Вот так надо обезоруживать «Зенит». ЦСКА вымучил победу и отправил свою черную серию на свалку истории

Армейцы по делу обыграли чемпиона на «ВЭБ Арене».

Футбол уже не первое десятилетие сравнивают с театром. Простор для аналогий действительно обширный: игроки — актеры, тренеры — режиссеры, поле — сцена, тренировки — репетиции, ну и так далее. На последние же сезоны РПЛ можно взглянуть немного с другого ракурса. Как будто ты идешь на постановку по книге, которую уже читал. Ты знаешь, что детали сюжета способны меняться — кто-то зажигает под софитами, кто-то уходит в тень, но вместе с тем понятно, чего плюс-минус ожидать и на какие впечатления настраиваться.

В чемпионате России скелет сюжета давно тоже легко предсказать заранее — наверняка появится безнадежный аутсайдер, московские клубы борются за вторую-пятую строчки (и кто-то обязательно конкретно провалится), ну а золото возьмет «Зенит». В такой парадигме зритель просто вынужден придумывать второстепенные интриги самостоятельно, чтобы не потерять интерес уже к середине сезона.

Один из таких вопросов — как вообще остановить этот самый «Зенит»? Как и любая команда, сине-бело-голубые подвержены функциональным спадам, лидеры у них тоже время от времени хандрят, так что ситуативные поражения у питерцев иногда случаются. Но ни разу за последние года четыре на уровне РПЛ у клуба не наблюдалось фундаментальных проблем на более-менее длинной дистанции.

В этом розыгрыше ситуация та же — «Зенит» всего четыре раза потерял очки, но системным спадом это точно не объясняется. Хотя бы потому, что во всех четырех случаях команда Сергея Семака не побеждала во встречах с андердогами (1:1 с «Факелом» и «Химками», 0:0 и поражение 1:2 от «Ахмата»). Даже топы нашей премьер-лиги вынуждены противостоять сине-бело-голубым вторым номером и соблюдать четкие тренерские инструкции по нейтрализации невских звезд. Вот и получается, что матчи «Зенита» идут по одному шаблону: фаворит РПЛ номер один старается реализовать преимущество в классе, соперник — искать уязвимые точки и надеяться на лучшее.

Для ЦСКА игры с «Зенитом» в нынешней эпохе — отдельная боль. Восемь официальных встреч подряд без побед, последняя добыта еще в 2018-м — такое никуда не годится. И с первых же минут матча москвичи показали, что хотят отправить черную серию на свалку истории.

Владимир Федотов выставил классическое сочетание по схеме 3-4-2-1, но очевидно внес корректировки. Так, ЦСКА включал мощный прессинг благодаря подвижной атакующей группе, а в случае неудачи быстро откатывался на свою половину поля. Та самая группа начинала работать в районе центрального круга и вместе с парой опорников заставляла гостей отправляться на фланги, где продвижение питерцев вперед красно-синие без нервов и гасили. Агрессивность и дисциплина при действиях без мяча — то, на что ЦСКА сделал явный акцент. Вероятно, в том числе поэтому Карраскаль, один из самых техничных и талантливых футболистов лиги, снова остался на скамейке запасных (и на поле так и не появился).

В первом тайме план работал шикарно: хозяева просто задушили чемпиона, нанесли шесть ударов по воротам из пределов штрафной и допустили всего один такой у «Зенита» — правда, Акинфееву пришлось спасать. Стоит отметить, что и «Зенит» был не похож на себя. Возможно, сказалось отсутствие травмированного Барриоса и качество поля, но тут скорее нужно отметить грамотную работу ЦСКА по обезоруживанию оппонента. У гостей же не получалось даже нормально подержать мяч, а импровизации Клаудиньо и Малкома вязли то в желтом газоне, то в ногах защитников.

В перерыве Семак внес любопытные коррективы. Неожиданно «Зенит» перестроился на схему с тремя центральными защитниками, и это помогло вернуть контроль. Опасные моменты у ворот Михаила Кержакова перестали возникать с той регулярностью, что раньше, однако и ощутимого преимущества сине-бело-голубые не получили. Как и ожидалось изначально, на первый план вышла борьба и умение реализовать немногочисленные моменты. ЦСКА в этом плане повезло — сначала рикошет помог Чалову отправить мяч в сетку, а затем штанга спасла армейцев от ответного гола. Надежда на лучшее сработала.

Вряд ли этот матч войдет в анналы как один из лучших в истории противостояния соперников. Но важно другое — во-первых, ЦСКА прервал свою антисерию, а во-вторых, показал, как можно вязать «Зенит» по рукам и ногам. Полезное пособие для всех тренеров РПЛ на будущее.

Ну а еще армейцы внесли авторские правки в сюжет нынешнего сезона. Маловероятно, что эта сцена как-то серьезно повлияет на эпилог, хотя финальный акт теперь обещает быть более интересным, чем многие ожидали.