Мнение Константина Алексеева.

ЦСКА решил все-таки уволить Владимира Федотова. Мои коллеги Игорь Рабинер и Виктор Ладненко уже назвали это ошибкой. Аргументы такие: скамейка короткая, много травм, а год назад тренер выдал лучшие результаты в современной истории клуба — второе место и кубок, так что трогать не стоило.

Не соглашусь. Считаю, решение о расставании назрело. Да, Федотов действительно провел сильный первый сезон в ЦСКА. Только укрепил репутацию отличного специалиста, которую заработал в «Оренбурге» и особенно в «Сочи». Южане при нем также добились исторического успеха: второе место для них — нечто невероятное.

Планку Владимир Валентинович сам же для себя задрал очень высоко. И ее не удержал. Нынешний сезон вышел провальным. Ниже нынешнего шестого места ЦСКА с 2001 года не опускался. Понятно, сейчас это не тот гегемон, что был в эпоху расцвета Березуцких, Игнашевича, Карвалью и Вагнера, когда любой исход, кроме золота, считался неудачей. Но все же и нет ощущения, что Федотов выжал в этом сезоне максимум из возможностей футболистов.

Тренер Владимир Федотов и футболисты ЦСКА Виктор Давила и Мойзес (слева направо). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Один факт: по оценке сайта Transfermarkt, у армейцев четвертый по стоимости состав. Даже при всей скудости скамейки. Дороже у «Зенита», «Краснодара» и «Спартака». Дешевле у «Динамо» и «Локо», финишировавших выше. Акинфеев в воротах. Келлвен, Гайич, Мойзес, Дивеев, Роша плюс Агапов — шикарный выбор в обороне. Зделар, Мендес, Обляков, Файзуллаев, травмированный Мухин — вполне добротный в полузащите. Чалов, Давила, Заболотный, Мусаев — крепкая атака. Резервисты проседают, вопросов нет, но игрок сборной Чили Давила иногда выходил на 1-4 минуты. Это точно про команду, которой замены нужны как воздух?

При этом ЦСКА не свалился на шестую строчку в самой концовке — он вышел из борьбы за медали задолго до финиша. Сезон мог спасти только кубок — и здесь не удалось повторить прошлогодний успех.

Но дело не только и даже не столько в результатах, сколько в том, как развиваются события у красно-синих. У кого-то из вас есть ощущение, что в следующем чемпионате армейцы с Федотовым во главе прибавили бы? У меня — нет. За счет чего? Что тренер бы такое радикальное предпринял, чтобы команда заиграла новыми красками, начала новую жизнь? Нет, такое нельзя исключать, например, если ожидать два-три мощных трансфера, но все последние годы говорят, что кадровой революции не будет. Состав останется плюс-минус тем же. Если еще не ослабнет с уходом, например, Чалова, который рвется за границу и с большим трудом переподписал соглашение всего на полгода. Не молодеет Акинфеев. Посматривает куда-то на сторону Роша. Да и Файзуллаев настолько прибавил, что топ-клубы могут уже нынешним летом сделать предложение, от которого не отказываются.

В любом случае шансы на какой-то прорыв невелики. Есть ощущение, что и команда нуждается в свежем подходе. Федотов любит дисциплину, на короткой дистанции это дает эффект за счет возросшей самоотдачи. Но постепенно футболисты устают от муштры, начинает возникать недовольство. Скамейка ведь стала короче в том числе и из-за отстранения Карраскаля. Да и с Мединой не все было идеально.

По всем перечисленным причинам я гораздо легче себе представлял под руководством Федотова дальнейшее скатывание ЦСКА, чем новый взлет. А вот свежие для команды идеи, например, Марко Николича могут вдохнуть в команду жизнь, добавить огня, дать импульс. Гарантий, естественно, нет, но шанс на успешный сезон, на мой взгляд, все же выше.

Ну а Федотов точно не пропадет. Репутация в России у него отменная даже после одного неудачного сезона.

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