Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — об ожиданиях от центральной встречи 8-го тура РПЛ.

Мнение

Есть матчи, которые представлять особо не надо.

Есть матчи, которые могут заинтересовать только болельщиков встречающихся клубов.

А есть матчи, когда ты пытаешься понять, какая настоящая интрига в них скрыта. Как ЦСКА — «Зенит» в этом туре.

С чемпионом все прозрачно. Интересно еще раз посмотреть, что такое сине-бело-голубые без Глушенкова. Интересно, что получится у Соболева в его дебютные минуты за петербуржцев. Первое впечатление, может, и не определит отношение к форварду в новой ипостаси, но задаст определенный тон. Интересно, каким будет «Зенит» после паузы на матчи сборных в целом — вернется ли мощь, с которой команда прошла первые туры?

А вот ЦСКА — загадка. Темная лошадка — и не только в этой игре.

Армейцы сбалансированны — забивают много и пропускают мало, у них лучшая разница забитых и пропущенных после того же «Зенита». Но все победы одержаны против аутсайдеров. С «Ростовом» — ничья, от «Локомотива» и «Краснодара» — поражения.

У москвичей есть лидеры и голеадоры в каждой линии. Но нет пока ни одного матча, в котором у ЦСКА забивали бы те, кто вышел на замену. И в трех матчах против сильных оппонентов — тех самых «Ростова», «Краснодара», «Локомотива» — красно-синие сподобились всего на один гол. Имени Дивеева.

8-й тур — это как раз тот момент, когда заканчивается старт сезона. Закрывается трансферное окно. Становятся понятны возможности клубов и состоятельность их претензий.

Повторю — с «Зенитом» все очевидно. И как бы ни сложилась для гостей встреча в Москве, для них она мало что изменит — разве что в случае поражения давление на тренерский штаб и коллектив в целом возрастет. Все-таки юбилейный сезон, масштабность задач и потраченных для этого усилий.

Иван Обляков, Виктор Давила и Милан Гайич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

А вот для ЦСКА эта игра — экзамен. И хотя на афише в качестве соперника «Зенит», на самом деле армейцы будут соревноваться с другими клубами — теми, кто сейчас чуть выше или чуть ниже в таблице.

Чтобы претендовать на титул, нужны футболисты, стабильность и умение побеждать в ключевых матчах. «Спартак» и «Краснодар» пока здесь впереди соответственно «Динамо» и «Локомотива», пусть и в таблице все очень плотно. Но обычно именно с 8-10-х туров таблица приобретает очерченный вид, который почти не меняется на финише.

ЦСКА сейчас надо выдержать этот темп. Суметь найти резерв — тех, кто будет забивать — помимо Дивеева, Облякова и Мусаева. Суметь сыграть с «Зенитом» так, чтобы слова Романа Бабаева «мы довольны стартом сезона, но могло быть лучше» трансформировались в «стало лучше». Потому что тень Владимира Федотова над ЦСКА сейчас не нависает, но подобное в футболе, как правило, дело ненадежное — если придет такое время, то легко вспомнят, что команды предыдущего тренера красно-синих против сине-бело-голубых играли мощно (только одно поражение при трех победах за три предыдущих сезона) и что 6-е место в прошлом чемпионате стало поводом для расставания.

«Спартак» и «Динамо» сыграли с «Зенитом» на равных, да еще и на чужом поле. То, как будет выглядеть против чемпиона ЦСКА дома, станет поводом для сравнений.

Марко Николич у Сергея Семака пока не выигрывал.

«Зенит» в этом чемпионате пока не знает поражений.

Но фаворит ли он предстоящего матча? И будет ли ЦСКА действовать дома с позиции силы и играть именно на победу с первых минут?

Скоро все увидим. И многое станет понятнее.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.