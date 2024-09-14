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Сегодня, 18:45

Нервная победа «Зенита» над ЦСКА. Соболев чуть не забил в свои, зато вновь отличился Лусиано

«Зенит» в Москве победил ЦСКА благодаря голу Лусиано
Гоша Чернов
Корреспондент
ЦСКА — «Зенит» (0:1). Лусиано Гонду и Дуглас Сантос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионы с трудом набрали три очка.
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Зенит

Круговой против своих

Матч между ЦСКА и «Зенитом» был центральным в 8-м туре премьер-лиги. Но обилия голов от этой игры мало кто ждал, так как их последние встречи редко становятся зрелищными. Кроме того, матч проходил сразу после международной паузы, которая всегда выдергивает клубы из привычного ритма. Ожидания оправдались: «Зенит» победил со счетом 1:0 благодаря голу Лусиано Гонду.

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Вокруг этого противостояния было несколько тем для обсуждения, но главные касались Данила Кругового и Александра Соболева. Защитник ЦСКА впервые сыграл против своего родного клуба не только после истории со скандальным трансфером, но и вообще за всю свою карьеру. Когда Круговой был в «Уфе», то либо оставался в запасе на матчи с «Зенитом», либо пропускал их из-за травм.

Александр Соболев и Игорь Дивеев.
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Гиператакующая основа

Новичок «Зенита» — еще одна персона, которую широко обсуждали перед матчем. Соболев дебютировал за сине-бело-голубых неделю назад в товарищеском матче с «Кайратом», а в субботу впервые сыграл за невскую команду в официальной встрече.

Сергей Семак сразу же выпустил Соболева в основе, как и другого новичка — Гонду, оформившего дубль уже в дебютной встрече с «Пари НН». Лусиано появился на правом фланге атаки, а на левый сместился Кассьерра: лучший бомбардир прошлого чемпионата в текущем сезоне не впечатляет, поэтому Семак решил сменить конфигурацию нападения.

 
Данил Круговой и&nbsp;Александр Соболев. «Зенит» в Москве победил ЦСКА благодаря голу Лусиано. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Слабый тайм чемпиона с удачным финишем

«Зенит» катастрофически провел первые 35 минут: за этот отрезок гости нанесли всего один неопасный удар издали, в то время как ЦСКА прессингом душил соперника, создавал моменты и вообще играл заметно лучше. Но прямо перед перерывом «Зенит» прибавил: на 43-й минуте Гонду реализовал первый же голевой момент у ворот Акинфеева. У аргентинца — пять голов в трех стартовых матчах за петербургский клуб.

Кассьерра сыграл слабо, как и Соболев. Александр был заменен уже на 60-й минуте под свист «ВЭБ Арены» — кажется, гулом провожали форварда как болельщики ЦСКА, так и «Зенита». За 60 минут на поле Соболев запомнился двумя эпизодами: в начале встречи он получил болезненный удар в стыке со своим старым знакомым Виллианом Рошей, а незадолго до замены едва не срезал мяч в свои ворота — Латышонок вытащил его из-под перекладины.

Стык Алипа и Мойзеса

Во втором тайме «Зенит» перестроился на игру в три центральных защитника, заменив Барриоса на Алипа. Сине-бело-голубые старались сберечь победу и почти не пытались увеличивать разрыв в счете. ЦСКА после перерыва даже обошел соперника во владении мячом, хотя значительно уступил в этом компоненте до перерыва. На 72-й минуте появился и новый нападающий армейцев Сауль Гуарирапа, который, правда, мало чем запомнился.

Концовку матча омрачила стычка между футболистами обеих команд, которая началась с дуэли Алипа и Мойзеса: бразилец попал казаху локтем в лицо, после чего тот вскипел. Оба футболиста получили по желтой карточке, а недовольные поведением Алипа болельщики зарядили: «Зенит» — позор российского футбола».

ЦСКА победил чемпиона по угловым со счетом 9:0, но уступил в главном. «Зенит» возвращается на первое место, а армейцы рискуют рухнуть в середину таблицы по итогам тура.

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Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Лусиано Гонду

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