейры (Педриньо) предложили услуги своего клиента армейцам, а также «Спартаку».

В прошлом году ЦСКА смог в начале сезона усилить состав, занять второе место и завоевать впервые за 10 лет Кубок России. По силам ли команде провернуть такой же трюк второй раз и даже повести борьбу за чемпионство? Верится с трудом, ведь «Зенит» по-прежнему силен, а конкуренты в лице «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Краснодара» не теряют лидеров.