Сыграет ли Соболев с ЦСКА? Продолжит ли «Краснодар» всех рвать? Выйдет ли Дзюба против «Химок»? РПЛ возвращается

Обозреватель «СЭ» разогревает 8-й тур премьер-лиги.

Главная сенсация — Дзюба в «Акроне». Выйдет ли он в Самаре с «Химками»?

Последние дни трансферного окна, наложившиеся на завершающуюся паузу из-за игр сборных, чуть-чуть отодвинули матчи РПЛ на второй план — даже хит тура под названием ЦСКА — «Зенит».

Факты перемежаются слухами. «Спартак» подписывает португальского крайнего защитника Мангаша, отправляет в «Сочи» нападающего Мелешина и центрального защитника Маслова, останавливает переговоры по Кордобе и капитану «Ростова» опорнику Глебову. ЦСКА, в свою очередь, арендует блеснувшего в том же «Сочи» во второй половине прошлого сезона венесуэльского форварда Гуарирапу. «Динамо» вслед за марокканцем Маухубом, который, как и зенитовец Гонду, уже открыл счет своим забитым мячам в лиге, усиляется бразильским вингером Гомесом, «Локомотив» — защитником Монтесом.

Но все это затмила вчерашняя «бомба» с подписанием Артемом Дзюбой контракта с «Акроном». Даже когда сообщалось о том, что он проходит медосмотр, верилось еще не вполне. Но события развивались стремительно, и вот уже нападающий, мотивированный всего четырьмя голами отставания от рекорда Александра Кержакова, — в частном клубе из Тольятти. И это очень интересно! Как интересно, сколько минут отведет ему Заур Тедеев в воскресном домашнем матче с «Химками».

К началу тура весь трансферный туман рассеется, окно закроется, и мы начнем узнавать, что за фрукты многие из перечисленных выше (не Дзюба, понятно). Давайте уж откровенно — в большинстве своем игровые качества дебютантов РПЛ из-за границы знают только прожженные профи-селекционеры, широкая же публика открывает их для себя с нуля. Но разве не радость, когда тот же Гуарирапа, придя в «Сочи», вдруг начинает разрывать лигу? Это ведь и называется селекцией — не купить заведомо сильного игрока за огромные деньжищи, а отыскать бриллиант за копейки где-то на задворках. Искусство другого порядка.

Ясно, что клубы «закрывают» самые насущные для них позиции. Допустим, «Локо» кровно нужен центральный защитник — получите Монтеса. «Спартаку» — защитник крайний: подписан Мангаш. С отправленным в аренду в Австрию Таварешем пока не срослось, скорее, из-за перенесенной им тяжелой травмы, игроком-то он казался перспективным, — теперь еще один португалец на фланге красно-белой обороны. То есть, по всей видимости, Рябчук и Мангаш будут конкурировать за место левого защитника, Денисов и Хлусевич — правого, хотя последний способен выйти на обоих краях примерно с равной степенью полезности.

То, что игрок этого амплуа был нужен, — железно, поскольку трех футболистов на два места до следующего трансферного окна объективно мало. Одна травма — и ноль равноценных замен. Так что факт приобретения приветствую, но пока без каких-либо прогнозов. Одно скажу: 26 лет — не Виллиан Жозе, конечно, но для приезжающего в Россию на текущий момент легионера, по мне, чуток многовато.

Джон Кордоба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что же касается истории с Кордобой, то в том, чем она закончится, не сомневался. Уже писал, что вся эта затея с самого начала казалась мне неправдоподобной и нереализуемой.

А во многом и вредной. Ну дали бы краснодарскому колумбийцу зарплату вдвое больше Эсекьеля Барко — и что было бы дальше на фоне такого дисбаланса, вы же понимаете? Или забыли историю развала «Зенита» Спаллетти после прихода Халка и Витселя, когда казалось, что Питер становится вообще непобедимым? Баланс в зарплатах — сейчас необходимое условие существования команды.

Если «Спартак» так хочет еще одного форварда, то, как мне кажется, больше смысла имело бы зайти на Даку. Игрок «Рубина» умеет на поле все. И, кажется, гораздо гибче и способен встроиться в любую игровую модель, тогда как под Кордобу эту модель Деяну Станковичу как раз пришлось бы менять.

И, по мне, сильный вингер «Спартаку» сейчас нужнее центрфорварда. Есть Угальде, которого, как показала практика, на фланг эффективно не сдвинешь. Должен когда-то набрать форму (или не должен?) Виллиан Жозе — забил же он в прошлом сезоне свою десятку в ла лиге. Есть, в конце концов, Шамар. Да, если, не дай Бог, Манфред получает травму, при нынешнем состоянии Жозе команда останется без ударного нападающего. Но на флангах-то игроков, способных стабильно решать, нет вообще!

Это, кстати, может сказаться на ремейке недавнего кубкового матча против махачкалинского «Динамо», который, напомню, «Спартак» дома новичку РПЛ проиграл. Теперь же встретится с упрямой, организованной, мало пропускающей командой Хасанби Биджиева в Махачкале. Красно-белые, безусловно, получили мощную эмоциональную инъекцию на праздновании десятилетия своего стадиона — но теперь им лететь в Дагестан, а кубковый проигрыш той же команде может повернуться в разные стороны — либо разозлить, либо, напротив, заставить засомневаться в себе. И будет интересно понаблюдать, как Станкович этот психологический ребус разрешит.

Случится ли первый выход Соболева за «Зенит» — и сразу против ЦСКА?

После пауз на сборные всегда возникает вопрос, кому они выгодны, кому — нет. Второе — во многом о «Краснодаре», перед перерывом выигравшем дома у ЦСКА, в гостях у «Динамо» и «Локомотива» и вышедшем на то самое второе место, которое команда Мурада Мусаева заняла по итогам прошлого чемпионата. У «быков», напомню, по-прежнему нет поражений — как и у «Зенита», и старт первенства с трех блеклых ничьих с аутсайдерами представляется уже чем-то очень давним. Краснодарцы сейчас примут «Ростов», и это на бумаге для них хорошо — Валерий Карпин совершал проблемный вояж во Вьетнам, и времени на работу с клубом у него особо не было.

Пока сложно сказать, как обернется пауза для ЦСКА и «Зенита» — участников главного матча тура. Армейцы под руководством Марко Николича уже доказали, что умеют достаточно легко справляться с командами нижней половины таблицы (последние результаты — разгром «Акрона» и победа над «Химками» — тому доказательства), но с соперниками, на многое претендующими, у них пока сложности. Достаточно вспомнить безобразную игру красно-синих против «Краснодара». Их центрфорвард Тамерлан Мусаев — один из очень немногих, кто может занести поездку во Вьетнам себе в актив, ведь в матче с хозяевами он не просто получил игровую практику, а набрал 1+1.

Александр Соболев. Фото ФК «Зенит»

У «Зенита» же главная интрига — выпустит ли Семак, и на сколько, Александра Соболева. И как нападающий отреагирует на хейт, который несется в его адрес со всех сторон, — даже на матче десятилетия спартаковского стадиона болельщики красно-белых о нем не забыли. Многие поклонники петербуржцев также, мягко говоря, не приветствуют его появление с учетом того, что он раньше говорил о «Зените», а ожидать, что почитатели ЦСКА примут Соболева с распростертыми объятиями наивно.

К категории же тех, кому пауза на сборные была нужна, исходя из последних результатов, больше всех относится «Динамо», набравшее очко в двух последних матчах с «Краснодаром» и «Оренбургом», а также «Локомотив», утративший завоеванное на тур лидерство домашним разгромом от тех же «быков».

Вояж сборной России во Вьетнам с сорванной из-за тайфуна второй игрой с Таиландом и поломанным тренировочным процессом едва ли поспособствует хорошей форме любого игрока, взятого в эту поездку. А динамовцев, как и локомотивцев, в ней было много. У красно-зеленых все эти малоприятные новости накладываются еще и на перелет в Оренбург.

«Динамо» сыграет дома с «Ахматом», куда взамен отправленного в отставку Магомеда Адиева вернулся Сергей Ташуев. Как мы знаем, появление этого специалиста на первых порах вызывает у команд бурный всплеск, тем более что сейчас у нового тренера было две недели на спокойную работу. Не могу сказать, что грозненцы и раньше были «сладкой булочкой» — пять из семи матчей они сыграли вничью, в том числе с «Краснодаром» и в гостях со «Спартаком». Но отставке это не помешало.

Что будет при Ташуеве? Ожидаю привычный алгоритм. До зимы у «Ахмата» случится серьезный подъем и интересная игра, а в течение зимних сборов команда от тренера устанет, начнутся конфликты, и рано или поздно руководство не сможет их игнорировать, поскольку это все больше станет влиять на результаты. И либо весной, либо после сезона, либо максимум в начале следующего произойдет отставка.

Абсолютно все, что я слышал от разных людей о Ташуеве, наталкивает на вывод: он качественный, интересный, оригинальный специалист, но очень тяжелый по характеру и каждодневному общению с футболистами человек. Вначале, на свежака, работает первое, вдолгую все больше сказывается второе. Оно в итоге и перевешивает.

Когда нет вменяемых соперников для сборной, ей лучше играть с российскими топ-клубами на их полях

И последнее на сегодня. Что касается сорванного из-за тайфуна в Ханое матча сборной с Таиландом, то в первую очередь сочувствую игрокам, тренерам и персоналу, которые и в переделку такую угодили, и один матч из двух не сыграли, и выбирались оттуда с приключениями. Не они посылали себя Бог знает куда и, глобально, Бог знает зачем. Теперь они прилетели в свои клубы в разобранном состоянии с одним вопросом: что это вообще было? Поставьте себя на место Матвея Сафонова, которого сорвали из Парижа, чтобы он пролетел полмира и не сыграл ни минуты, поскольку его планировали именно на матч с Таиландом.

А вот почему РФС погнал сборную в такую даль и не было ли альтернатив менее энергозатратных и более смысловых — неплохо бы разобраться. Что дал матч с Вьетнамом, кроме озвученного на всю страну диалога между Карпиным и Даниилом Круговым после замены во всей этой адской влажности: «Что, умер?» — Погиб! Уже на десятой минуте!" - «Второго тайма?» — «Первого!» Интервью потом Круговой давал лежа. Потому что круги перед глазами.

Сборная России обыграла Вьетнам со счетом 3:0. Фото Михаил Шапаев, РФС

Коль скоро сборной надо играть, то в те слоты, когда не находится приличных соперников во вменяемых локациях, лучше бы организовать серию матчей между национальной командой и ведущими клубами РПЛ в городах этих клубов. Для того же Карпина это намного информативнее — матч против сыгранного клуба, мотивированного задачей победить сборную (игроки из этого клуба за него и должны играть, а может, по тайму), и без долгих перелетов, будет штабу определенно полезен. И кассу в Москве, Питере, Краснодаре и далее по списку можно собрать приличную.

А еще случившееся во Вьетнаме — метафора того, что в Азию нашему футболу переходить ни при каких обстоятельствах нельзя.