ЦСКА уже третий, «Факел» в огне, «Ахмат» — в пике, «Зенит» и «Краснодар» готовятся к битве. Рабинер — о 14-м туре РПЛ

Обозреватель «СЭ» — об итогах 14-го тура

Сенсация «Факела»

Если подсчитать количество набранных командами РПЛ очков в последних пяти турах, то лидер этого отрезка обнаружится по-настоящему шокирующий. «Факел» Сергея Ташуева набрал 13 очков, лишь один гостевой матч с «Динамо» завершив вничью, а все остальное выиграв. Причем сделали воронежцы это в далеко не «автобусной» стилистике — достаточно вспомнить игру и голы со «Спартаком». Имея более чем скромный состав, «Факел» стремился творить, играть с мячом, и в четырех из пяти последних матчей — с «Сочи», «Оренбургом», «Спартаком» и «Ахматом» — забил по два гола. Всякий раз этого хватало для победы, поскольку и в защите была полная концентрация.

Не могу сказать, что отношусь с симпатией к генеральному директору «Факела» Роману Асхабадзе, чья резкость и невоздержанность приводят к слишком частой, на мой взгляд, смене тренеров: с начала прошлого сезона, то есть с момента появления команды в РПЛ, с ней работает уже четвертый — Олег Василенко, Дмитрий Пятибратов, Вадим Евсеев и теперь вот Ташуев. Тем не менее факт, что именно при Асхабадзе команда, много лет не игравшая в элите, не только туда вышла, но и удержалась. Если того же Евсеева, взятого незадолго до стыков, брали строго с целью их выиграть, выглядит это, безусловно, цинично («мавр сделал свое дело, мавр может уходить»), но задача была выполнена, а в новом сезоне, увидев, что «Факел» буксует, гендир позвал тренера уже другой стилистики. И на короткой дистанции это сработало очень хорошо.

Признаюсь, не уверен, что все это продлится долго и не обернется дальнейшим падением, поскольку у Ташуева есть репутация тренера-спринтера, который способен быстро и доходчиво объяснить своим новым футболистам игровые принципы, но зачастую довольно скоро перестает находить с ними общий язык, и начинается откат назад.

Даже у «Зенита», идущего за этот период вторым, — 12 очков. Даже у ЦСКА, занимающего третье место и в этом фрагменте, и в целом, — 11. Даже у лидера, «Краснодара», — 10. Как и еще у одной команды-сюрприза — «Рубина». Сравните с пятью очками «Спартака», четырьмя — «Крыльев Советов»...

Неслучайно у казанцев и воронежцев, неудачно начавших чемпионат и вроде как осевших в зоне вылета, сейчас соответственно девятое и десятое места в таблице. И первую из команд зоны стыков, «Оренбург», «Факел» опережает на пять очков. «Рубин» — и вовсе на шесть. Ташуев и Рашид Рахимов вполне заслужили дележки звания лучшего тренера последнего месяца.

Это две разные истории — Ташуев успел поменять «Ахмат» на «Факел», Рахимову же, ни в какую отставку не отправленному, руководители «Рубина» доверили вытаскивать команду оттуда, куда она в начале сезона себя засунула. И это удалось в полной мере.

А бурлить теперь начинает в Калининграде. При том, что «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича играет во внятный футбол, и очевидно, что ей не хватает элементарно несколько более качественных игроков, директора клуба подвисли, и «Ростех» планирует их заменить. Той ли дорогой двинулись кураторы калининградского клуба? Есть большие сомнения.

Фото ФК «Ахмат»

«Ахмат»: похмелье успеха прошлого сезона?

Ряд клубов в этой части турнира как раз существенно просел. Герои старта «Урал» и «Крылья», возглавлявшие таблицу после пяти стартовых туров, набрали в пяти последних турах (то есть в десяти совокупных матчах) всего шесть очков! Из тридцати. То есть пятую часть. Пятая команда прошлого чемпионата «Ахмат» после ударного отрезка вслед за сменой главного тренера снова просела — лишь очко в этих пяти встречах.

Все это говорит только о том, что никогда нельзя делать глубомысленных — и космических по своей глупости — выводов. На дистанции любой кураж проходит, и оказываются нужны обойма и скамейка. А ими могут похвастать далеко не все.

Но есть тут один удивительный парадокс. Возьмем «Ахмат». Команда из Грозного, как все знают, в прошлом сезоне с Ташуевым заняла пятое место (выше не бывало), но ее руководство после неудачного старта освободило главного тренера. На его место пришел Мирослав Ромащенко, достаточно быстро и резко все перестроил в соответствии со своими требованиями.

Вначале все приняли на ура, что и по результатам было видно. Но тут вот что интересно. Пока в обойме у многолетнего помощника Станислава Черчесова было 13-14 боеспособных единиц, то есть минимально возможная скамейка, то все звенело, каждый был готов решить судьбу матча и знал, что не будет статистом. После же возвращения в строй целого ряда травмированных ранее игроков пошел шепоток недовольства. Они привыкли на автомате иметь место в стартовом составе, но здесь никто им его давать не собирался. Это вызвало кое-какие брожения, не то чтобы фатальные, но крайне нежелательные, когда речь идет о далеко не топовом по составу коллективе. В результате в пяти последних турах «Ахмат» набрал лишь очко, являясь за этот период худшей по результату командой чемпионата.

В последнем туре она дома, ведя 1:0 до последних минут у нового клуба бывшего тренера грозненцев, Ташуева, уступила ему 1:2. Насколько мне известно, после игры в раздевалку пришел президент «Ахмата» Магомед Даудов, что происходит довольно редко, и провел весьма жесткий разговор с командой, которая сейчас опустилась на 14-е место. При этом никакой паники у Ромащенко нет — он просто лучше узнал группу футболистов, с которыми работает, и понял, кто из них заслуживает больше, а кто меньше доверия. И понимает, что первого за 14 лет самостоятельного опыта без сложностей быть не могло.

Есть ведь и такая тенденция — середняк, который забирается в одном из сезонов очень высоко, и это не соответствует реальному положению вещей, на следующий год без значительного освежения состава может круто упасть. Ромащенко и сам это проходил в роли игрока «Уралмаша», в середине 90-х вышедшего в Кубок Интертото, а там в прежнем составе надорвавшегося и вылетевшего из премьер-лиги.

Падение подобного рода происходит не только из-за неготовности команды играть на два фронта, но и потому что среднестатистический футболист команды-середняка, чего-то добившись, начинает жить этим прошлым: «А вот мы в том сезоне...» Значит, в этом должно на автомате стать еще лучше — даже если не прикладывать к этому, при том что вас уже знают и опасаются, нового уровня усилий.

На днях я разговаривал с главным российским открытием прошлого сезона в НХЛ Андреем Кузьменко из «Ванкувер Кэнакс», автором 39 голов, побившим рекорд новичков клуба, ранее принадлежавший Павлу Буре (35). Один из сюжетов, который меня очень интересовал, произошел в середине сезона. Прежнего тренера Брюса Будро, который Кузьменко чрезвычайно доверял и ставил в ведущее звено, сменил Рик Токкет — сторонник более строгого и прямолинейного хоккея. Он сразу же отправил Кузьменко в третье звено — но тот из матча в матч, лишившись значительной доли игрового времени, тем не менее набирал очки, выжимал максимум из предоставлявшихся ему шансов. И вскоре Токкет сдался, вернув Кузьменко в топовое сочетание и дав ему прежнее игровое время. Когда я спросил у Андрея об этой истории, он выдал тот уровень спортивного мышления, которого недостает очень многим его коллегам:

— Доказывать в спорте надо всегда и всем. Нельзя думать, что, раз ты играл и забивал у одного тренера, другой обязан относиться к тебе так же. Все просто: выходи каждый день на тренировки и матчи, работай, набирай очки. И не будет повода ни на кого обижаться.

Казалось бы, такие простые слова. Но они (а точнее, мышление, которое за ними стоит) и отличают спортсмена высокого уровня со зрелым менталитетом от середняков, которым иной раз оказывается даже вредно забираться слишком высоко — они начинают слишком много о себе воображать, и это заканчивается очень болезненным падением.

Другое дело, что тому же Ромащенко нужно подобрать к этому набору игроков психологические ключи — других его в распоряжении на данный момент нет. Зимой они могут появиться, и сборы могут многое перевернуть, но до них еще несколько туров, и, если команда совсем опустит руки, любой главный тренер в такой ситуации рискует до сборов недотянуть.

Одно из самых больших тренерских искусств — добиться того, чтобы скамейка переживала за результат так же, как основа, и болела за нее, а не за ее неудачу, чтобы занять места тех футболистов на поле. Расширение обоймы после выздоровления травмированных в этом смысле повлияло на команду не в лучшую сторону, и я вспоминаю слова Олега Романцева, которые в 90-е годы считал, что лучше 11 футболистов, чем 22. Потому что в противном случае будет гораздо больше недовольных.

ЦСКА вышел из застоя, «Динамо» никак не находит баланса

ЦСКА при Владимире Федотова провел ключевой отрезок матча по схеме в четыре защитника — многие люди, помешанные на тактике, обсуждали после переворота и победы над «Пари НН» именно это. Вот только схема, тактика — это не более чем инструмент. Как и универсализм игроков — тому же Мойзесу напомнили, что его брали армейский клуб не одним из трех центральных защитников, а краем. А Зделара — тоже не игроком центра обороны, а опорником. Серб вернулся на родную позицию — и сразу организовал оттуда голевые атаки, позволившие превратить 1:2 в 3:2.

А последние передачи оба раза делал в них Аббос Файзуллаев. Хвалить этого нестандартного, творчески мыслящего и не опускающегося ниже своего уровня узбекского игрока уже стало общим местом — но это ведь образец того, как должна строиться клубная селекция. Купить заведомо сильного футболиста за 20 или 40 миллионов евро много ума не надо. А вот найти бриллиант не там, где их ищут чаще всего, и приобрести его задешево — вот оно, настоящее селекционное искусство.

Рядом с Файзуллаевым засверкали новыми красками и Федор Чалов с Иваном Обляковым. И если еще недавно все делали акцент на ничейной серии красно-синих, то после двух побед подряд над «Краснодаром» и «Пари НН» (клубами, перед этими турами входившими в топ-6, не говоря уже о лидерстве «быков») вдруг выяснилось, что у ЦСКА — ноль поражений в девяти последних матчах первенства. Побед, да, негусто — три при шести ничьих. Но этого хватило, чтобы за тур до конца первого круга команда Владимира Федотова вышла на чистое третье место.

Ее вполне могло настичь «Динамо». Матч в Сочи между хозяевами и бело-голубыми мог закончиться и 5:5, но так и осталось 3:3. Сочинец Крамарич в добавленное время попал в крестовину. Все это было безумно, но очень зрелищно. Хотя когда Георгий Черданцев называет эту игру в телеэфире «классным футболом», все мое существо восстает. Как раз классом там не пахло, только если выражаться языком школьников 1980-х, в котором «классно» значило «здорово».

Веселуха началась еще в первом тайме, за который было забито четыре гола и при счете 1:1 хозяевами не реализован пенальти. Игорь Лещук вытащил этот удар от Луки Джорджевича, а совсем скоро Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев забили мячи один другого краше (и первый динамовский гол Чавеса в эту категорию также входит). И вышло так, что у «барсов» были три нереализованных пенальти кряду, а Тюкавин в трех матчах подряд после долгой безголевой серии, напротив, забивал. Все выглядело так, что Смолов полностью адаптируется на позиции «десятки», выглядит на ней уже совершенно органично.

Казалось и то, что «Динамо» Марцела Лички очнулось и снова стало забивать, как в начале сезона. Но казалось с оговоркой. Я далеко не всегда угадываю в прогнозах, но тут в перерыве матча на «Фиште» при счете 1:3 написал в своем Telegram-канале, что есть еще второй тайм, а бело-голубые уже показывали, что способны растерять и такое преимущество — вспомнить, например, игру в Самаре.

Ровно это и произошло — причем с какой-то удивительной легкостью. Раз - добивание, два - угловой — и вот тебе уже 3:3 в середине тайма. Даже с аутсайдером. Могло для московского клуба закончиться и хуже — взять хотя бы упомянутую выше крестовину, да и не только ее.

У «Динамо» при Личке есть два базовых варианта — если много забивают, то и много пропускают; если мало забивают, то и мало пропускают. То густо, то пусто, хвост вытащил — клюв увяз. Баланс пока никак не находится. И отсутствие Фабиана Бальбуэна, который улетел на родину из-за рождения близнецов — не особое оправдание.

Хотя это как посмотреть. Помню, как в футбольных кругах два сезона назад применительно как раз с «Динамо» бурно обсуждалось перерождение Ивана Ордеца. В один сезон, играя в паре с Романом Евгеньевым, украинский центральный защитник выглядел не особо убедительно — но потом, когда пришел как раз Бальбуэна, и Ордец превратился в настоящую стену. А почему? Из-за наличия рядом классного партнера, который раскрывает твои лучшие качества.

Нечто подобное происходило в свое время в сборной России с Ильей Кутеповым, когда рядом с ним на ЧМ-2018 оказался свой «Бальбуэна» — Сергей Игнашевич. И примеров тому нет конца. Многие показывают заложенный в них потенциал только рядом с сильными игроками, которые тянут их вверх. Если же поблизости оказывается заурядный футболист, то он, напротив, тянет тебя вниз.

Зимние сборы на то, чтобы все подлатать, у Лички, безусловно, будут — в «Динамо» сейчас работают не самодуры и не те, кто скор на расправу, и уж сезон они тренеру точно дадут. Тем более что пока у чеха как раз и не было полноценных сборов. Безнадежной ситуация не выглядит, но и общего прогресса, стабильности у бело-голубых не наблюдается.

Фото ФК «Зенит»

В матче с «Краснодаром» больше есть что терять «Зениту»

Зато наблюдается дележка четвертого-пятого мест. Вроде бы не таких уж и плохих, если только не учитывать, что от девятого — три очка, то есть дистанция одного матча, а от второго — семь. ЦСКА (плюс два очка от «Динамо») находится на расстоянии вытянутой руки, «Крылья» — вообще вровень, но «Краснодар» с «Зенитом» — пока слишком далеко впереди.

Им встречаться в ближайшем туре между собой. Матео Кассьерре конкурировать с Джоном Кордобой, например, — какой же интересной эта дуэль форвардов будет! И вообще, интересную мысль высказал в телеэфире Андрей Аршавин. По его мнению, этот матч — с большим психологическим прицелом на будущее. Если «Зенит» разгромит «Краснодар» (чего Андрей Сергеевич не представляет), то последний надломится, засомневается в себе, и петербуржцы в очередной раз легко станут чемпионами. Но даже если они выиграют, но в борьбе, «быки» убедятся, что иметь с ними дело можно. А уж краснодарская победа или ничья совсем укрепят их уверенность в себе.

Домашняя победа «Краснодара» над «Крыльями» получилась хоть и минимальной по разнице мячей — 2:1, но вполне уверенной и доминирующей со стороны хозяев по содержанию. Проигрыш ЦСКА, первый в чемпионате для «быков», требовал быстрой и правильной реакции команды Владимира Ивича — она и произошла, минимизировав эффект первой неудачи.

В то же время «Зенит» выиграл четыре матча чемпионата подряд. Я уже писал о том, что вся эта серия началась строго с того момента, как Сергей Семак твердо и на постоянной основе перешел на игру с двумя чистыми форвардами — Кассьеррой и Сергеевым. В таком варианте петербуржцы выиграли шесть матчей из шести.

При таких обстоятельствах, да еще и при том, что матч пройдет на «Газпром-Арене», небольшими фаворитами представляются хозяева. Любой их невыигрыш пойдет лидеру, «Краснодару», который опережает соперника на два очка, в явный плюс. То есть в конкретном матче больше терять есть что Питеру.

А зрителю есть только то, что можно обрести. Ведь давно не доводилось видеть матч лидеров на исходе первого круга, когда бы «Зенит» уступал два очка. И уж чтобы лидировал при этом «Краснодар» — вообще история абсолютно свежая, еще не встречавшаяся. Этот матч никак не должен разочаровать.