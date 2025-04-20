Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопросы «Известий» и «СЭ».

Против «Пари НН» нам не хватило настроя

— Даниил, на этой неделе «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА (0:0) и упустило шанс пройти дальше в Пути РПЛ Кубка России. Чего не хватило?

— Забитого гола.

— Почему его не удалось забить?

— Немножко некачественно сыграли в атаке. Где-то торопились, когда, наоборот, надо было через паузу входить в чужую штрафную. Но самое главное, что наше отношение к игре было очень хорошее — все были максимально заряжены. Если будем так продолжать дальше, то появятся и голы, и победы.

— В предыдущем матче чемпионата против «Пари НН» (1:1) были проблемы с заряженностью?

— Я считаю, что да.

— Почему?

— Наверно, не бывает так, что все матчи играешь, будучи полностью заряженным. У нас была с этим проблема, но мы вовремя на нее обратили внимание и в ответном кубковом матче с ЦСКА выглядели очень достойно. Надо все это сохранить и оставить этот позитив на всю оставшуюся часть сезона. Тем более мы и из Кубка еще не вылетели — есть шанс в нем в Пути регионов. Как раз теперь там нужно выиграть у «Спартака». Плюс еще есть чемпионат, где ничего не потеряно. С таким отношением и там и там можно все исправить.

— Почему во встречах с топ-командами в этом сезоне у «Динамо» не очень хорошие результаты: в чемпионате победа над «Локомотивом» (3:1) и ничья со «Спартаком» (2:2), а в Кубке ничья с ЦСКА и вылет от него из Пути РПЛ, а остальные матчи проиграны?

— Я согласен, что результаты не очень. Но по игре где-то мы заслуживали большего. Например, в последнем матче с ЦСКА в Кубке мы были ближе к победе. Но что есть, то есть. На данный момент дела обстоят так, но у нас еще впереди матчи со «Спартаком» в Кубке и чемпионате, игра с «Зенитом» дома в чемпионате. И есть все для того, чтобы исправить эту статистику, о которой вы говорите.

— Впереди у вас матч 25-го тура РПЛ, год назад именно с него «Динамо» начало победную серию, в результате которой чуть не выиграло золото. Сейчас чувствуете, что можете это повторить?

— Я никогда не мыслю так, что мы должны что-то заранее говорить и рассуждать о борьбе за чемпионство. Нет, надо идти от игры к игре, для начала сосредоточиться на предстоящем домашнем матче с «Рубином». Надо готовиться к этому. А там, если получится выдать победную серию, посмотрим, на что можем претендовать.

— «Динамо» при этом в нынешнем чемпионате после 24 туров заработало на два очка больше, чем в прошлом розыгрыше. Почему при этом со стороны многим кажется, что вы стали хуже?

— Конечно, все идет от результата, места в таблице. Тогда мы были третьими, сейчас пятые. Идем с лучшим графиком, но другие команды еще лучше идут. Если хотим быть выше, значит, надо еще лучше играть и набирать очки.

Константин Тюкавин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тюкавина сложно заменить

— Насколько «Динамо» удалось перестроиться после тяжелой травмы Константина Тюкавина?

— Конечно, сложно Костю заменить. Тяжело сказать, удается ли это нам. Мы, разумеется, пытаемся побеждать с теми игроками, которые сейчас у нас есть. Но, безусловно, хотелось бы, чтобы Тюка был здоров и выходил на поле.

— Какие впечатления были от мартовского пребывания в сборной с Артемом Дзюбой и его рекордного гола в матче с Гренадой?

— Отличные впечатления. Мы прекрасные три дня провели в команде. Вы делаете акцент на рекорде Артема, а я бы сделал на том, что у меня в матче с Гренадой был первый гол за сборную. Между прочим, с передачи Дзюбы. И эмоции от этого самые великолепные.

— Многие считают, что Тюкавин — первый кандидат на то, чтобы побить рекорд Дзюбы. Разделяете это мнение?

— Разделяю. Дай Бог Косте здоровья — пусть забивает за «Динамо» и сборную как можно больше.

— Во время недавнего дерби «Динамо» с ЦСКА в чемпионате Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Как отреагировали на это событие?

— Только гордость за Александра. Думаю, им гордится вся страна, которая наблюдала за ним и переживала за него. Я не исключение. Как и вся наша команда. Даже в большей степени, чем многие, поскольку мы динамовцы, как и Овечкин. Считаю, что он заслуженно побил этот рекорд. Не знаю, какие слова тут еще можно сказать... Только гордость, поскольку это очень большой рекорд.

— Летом 2022 года Овечкин играл в футбол за вашу команду, забив гол в товарищеском матче «Амкалу». Какие он тогда впечатления произвел как человек?

— Отличные впечатления. Когда он пришел к нам, я даже не знал, как с ним говорить — на «вы» или на «ты». Александр сказал, чтобы обращались к нему на «ты». Он как-то быстро со всеми подружился в раздевалке. И сразу забил гол в том матче с «Амкалом», чем особенно восхитил.

— Будет когда-нибудь в российском футболе событие, сопоставимое с рекордом Овечкина?

— Мне кажется, сложно тут сравнивать. Рекорд в главной лиге хоккея и что-то в чемпионате России по футболу — у нас это более локальное событие. Так что тяжело сказать.

— Ну а если вы с «Динамо» вернетесь в еврокубки и выиграете Лигу Европы?

— Вы сравниваете индивидуальный рекорд и возможный командный трофей — это немного разные истории. Их не сравнить.

Алексей Фомин