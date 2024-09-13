«Спартак» победит в Махачкале, ЦСКА не справится с «Зенитом». Прогнозы на 8-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин и поэт-песенник Александр Шаганов.

Сергей Балахнин — 2:1. Нас ждет интересный матч. Обе команды усилились в международную паузу. Но «Рубин» пока выглядит посильнее.

Александр Шаганов — 2:0. Считаю, что команда Рашида Рахимова одержит победу у себя дома. Начало сезона она провела лучше, чем «Крылья».

Сергей Балахнин — 1:1. Искусственное поле скажется на игре «Локомотива». Плюс у москвичей много футболистов, которые улетали в сборную России.

Александр Шаганов — 2:1. Поставлю на победу хозяев. «Оренбург» в этом сезоне не проигрывает на своем поле в РПЛ.

Сергей Балахнин — 1:1. Это матч за шесть очков. Команды будут действовать осторожно, чтобы не допустить малейшей ошибки, поэтому поставлю на ничью.

Александр Шаганов — 1:0. После смены тренера у «Факела» до сих пор не все хорошо с результатами, но после паузы воронежцы обязаны побеждать конкурента в борьбе за выживание.

Сергей Балахнин — 1:2. У ЦСКА хорошая линия обороны, но «Зенит» полностью укомплектован. У чемпиона есть разные варианты, как вскрывать оборону соперника.

Александр Шаганов — 1:3. «Зенит» выглядит лучше ЦСКА. Но самое главное — это глубина состава сине-бело-голубых, особенно в атаке.

Сергей Балахнин — 1:1. У «Краснодара» не будет Кордобы, а это важный футболист для команды. Поэтому у «Ростова» станет меньше работы в обороне. Поставлю на ничью в южном дерби.

Александр Шаганов — 1:0. Хотя у «Краснодара» не будет Кордобы, но команда здесь и сейчас — главный конкурент «Зенита». «Быки» крайне мотивированы.

Сергей Балахнин — 2:0. «Ахмат» поменял тренера — посмотрим, что покажет Ташуев в свой второй приход. Но пока поставлю на «Динамо».

Александр Шаганов — 2:0. «Динамо» выглядит намного лучше «Ахмата», особенно в атаке.

Сергей Балахнин — 1:2. Интересно, в каком состоянии подойдет к этой игре Дзюба. Он только присоединился к команде, вряд ли сможет помочь ей. Поставлю на победу «Химок», нравится их футбол на старте сезона.

Александр Шаганов — 1:2. Подмосковный клуб провел мощную трансферную кампанию: подписаны опытные игроки, которые способны решать в РПЛ серьезные задачи.

Сергей Балахнин — 0:2. «Спартак» преобразился при Станковиче. Заиграл Угальде, в отличной форме Барко. Красно-белые — фавориты этой встречи.

Александр Шаганов — 2:3. В Дагестане будет настоящая битва, «Динамо» отдаст все силы у себя дома. Но класс «Спартака» на данный момент выше.