Пресс-конференция главных тренеров ЦСКА и «Зенита».

Семак: «Марио Фернандес — пример для нашей молодежи»

— Какие итоги вы можете подвести?

— Хотелось увезти победу. Но по тому, как складывался сам матч, смогли забить в конце и свести игру вничью с давним конкурентом. Передохнем и будем готовиться дальше. Надеюсь, все будут в строю после паузы, будет вариативность состава, Ребята хорошо сыграли, не хватало хладнокровия в завершающей стадии и в развитии атак, но целом провели хороший матч.

— Вы поменяли Караваева и Фернандеса, перезагрузив левый фланг. Вы сознательно это сделали или других вариантов усиления не было?

— Выпустили Мостового, который быстро играет на пространстве. Он играет на излюбленной позиции, против него играл Набабкин. Проскакивал момент у Кругового, и, на мой взгляд, там был пенальти. Очень хочется узнать, почему это не одиннадцатиметровый. Но что касается игры, то Кругового после выхода Мостового перевели на другой фланг. Было несколько моментов, когда Данил мог убирать под левую ногу. Хотелось добавить скорости и освежить атаку. Не хватило немного качества в атакующих действиях, но в плане движения Круговой и Мостовой добавили.

— Завершилась ли адаптация Фернандеса и Эраковича?

— Думаю, да. Они точно становятся или основными игроками, или теми, кто проводит наибольшее время на поле.

— Почему сегодня в основе вышел Кассьерра?

— Это вызвано тем, что у Сергеева было недомогание перед игрой, хотели его поберечь. Понимали, что ЦСКА будет встречать нас в средней зоне и будут возможности использовать зоны за спинами защитников. В этом отношении Мантуан быстрее, поэтому он вышел в паре с Кассьеррой. Во время матча проделали ротацию, поменяв обоих.

— Стоит ли нам ждать звездного новичка в «Зените» после ухода Малкома?

— Мы надеемся, что у нас появится пополнение. Думаю, что получится подписать одного-двух игроков.

— Как себя чувствует Фернандес в раздевалке? Он со скамейки запасных побежал праздновать гол, что не характерно для него...

— Почему не характерно? Что касается игры, то по тем или иным причинам болельщики по-разному относятся к нему. Для меня это человек, который за всю свою спортивную карьеру не дал повода усомниться в своей порядочности. Сколько было предложений от других клубов за время выступления за ЦСКА. Он всегда оставался верным клубу. В этой ситуации, которая сложилась, у меня нет причин не верить ему. Он пример для нашей молодежи в плане профессионализма и человеческих качеств.

— Как оцените старт «Зенита»?

— Учитывая ситуацию, в которую попали, то ожидал худшего. Достаточно хорошо справились с теми обстоятельствами, которые были. Было много проблем, период был сложным. Могли сыграть лучше в каких-то матчах. Но в целом результат приемлемый.

Федотов: «У нас пауза, чтобы перезагрузиться и поймать попутный ветер»

— Ваши эмоции после игры?

— Очень сложный матч. Мы забили быстрый гол, потом нам было непросто, много оборонялись. Соперник имел несколько моментов после стандартов, действовал уверенно, выручал Акинфеев. Но мы отстояли. Во втором тайме мы больше оборонялись, меньше давали сопернику проводить комбинации. Правда, не хватило в некоторых эпизодах командной скорости, когда появлялись свободные зоны. Но у нас был момент, который мог реализовать Чалов. А то, что случилось в конце, это несчастный случай, потеря концентрации.

— Есть ли у Мойзеса потенциал еще прибавить?

— Я скажу про команду. У всех есть потенциал. Пауза для нас — это глоток свежего воздуха. Не все прошли период подготовки. Очень сложно добиться игрового баланса. Ноги растут из прошлого сезона — кто-то лечился, кто-то в сборной был. Не было полноценного отдыха. И после этого приходилось сразу же по полной включаться. Наверное, мы опоздали со свежей кровью. Эта поддержка была нужна, но у нас не было выбора. Например, Мойзес провел восемь игр на морально-волевых. В Сочи мы ему дали отдохнуть, это было крайне необходимо. И такие игроки у нас еще есть, например тот же Обляков. Думаю, что группе атаки нужна была перезагрузка.

— Какой план подготовки команды в паузе на сборные?

— Игроки через три дня восстановления вернутся к тренировкам, ментально и психологически перезагрузятся. Это необходимо. Но мы сталкиваемся с другим: есть большая группа игроков, которые функционально не готовы ехать в сборную. Но деваться некуда, они уезжают. Будем готовиться с теми, кто остается. Надеемся качество сработать на рынке трансферном. Капишаба должен был приехать на одном самолете с Келлвеном, но в последний момент все свернулось. Усиление необходимо.

— Как оцените забег Марио Фернандеса после забитого мяча?

— Не хочется мне об этом говорить. Я не видел, был весь в игре. Человек в «Зените», команда забила гол. Как это расценивать? Спросите у него, что он имел в виду под этим действием.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— В прошлом сезоне вы обыграли «Зенит», тут почти победили. Есть ли рецепт?

— Во-первых, мы ЦСКА. У нас в команде амбициозные футболисты, которые тоже хотят показать свое лицо. Мы сегодня это видели. Да, не все получалось, но самоотдача и желание победить были оценены. На футбольном поле приходится играть на 300 процентов. Но показанный сегодня футбол должен присутствовать в каждом матче, мы к этому стремимся.

— Как оцените поддержку болельщиков?

— Это не описать словами. Вчера болельщики были на открытой тренировке. Сегодня было 22 тысячи человек — это рекорд после пандемии. Но мы не собираемся бросать лопаты, нам есть над чем работать. Мы понимаем, что в долгу (перед болельщиками). У нас пауза, чтобы перезагрузиться и поймать попутный ветер. Трибуны двигают нас вперед. Мы все сделаем, чтобы быть выше и выигрывать трофеи.