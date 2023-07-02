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Кузяев снова пытается уехать в Европу. Кто им интересуется и каковы шансы, что он вернется в «Зенит»

Артем Белинин
Футболист Далер Кузяев
Далер Кузяев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футболист Далер Кузяев
Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Коваленко
Александр Коваленко.
Фото Global Look Press
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Пока вариантов не так много.

Еще в феврале стало известно, что Далер Кузяев не продлит контракт с «Зенитом», потому что хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате. В конце июня соглашение 30-летнего полузащитника с питерцами истекло, но пока ничего конкретного о его будущем не известно. Рассказываем, как проходят поиски нового клуба и каковы шансы, что Кузяев все же останется в РПЛ.

Какие у Кузяева есть варианты?

Направлений у Далера несколько. Еще весной о Кузяеве говорил тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов: «Когда есть игрок такого уровня... То же самое было и с Дзюбой, и с Оздоевым, ведь мы отлично знаем возможности ребят. Если Кузяев действительно хочет уйти из «Зенита», то почему в Турцию, а не в «Ференцварош»? Дадим Далеру отдохнуть, потом созвонимся, узнаю его планы, в этом нет проблем».

В июне в разговоре с «СЭ» Черчесов высказался о Кузяеве: «Мы знаем, что Далер — хороший футболист. Он бы усилил любую команду. Не только бы усилил, но и украсил! Факта встречи пока с ним не было, но я не могу сказать, что он нам неинтересен».

Правда, с тех пор прошел уже месяц, а новостей из Венгрии касательно Кузяева больше так и не появилось. Но других вариантов хватает. Далера ждут в Турции — весь июнь приходила информация о плотных переговорах с «Бешикташем», а также об интересе со стороны «Фатих Карагюмрюк». За второй клуб, кстати, выступает Магомед Оздоев, экс-партнер Далера по «Зениту» и сборной России, плюс команду недавно возглавил обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира Фабио Каннаваро. Однако с этим вариантом есть проблема — Кузяев хочет играть в еврокубках, куда «Фатих» в прошлом сезоне не попал.

 
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А вот с «Бешикташем» история ярче — в комментарии для «СЭ» президент клуба Ахмет Нур Чеби подтвердил, что российским футболистом тут интересуются: «Да, интерес к Кузяеву есть. Одному лишь богу известно, насколько вероятен переход. Давайте посмотрим».

Позднее турецкий журналист Серджан Дикме сообщил «СЭ», что Кузяев молчит: «Бешикташ» все еще заинтересован в Далере Кузяеве, но футболист пока не дал своего ответа — ни позитивного, ни негативного, так как ждет предложений из Испании и Италии».

На данный момент информации о таких предложениях пока нет.

Футболист Далер Кузяев
Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

В прошлом Кузяев уже пытался уехать в Европу

Впервые Кузяев попытался отправиться в Европу еще в 2020 году по абсолютно идентичному сценарию — не продлил контракт и вышел на рынок свободных агентов. В итоге футболист, чью стоимость Transfermarkt тогда оценивал в 8 миллионов евро, просидел без работы три месяца.

Варианты были разные. Среди возможных будущих клубов Кузяева называли «Валенсию», «Сампдорию», «Фрайбург», «Саутгемптон», «Ренн», «Аталанту», «Рейнджерс»... Их было много. Никуда перейти не удалось, о чем сам Далер высказался в комментарии «Чемпионату» через несколько месяцев: «Кто виноват, что я не уехал в Европу? Много причин. Не буду называть все. Не договорились агенты, но это не главная причина. Одна из многих только».

 
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Завершился свободный поиск через три месяца — в начале октября 2020 года Кузяев вновь подписал контракт с «Зенитом». При этом накануне он активно переговаривался с «Локомотивом» и, по отдельным данным, почти подписал с железнодорожниками контракт. Отец Далера в интервью Sport24 высказался об этом так: «Не было подписания контракта, а был плотный диалог с «Локомотивом». «Локомотив» знал, что мы в первую очередь ведем диалог с «Зенитом». Они его хотели, потому что у них Баринов сломался. Мы говорили, что если с «Зенитом» не получится, то такой переход вполне может произойти».

Александр Коваленко
Александр Коваленко.
Фото Global Look Press

В «Зените», кажется, уже нашли замену

В Санкт-Петербурге, кажется, не нервничают и уже выработали стратегию на тот случай, если Кузяев не вернется в клуб. Во-первых, подписали 19-летнего полузащитника Александра Коваленко. «Сочи» получил за футболиста 2 миллиона евро, а Сергей Семак вряд ли собирается держать игрока на лавке: «У нас не такой большой выбор в центре поля. Все зависит от него, у него много положительных качеств».

В Питере не спешат ставить окончательную точку в отношениях с Кузяевым. Известно, что между клубом и футболистом есть договоренность, что тот вернется, если с Европой не сложится. Тренер «Зенита» высказался для Sport24: «Это не первая попытка Кузяева попробовать себя в Европе. Он занят поиском клуба, в котором сможет попробовать себя. Он попрощался. Но, возможно, вернется. Мы это уже проходили. Хочется, чтобы мечты Далера и Вендела осуществились и они получали удовольствие от любимого дела».

 
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Кстати, о Венделе — здесь у «Зенита» проблема, поскольку бразилец, по словам его же агента Чезаре Барбьери, не хочет возвращаться в Россию после отпуска и намерен остаться на родине. В Петербурге разрешили футболисту искать новый клуб, однако Семак напомнил, что у Вендела действующий контракт. Чем закончится история — неизвестно, но потенциально сине-бело-голубые могут остаться без двух основных игроков центра поля по итогам трансферного окна.

Впрочем, как уже говорилось выше, работа ведется. Куплен Коваленко, к команде присоединился 23-летний полузащитник Ду Кейрос (он вошел в сделку по обмену на Юри Алберто — вместе с Ренаном), пока не собирается покидать Северную столицу Клаудиньо. С центром поля у «Зенита» все в порядке, но там точно найдется место для Кузяева, если Далер опять не уедет в Европу.

 
Далер Кузяев
Футбол
ФК Зенит
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