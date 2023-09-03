ЦСКА и «Зенит» устроили бойню: свист в адрес Марио, две потасовки, разбитые головы и спасительный гол Дугласа

Шоу на «ВЭБ Арене».

Фернандес под давлением

Самой обсуждаемой фигурой перед матчем был, конечно же, Марио Фернандес. Бразилец с российским паспортом, подаривший ЦСКА десять лет карьеры, в июле с оглушительным скандалом перебрался в «Зенит». Болельщики армейского клуба припомнили Марио слова о том, что он в России будет защищать лишь красно-синие цвета, и банально не поняли решение Фернандеса.

Многих фанатов настолько возмутил поступок своего бывшего любимца, что они потребовали убрать с «ВЭБ Арены» граффити с его изображением. Желание объяснимо, но клуб на это пока не решился — с фасада стадиона Фернандеса еще не убрали. Зато из подтрибунного помещения фото с защитником исчезло, вместо него накануне игры поместили снимок с Даниэлем Карвалью.

Бразилец ожидал особенную встречу, так что едва ли его удивил гул и свист в свой адрес. Болельщики ЦСКА гудели и когда объявляли фамилию Марио при озвучивании стартового состава «Зенита», и когда сам футболист получал мяч. Страшно представить, какой шум стоял бы на стадионе, если бы активные фанаты армейцев не бойкотировали игры РПЛ.

Игорь Акинфеев и Марио Фернандес перед матчем ЦСКА — «Зенит». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ошибка Кержакова

Справляться с давлением приходилось не только Фернандесу, но и всей обороне «Зенита». Не секрет, что сине-бело-голубые стараются разыгрывать мяч коротко от ворот, и частенько соперники ловят их на неидеальных передачах или техническом браке. Например, весной «Локомотив» наказал петербуржцев, когда поддавил их в штрафной и забил. А сейчас «Зенит» позволил открыть счет ЦСКА: Алип дал неудобный пас Кержакову, и Заболотный стервятником налетел на Михаила, когда голкипер замешкался у линии ворот. Слегка комичный, но легальный гол.

Впрочем, даже эта ошибка не повлияла на манеру игры «Зенита» у своих ворот. Сергей Семак вообще был на удивление упрям в этой встрече. Даже стартовый состав выглядел предсказуемо, хотя мы привыкли к постоянным сюрпризам в последнее время. Слегка удивило разве что появление Мантуана в паре с Кассьеррой, но и такой вариант тренерский штаб уже пробовал.

А вот Владимир Федотов преподнес немало сюрпризов. Во-первых, сразу в стартовом составе дебютировал правый защитник Келлвен. Во-вторых, впервые со времен «Црвены Звезды» на левом фланге оказался Гайич. В-третьих, Обляков вернулся на позицию «под нападающим», на которой Иван блистал весной. При этом Давила остался в запасе, зато вернулся в основу Акинфеев, пропустивший три предыдущих тура РПЛ.

Блестящий Акинфеев

И именно многолетний капитан красно-синих стал главным героем первого тайма. «Зенит», конечно, пошатнулся от пропущенного мяча, но от выбранной тактики не отступил. Сине-бело-голубые настаивали на владении мячом и старались быстрее доставлять мяч вперед любыми способами. Причем самым эффективным из них были стандартные положения.

За один только первый тайм «Зенит» получил право на целых десять угловых, причем едва ли не каждый раз их исполнение было новым. Видно, что работа Анатолия Тимощука, ответственного за стандарты в «Зените», не проходит зря. И ЦСКА далеко не ко всему был готов: например, сперва от Заболотного мяч чуть не срезался в свои ворота, а следом Марио Фернандес выпрыгнул выше всех и пробил точно в Акинфеева.

Активен был и Мантуан, который прекрасно играл между линиями и врывался в штрафную ЦСКА. Однако конкретики Густаво не хватало, как и мощи, — например, на 41-й минуте Виллиан Роша просто корпусом спихнул бразильца.

Сушка ЦСКА

На закате первого тайма Акинфеев еще раз выручил ЦСКА, когда на ударной позиции оказался Кассьерра. И перерыв пришелся очень кстати для хозяев, ведь давление «Зенита» росло.

Удивительно, что первыми из раздевалки вышли гости: видимо, разговор с тренерским штабом у сине-бело-голубых был коротким. А вот Владимир Федотов явно давал команде долгую установку и, судя по второму тайму, донес до футболистов свои мысли.

Вторая половина встречи сильно напоминала финальные 45 минут мартовской встречи этих же команд в Москве. Но тогда хозяева не только образцово разрушали игру «Зенита», а еще и забили сами. На этот раз задача перед красно-синими стояла проще: им нужно было выстоять.

Гол Дугласа

ЦСКА после перерыва опустил линию прессинга, сделав акцент на оборонительные действия на своей половине. Но это не означало, что давление не оказывалось вовсе: армейцы продолжали плотно действовать против соперников и мало что давали им делать. Из-за этого страдала зрелищность игры, но разве Федотова это волновало? Число моментов у ворот Акинфеева упало и по другой причине: если в первом тайме «Зенит» подал двузначное число угловых, то после перерыва до 87-й минуты — ни одного.

Первый момент после паузы создали хозяева — отличиться мог Чалов. Затем в штрафной ЦСКА упал чрезвычайно активный Фернандес, но он не заработал пенальти, так как попал в офсайд.

Армейцы идеально душили «Зенит». Невская команда нервно перемещала мяч с одного фланга на другой, надеясь лишь на случай. И, видимо, не просто так ЦСКА во втором тайме избегал стандартных положений у своих ворот: в самом конце встречи сине-бело-голубые получили право на два подряд угловых, и второй принес им успех. Дуглас Сантос забил нетипичный для себя мяч — головой.

Побоище в концовке

Голевых моментов в этой встрече, может быть, было мало, зато эмоций — тьма. И сразу после гола Дугласа нервы у всех сдали. Сперва Вендел и Барриос что-то не поделили с Мендесом и Зделаром, затем уже у ворот «Зенита» вспыхнула потасовка, которая чудом не переросла в драку: Кержаков пытался остудить пыл Заболотного, а Виллиан Роша с Ерохиным душили друг друга. А уже в следующем эпизоде, при подаче углового, лоб в лоб столкнулись Алип с Рошей.

В итоге все разрешилось относительно спокойно: никто не получил красную карточку, никого не увезли с поля в больницу, а после финального свистка футболисты помирились.

Наверное, таким и должен быть матч ЦСКА и «Зенита» — двух российских топ-клубов с завышенными амбициями и задачами. Счет 1:1 вряд ли устроил кого-то из них, но тем интереснее будет дальше.