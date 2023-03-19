ЦСКА оставляет чемпионскую интригу дышать. У «Зенита» — первое гостевое поражение в лиге

Большая победа красно-синих.

Ключевая игра

В субботу «Спартак» сенсационно уступил в Оренбурге, поэтому «Зенит» по итогам тура мог уйти в двузначный отрыв от второго места. Правда, для этого невской команде требовалось привезти три очка с одного из самых сложных выездов сезона.

ЦСКА в последнее время стал удобным соперником для сине-бело-голубых — до этого дня армейцы не побеждали их четыре с половиной года. Но какое значение имеет историческая статистика, если именно сегодня у «Зенита» проблемы? Барриос и Сергеев травмированы, Мостовой приболел, да и форма лидера РПЛ в весенних матчах не впечатляет — если «Химки» при неоднозначной игре ему удалось победить, то в кубковой встрече с «Динамо» команду Сергея Семака ждал вылет.

Армейцев, напротив, встряхнула разгромная победа над «Крыльями Советов», но еще важнее, что к старту встречи с «Зенитом» наконец-то опустел лазарет. Выздоровел Зайнутдинов, впервые после трансфера в заявку попал Агапов, а также впервые с сентября в стартовом составе появился Дивеев. Все говорило о том, что ЦСКА если и не считается фаворитом, то точно будет на равных биться с чемпионом.

Игорь Дивеев и Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Отличный старт армейцев и травма Дивеева

Семак провел работу над ошибками после матча с «Динамо» и убрал Кузяева из опорной зоны — туда переместился Дуглас Сантос, который, однако, не сильно улучшил ситуацию. В первом тайме потерялись на поле и Клаудиньо, которого вернули на любимый левый фланг, и даже Малком.

ЦСКА выглядел гораздо бодрее. Армейцы лихо начали тайм, и уже в первые 20 минут Медина аж трижды пробил по воротам. Но активен был не только парагваец: Чалов с Заболотным образцово работали без мяча и давили на оборону гостей даже в штрафной. «Зенит» совершенно не был похож на себя: да, команда Семака превосходила оппонента во владении, но оно было стерильным. ЦСКА вынуждал гостей часто ошибаться и перехватил заметно большее число передач.

Прекрасные полчаса армейцев омрачили лишь две вещи: отсутствие голов и очередная травма Дивеева. Игорь с первых минут стал держаться за бок и к 34-й минуте не выдержал — попросил замену. Совпадение, но «Зенит» именно в это время прибавил. В стартовые полчаса сине-бело-голубые не нанесли ни одного удара по воротам, однако в следующие десять минут вспомнили о своем лидерском статусе и даже создали целый голевой момент — Акинфеев не позволил отличиться Кассьерре.

Фрагментами «Зенит» стал напоминать себя, но команда Владимира Федотова все равно выглядела лучше и в атаке завершила тайм: Чалов, Заболотный и Обляков перед перерывом по разу пробили в створ. «Зенит» все-таки выстоял, но преимущество ЦСКА к перерыву было ощутимым: достаточно сказать, что по ударам из штрафной армейцы громили соперника 6:1.

Напрасные перестановки

«Зениту» срочно надо было что-то менять, и Семак отреагировал верно: в перерыве он разменял Караваева на Чистякова, и команда перестроилась на слегка подзабытую схему 3-4-2-1. На время это сработало: оборона прекратила подпускать всех подряд к штрафной Кержакова. Федотов с перестановками не спешил, а на действовавшей до перерыва тактике красно-синие долго не выезжали: во втором тайме хозяева впервые пробили по воротам только на 72-й минуте.

Но именно этот удар оказался судьбоносным — с виду безобидная позиционная атака ЦСКА левым флангом привела к тому, что Чалов принял неординарное решение и пробил с угла штрафной. Федору помог рикошет от Дугласа Сантоса, но какая разница? То, что армейцы должны были сделать еще в первом тайме, произошло во втором.

«Зенит» перестроением тактики снизил число моментов у своих ворот, но не увеличил их количество у чужих. До 80-й минуты единственным ударом гостей оставалась неудачная попытка Малкома реализовать штрафной. Только в эндшпиле встречи «Зенит» приблизился к голу — если бы Кассьерре повезло, то он с углового попал не в штангу, а в ворота. Но на счету колумбийца все еще нет голов в текущем чемпионате.

ЦСКА заканчивал встречу с тремя опорниками, а «Зенит» бросил в бой всех здоровых футболистов атаки. Но зацепиться за результат сине-бело-голубым так и не удалось. Это первое гостевое поражение команды Семака в текущем чемпионате, но ее отрыв от второго места все еще остается солидным. А ЦСКА пирует: долгожданная победа над «Зенитом» приносит красно-синим важнейшие три очка в борьбе за медали.