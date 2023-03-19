«Спартак» проиграл — это внесло в ряды «Зенита» благодушие». Федотов и Семак — о победе ЦСКА

Пресс-конференция после главного матча выходных.

«Ребята расставили локоточки и не пускают Карраскаля в стартовый состав»

— Это заслуженная победа, — сказал после матча с «Зенитом» главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. — Сложное поле, серьезный соперник, но мы приложили максимум усилий. Доминировали в первом тайме. Но во втором пошла более позиционная игра — соперник выпустил третьего защитника. Тем не менее удалось победить. Мы очень этого хотели! Хотели подарить победу нашим преданным болельщикам. Та страсть, которую продемонстрировали сегодня ребята, стала залогом успеха.

— Почему Карраскаль получает так мало игрового времени? Что с ним случилось?

— Это конкуренция. Ребята расставили локоточки и не пускают его в стартовый состав. Ему надо прилагать усилия, трудиться, отвоевывать место в основе.

— Есть ли какая-то информация по Игорю Дивееву? Насколько серьезна его травма?

— Он пожаловался на боковую мышцу. Так бывает — неудачно ударили в сочленение нервных окончаний. Мы знаем, что если бы Игорь мог, то он бы остался на поле. Надеемся, что ничего серьезного и в скором времени Игорь вернется и будет радовать всех на футбольном поле.

— Как вам манера судейства Карасева? Он задал высокую планку по единоборствам.

— Когда это обоюдно и в обе стороны, мы ничего не имеем против. Просто манера всех наших судей отличается. В одной игре арбитр задает высокую планку единоборств, а выходишь на вторую — там этой планки нет, приходится подстраиваться, делать какие-то выводы.

Футбол — контактный вид спорта. Надо давать продолжать игру, это нормальное явление. Это динамика, которая, как мы знаем, очень нравится зрителям.

— Чем вас сегодня удивила команда Сергея Семака?

— Это мои догадки: вчерашнее поражение «Спартака» внесло в ряды «Зенита» какое-то благодушие... Возможно, в этом причина, почему сегодня они не были столь агрессивны. Но опять же надо похвалить нашу команду за прессинг, желание и страсть.

— Не показалось, что «Зенит» не реализовал весь свой потенциал? Как будто ЦСКА победа была нужнее.

— Нет необходимости говорить сейчас о «Зените», это дело тренера питерцев. Мы поблагодарим нашу команду, которая не позволила сопернику реализовать потенциал. При этом свой потенциал мы реализуем с большим удовольствием.

— Впереди пауза на матчи сборных, которая часто сбивает темп клубам. Что нужно сделать, чтобы этого не произошло?

— 28 марта ребята уже вернутся в расположение команды, и у нас будет время, чтобы привести всех в чувства. Сейчас большие сложности с перелетами: Южная Корея, Япония... Медина и Мендес летят в Чили. Но все-таки есть запас времени, чтобы они смогли акклиматизироваться к реалиям Москвы.

Сергей Семак. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Спад «Зенита»? Мы отталкиваемся от качества игры»

— В первом тайме сыграли плохо, очень много ошибались в простых передачах, — подчеркнул главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — Думаю, армейцы быстрее приспособились к полю, используя много длинных передач, борьбу; футбола сегодня было немного. Во втором тайме мы перестроились, сыграли гораздо надежнее и были ближе к забитому мячу, но рикошет сыграл против нас. В концовке была пара моментов для исправления ситуации. Но для того, чтобы набирать очки, нужно забивать, играть на ноль — всегда очень сложно. Будем готовиться к следующему матчу. Сделаем все, чтобы победить.

— Нервная победа с «Химками», вылет из Кубка, поражение от ЦСКА — можно ли назвать это спадом «Зенита»?

— Вам виднее. Мы же отталкиваемся от качества игры. С «Химками» оно было хорошим, мы владели огромным преимуществом, за исключением допущенных ошибок. Невозможно 95 минут тотально доминировать, не позволяя сопернику создавать моменты.

И с «Химками», и с «Динамо» у нас было преимущество и по моментам, и по другим важным компонентам игры. По этим матчам у меня нет больших претензий. Индивидуальные ошибки, которые повлияли на моменты у наших ворот, мы разобрали. Что касается сегодняшнего результата, то первый тайм мы сыграли ниже своих возможностей, а во втором... Это футбол, невозможно, чтобы одна команда побеждала постоянно. Будем работать! Мы расстроены, но ничего страшного не произошло.

— Уточните, что с Мостовым — это просто простуда или ковид?

— Простуда. К сожалению, Андрей заболел за пару дней до игры. Думаю, что после паузы должен быть в нашем распоряжении.