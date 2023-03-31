«Спартак — самый великий клуб в России! В истории очень много доказательств этому». Интервью Денисова

Разговор «СЭ» с защитником «Спартака» и сборной России Даниилом Денисовым.

Мартовский сбор основной национальной команды России для 20-летнего Даниила Денисова стал первым в карьере. А матч против сборной Ирака получился полноценным дебютом. Корреспондент «СЭ» пообщался с защитником «Спартака» — о первом вызове в национальную команду, положении красно-белых и борьбе с «Зенитом».

Сборная России, Карпин, дебют

— Как ты понял, что сможешь сыграть с Ираком? Это стало понятно по тренировкам или на предыгровой установке?

— Было понятно по тренировкам, поэтому спокойно готовился к игре.

— Как Карпин оценил твой дебют? Сказал что-то?

— Да ничего особенного. Александр Валерьевич Дюков после матча поддержал, пожелал удачи.

— Во время исполнения гимна перед матчем ты единственный из команды держал руку на сердце. Что для тебя значил этот жест?

— В 14 лет, еще будучи игроком футбольной школы, я уже задумывался над сборной. Тогда как раз стала формироваться национальная команда моего 2002-го года рождения, очень хотел оказаться в ней. Правда, меня не сразу вызвали. Но уже тогда решил, как только попаду в сборную, буду всегда петь гимн с рукой на сердце. Я всегда его пою, кстати. Для меня это обязательно и очень почетно. Так проявляется мое искреннее уважение к стране, ее людям и моему делу, которое я люблю. В футбол я всегда играю с желанием и любовью. Не всегда все получается, это правда. Но сейчас я в «Спартаке», сборной России. И очень хочу расти и прогрессировать

— Как ты узнал, что попал в окончательный список сборной России?

— Я был на базе, у нас была тренировка. Ко мне подошел Владимир Слишкович, наш тренер. Он меня и поздравил первым.

— Насколько для тебя важен этот вызов, учитывая, что мы играем сейчас только товарищеские игры?

— Мне 20 лет, и у меня есть возможность играть за национальную сборную. Кажется, что больше нечего тут сказать. Это и так исчерпывающая мотивация.

— Что ты отметил в работе с Валерием Карпиным?

— Пока тяжело сказать, провел в сборной не так много времени. Но он заставляет качать мышцы! Шутка. На самом деле, он очень требовательный тренер, что мне подходит. Достаточно прямой, говорит, что думает. Это отлично.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Тебе не обидно, что ты вызываешься в сборную России в тот момент, когда мы играем только товарищеские матчи?

— Это мой первый вызов. Сначала мне необходимо попасть в состав и закрепиться, чтобы постоянно играть. Выпадает такой шанс на отборочные матчи к Евро-2024 или на товарищеские игры против Ирана и Ирака — нет разницы.

— Как тебе соперники в первый твой вызов?

— Как я помню, Иран — участник чемпионата мира в Катаре. Что Иран, что Ирак — это хорошие соперники. Была хорошая возможность проверить себя в этих матчах.

— В текущей сборной России очень много игроков «Спартака». Как тебе атмосфера?

— Когда много знакомых, это отлично. Так получается, что много спартаковцев. Но я никак это не оцениваю. Это промежуточный результат. Спартаковский дух будет, если мы поедем на какой-то крупный турнир, где в большей массе будут играть мои одноклубники. Сейчас на это не стоит обращать внимание.

— Сильно ли отличаются требования в первой сборной и в молодежной у Михаила Галактионова?

— Наверное, не бывает двух одинаковых тренеров. Я не так много работал с Валерием Георгиевичем, чтобы четко ответить на этот вопрос. В любом случае в первой сборной выше уровень игроков, здесь серьезнее требования. Это понятно и логично.

— Есть разница в ощущениях от пребывания в этих двух сборных?

— Конечно! Ты чувствуешь, что в первой больше ответственности, больше требований. Все заточено на то, чтобы ты показывал себя по максимуму. В молодежке ты ощущаешь, что это не максимум — там же все до 21 года, поэтому и противник такой же. А в соперниках первой сборной, например, до бана были игроки самого высокого класса.

— Вопрос мотивации стоит очень остро. Понятно, что ты играешь за страну, за цвета. Но какой-то спортивный стимул существует, учитывая нынешних соперников сборной России?

— Например, встреча с Ираном — это игра с командой — участницей чемпионата мира-2022. Нас там (на чемпионате мира в Катаре-2022) не было. Что тут еще говорить? Ты выходишь против таких соперников — это международный уровень, это игра сборных. У всех достаточная мотивация.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Спартак», рестарт, судейство

— С каким настроением ты уехал в сборную, учитывая, что перед паузой было поражение от «Оренбурга»?

— Мы в «Спартаке» хотим выигрывать всегда так же, как того желают болельщики. Мы это понимаем, стараемся, делаем все для этого. Мы играем, как мне кажется, в стремительный и атакующий футбол. Самое важное, что получаем от этого удовольствие. Не всегда получается добиваться нужного результата. Поражение расстроило нас. Но в сборной все мысли были только о сборной, переключался.

— Как оценишь «Спартак» после рестарта? Есть ощущение, что до сборов и после — абсолютно разные команды.

— Не согласен. Да, команда меняется, двигается вперед. Тренер привносит что-то новое, что-то оставляет. Если говорить про результат — мы делаем все для него, но не всегда получается. После паузы на сборные будем делать все для того, чтобы снова давать максимальный результат.

— Каково тебе играть в нынешней атмосфере стадиона «Спартака»? Кажется, что, если болельщиков было бы больше, вы могли зацепиться где-то еще за пару очков.

— Когда болельщики есть на стадионе, это всегда дополнительная поддержка и эмоции для футболистов. Этого не хватает. Хочется, чтобы они вернулись как можно скорее. А пока стараемся показывать максимум в условиях небольшой посещаемости. Плюс есть болельщики, которые смотрят матчи по телевизору. Для них результат важен не меньше, чем для нас или тех, кто на трибунах. Так что мотивация все равно мощная, как ни крути.

— Главная тема для «Спартака» после рестарта чемпионата России — судейство. Обсуждаете в команде ее?

— Для нас главная тема — наша собственная игра. Судьи допускают ошибки, признают их, извиняются. Так бывает, но этого не изменить. Несмотря на ошибки судей, мы сами должны выигрывать матчи.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Иной раз складывается впечатление, что одинаковые эпизоды трактуются по-разному. Ты можешь сказать, что понимаешь все правила?

— Пусть судейство комментируют эксперты и болельщики. Скажу лишь, что для нас главное — последовательность.

— Когда у Соболева отменяют голы раз за разом, как на это можно реагировать?

— Во время матча это злит. Но если гол уже отменили, то вернуть все назад нельзя. Ты не можешь пойти что-то изменить. Все, гола нет. Нужно делать так, чтобы не пропускать или забивать еще.

— Что отличает Гильермо Абаскаля от других тренеров?

— Наверное, он очень понимающий. Он все видит, все осознает. Умеет правильно реагировать. В какой-то момент он отпустит, где-то будет пожестче — нагрузит лишний раз или что-то скажет. Это относится не к какому-то игроку, а ко всей команде.

— Много ли различий между Абаскалем и бывшим главным тренером «Спартака» Паоло Ваноли?

— Они похожи, но это все равно два разных человека, два разных тренера. Между ними большая разница — тренировочный процесс, быт и так далее. С Ваноли мы выиграли Кубок России. Помню, что было очень много эмоций. Хочется выиграть трофей и с Гильермо! Перед нами стоят максимальные задачи, мы боремся во всех турнирах.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Федун, Ребров, Ваноли

— Есть ли какой-то момент, за который ты можешь поблагодарить Ваноли?

— Да. Когда мы говорим о главном тренере, мы говорим и о его штабе. Они сделали очень многое для меня. Я играл не так много, но постоянно был в команде, тренировался, прогрессировал. Они объясняли мне многие вещи вне поля. Я оставался тренироваться дополнительно, тренерский штаб подсказывал мне, делился опытом. Например, с Джампьеро (Ашенци), тренером по физической подготовке, мы занимались в зале — он многое мне рассказывал.

— Был ли какой-то особенный разговор?

— Помню разговор с Джампьеро. Он говорил — никогда нельзя останавливаться, нужно постоянно идти дальше. Когда ты не играешь, но ты в коллективе — очень тяжело психологически. Лично я настраивался на каждую игру, что выйду на поле, принесу пользу команде. Но этого не происходило. Хотелось играть, как и любому другому футболисту. Он мне сказал, что нужно просто потерпеть, а когда начну играть, то это будет постоянно.

— Умяров рассказывал, что почувствовал скорый уход Ваноли еще на победном ужине после финала Кубка России. Ты тоже?

— Лично я не замечал такого. У меня даже мысли не было, что он может уйти. Когда начались слухи и разговоры, стал думать — уйдет или останется. Как и всегда, ждал окончательного решения. Объявили, что он ушел, — значит, так было нужно.

— Артем Ребров продолжает работать, несмотря на смену тренерских штабов и владельцев «Спартака». Чем он занимается в команде?

— Артем Геннадьевич делает очень многое для команды и молодых игроков, в частности. Например, когда ты приходишь в новую команду, тебя еще никто не знает, ты молодой. А тут — основа «Спартака». Это достаточно тяжело. Он помогал освоиться, всегда поддерживал. Вносил свою лепту. Так было со мной. Уверен, что такой же процесс и с другими игроками. Артем всегда помогает, разговаривает. Он очень коммуникабельный.

— Заметил ли ты, что стало не хватать Андрея Ещенко?

— У него сейчас чуть-чуть другая должность, работает в академии. Наверное, не хватает его шуток, приколов. Есть такое. Он сейчас делает свою работу.

— Кто сейчас взял на себя функции по разрядке обстановки в команде?

— Главный тренер Гильермо Абаскаль много шутит. Хочется отметить и капитана, Джику — шуток хватает. Атмосфера в команде отличная.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Этим летом Леонид Федун покинул «Спартак». Ты помнишь, как команда об этом узнала?

— Он действительно ярый болельщик, как он сам себя называет. Он поддерживает, приходит на игры. Больше скажу — было дело, заезжал на тренировку, поздоровался со всеми. В общем, следит.

— Как прошел прощальный ужин с Леонидом Федуном?

— В конце осени прошлого года все вместе собрались. Каждый там сказал по слову — футболисты, персонал. Получился хороший диалог, что-то вспомнили. Отличный, приятный ужин.

— Что ты сказал Федуну?

— Как и большинство людей, слова благодарности. Я приходил в «Спартак», когда он был там главным. Есть за что сказать спасибо.

— К вам на тренировки приезжают и Никита Симонян, и Олег Романцев. Насколько важны такие встречи?

— Мы сконцентрированы на работе, на тренировках и играх. Когда к тебе приезжают такие великие люди и у тебя есть возможность с ними пообщаться... Они что-то расскажут, поделятся какой-то историей или опытом — это всегда интересно слушать! Уверен, что это помогает нам. Может, что-то щелкнет, что-то можем понять. Это действительно важно!

— Нынешний «Спартак» сравнивают с «Пионеротрядом-96». Видишь сходства?

— Был на прощании (с Георгием Ярцевым). Тяжелый был момент. После всей этой ситуации я посмотрел очень много разных роликов про 1996 год. Посмотрел голы, матчи, погрузился в историю. У меня не было личного контакта с Ярцевым, поэтому попытался узнать полезную информацию. Когда мы были в Сокольниках на прощании, я сам задумывался — очень похожая ситуация между нашей командой и «Спартаком» 1996 года. Хотелось бы добиться такого же результата!

— У «Пионеротряда-96» был вожатый — Сергей Горлукович. Кого сейчас можно назвать вожатым?

— Капитана, наверное. Джикия!

Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Зенит», Клаудиньо, Санкт-Петербург

— Насколько для тебя, уроженца Санкт-Петербурга, принципиальна борьба с «Зенитом»?

— В Санкт-Петербурге есть две школы — СШОР «Зенит» и Академия «Зенита». Первая — бюджетная организация, а вторая относится уже к клубу. Я был в первой, так что не воспитанник клуба, который выступает в РПЛ.

— В Санкт-Петербурге весь город болеет за «Зенит», но ты решил продолжить карьеру в «Спартаке». Почему?

— У меня был тренер в первой секции — Костыков Валентин Александрович, царствие ему небесное. Он всегда мне говорил, что «Спартак» — самый великий клуб России. Мне всегда было интересно общаться с людьми постарше, которым по 40-50 лет. Среди этого поколения в Санкт-Петербурге многие болеют за «Спартак». Понятно, есть «Зенит». Но второй клуб по поддержке в Санкт-Петербурге — «Спартак». Очень много фанатов красно-белых!

Говорят, что старших надо слушать. И когда все это было вокруг меня, это повлияло.

— То есть матч против «Зенита» для тебя можно назвать особенным?

— За свою жизнь я много поиграл против «Зенита» по юношам, в молодежке и в основном составе. Питерцы идут на первом месте, у них несколько чемпионств подряд. Играя против такого соперника, всегда хочется их победить. На «Спартак» тоже всегда настраиваются — как бык на красную мантию. Все хотят победить «Спартак».

— В Питере говорят, что «Зенит» — самый популярный клуб России. Ты можешь поспорить с этим?

— У меня нет задачи с этим спорить. Повторю слова своего тренера, который поставил меня на путь в футболе: исторически «Спартак» — самый великий клуб в России. Если мы посмотрим в прошлое, то увидим достаточно доказательств этому.

— Почему никто не может навязать конкуренцию «Зениту» в последние годы?

— Все-таки мы думаем о себе, а не о «Зените». Понятно, что хочется выигрывать! Мы постепенно движемся к этому. В этом сезоне мы сыграли с питерцами три раза. Точно у нас будет еще одна встреча. И это отлично. Когда ты постоянно играешь с хорошим соперником, то прогрессируешь.

— Сколько нужно еще времени «Спартаку», чтобы превзойти «Зенит» в таблице?

— «Спартак» играет в зрелищный футбол, что очень важно для болельщиков. Мы сами получаем удовольствие от этого. Но мы проигрываем не потому, что соперник нас превзошел. А потому, что мы допустили ошибки и сделали что-то не так. Это наша главная проблема. Если это минимизировать, то команда сильно прогрессирует. Так что наш главный соперник — это мы сами.

— Болельщики ждут чемпионства «Спартака» уже несколько лет. Когда это произойдет?

— Болельщики хотят, чтобы команда выигрывала постоянно. Мы тоже этого хотим. Мы все заинтересованы в общей цели. Чтобы ее добиться, мы должны быть одним целым. Внутри коллектива мы едины. Надеюсь, что и болельщики будут вместе с нами, будут нас поддерживать — несмотря на какие-то неудачи. Тогда мы и сможем дойти до нужной нам цели.

— Летом появился мем о том, что «Денисов закрыл Клаудиньо». Как к нему относился?

— Я про это лично не говорил ни слова. В интернете написали, и пошло. Да, были шутки, в команде смеялись. В своем Telegram-канале тоже сыронизировал потом над этим. Но это уже прошлое. Спекшаяся тема. По футбольному времени это было давно.

— Чего бы ты хотел от своего будущего в футболе? Попробовать свои силы в Европе или провести всю карьеру в «Спартаке», например?

— Сама идея уехать в Европу присутствует — не мечта, но что-то около того. Но это очень долгосрочная перспектива. Сейчас я сфокусирован на том, чтобы постоянно играть в «Спартаке». Когда у тебя все получается в команде, ты вызываешься в сборную. Хочется и в национальной команде постоянно играть. Это мои цели на ближайшее время.

— А если помечтать? Футболку какого европейского клуба ты бы хотел надеть?

— Если мы говорим про мечту... Для меня всегда эталоном футбола, игры, эмоций была «Барселона».

— Перейти в «Барселону» — это мечта?

— Смотрю на вещи реально и понимаю, что это очень-очень высокий уровень. Конечно, я стремлюсь к своему максимуму. Я понимаю, что все идет постепенно. Когда я пойму, что могу туда попасть и смогу там играть — буду об этом думать. Но на сегодняшний день я об этом даже не задумываюсь.

— Был ли к тебе какой-то интерес со стороны других клубов за то время, что ты играешь в «Спартаке»?

— Может, и был. Я об этом не знаю. Сконцентрирован на игре за «Спартак», думаю только об этой команде.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Баня, падел, теннис

— В мировом футболе есть тренд на увеличение матчей. Ты почувствовал на себе, что игр в России стало больше, чем раньше?

— В Англии, например, всегда много матчей. Когда я играл в «Спартаке-2», это был мой первый сезон. Как раз после коронавируса, после всех запретов. У нас игры были: суббота, среда, воскресенье. Нормальный график, никто не жаловался на это. В основном «Спартаке» календарь чуть попроще, вообще никаких проблем нет. Когда много матчей, у большего количества футболистов есть возможность получать практику. От этого, наверное, все в плюсе.

— Остается ли свободное время в нынешнем графике?

— Те, кто занимается с детства, приучены к тому, чтобы отдавать всего себя футболу. Очень много времени занимают восстановление, теория, разбор ошибок. Ты привык к этому.

— У тебя выходной день — чем займешься?

— Я очень люблю активный отдых! Все зависит от того, сколько выходных. Например, во время паузы на сборные у команд есть два-три выходных дня. Я бы активно провел это время. Теннис! Настольный или большой — любой. У нас в команде очень популярен падел-теннис. Парни собираются, играют. Я иногда приезжаю. Очень люблю баню! Если надо восстановиться, то иду в баню — с вениками, попариться. Либо поехал бы к семье, либо они ко мне приехали. Когда есть возможность, стараюсь максимально проводить время с родными.

— Удается в выходные куда-то сходить вместе с командой?

— Да, например, тот же падел. Но если нет времени, то можем просто пообедать. Всегда по-разному.

— Кто лучше всех играет в падел в «Спартаке»?

— Отметил бы главного тренера. Он прям хорошо играет. Это же испанская игра. Там все любят же его! Поэтому и Абаскаль хорошо играет.

— Помнишь, как впервые узнал о сборе с основой «Спартака»?

— Да, мы были в Тарасовке со «Спартаком-2». Только-только назначили Руя, у него была вторая тренировка, на которую меня и позвали. Все было очень спокойно, какого-то волнения не было. Сказали тренироваться, я и тренировался. Спустя пять тренировок сказали, что лечу на сборы в Австрию.

— И какая была реакция? Прыгал по комнате от радости?

— Нет-нет, я смотрю на вещи реально. Для меня эта поездка — возможность прогрессировать. Я приехал в «Спартак-2», был в отличной форме, чувствовал себя уверенно. Мне это многое дало.

— Твой дебютный матч сложился необычно — ты вышел всего на одну минуту с «Ахматом». Не было мыслей, что времени слишком мало, чтобы проявить себя?

— Прекрасно помню свой дебютный матч. Но я даже не думал об этом. Тебе дают 5 минут на поле или 10 — не важно, ты молодой футболист. Мне было 18 лет. Нужно было просто выйти на поле, чтобы помочь команде. Сделать максимум за то время, что у тебя есть.

— Как ты понял, что свяжешь свою жизнь с футболом?

— Папа любил играть в баскетбол с друзьями в манеже. Туда привезли мини-футбольные ворота. Как сейчас помню, черно-белого цвета. Мне дали мяч, и я просто бил по этим воротам. Потом мне стало скучно — и я решил пригласить мужиков с замены, чтобы они вставали на ворота, а я им бил. Они закончили уже играть, а я все бил и бил. Меня просто было не оттащить. Я был переполнен эмоциями. После этого понял, что хочу играть в футбол, в пять лет пришел в секцию. Я полюбил футбол и до сих пор люблю!