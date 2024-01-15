Круговой нужен ЦСКА и «Динамо». Но «Зениту» он еще нужнее

Будущее 25-летнего защитника сборной России — одна из главных интриг трансферного окна.

Один из самых звучных слухов недели раздался в субботу: по Telegram-каналам распространилась информация о том, что защитник «Зенита» Данил Круговой летом перейдет в ЦСКА. Причем бесплатно: у 25-летнего футболиста через полгода истечет контракт с сине-бело-голубыми, так что он уже имеет право вести переговоры с потенциальными работодателями и уйти в июне свободным агентом. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал «СЭ» эти сведения неправдой, но примерно в то же время появились и другие потенциальные варианты для Кругового: «Динамо», «Краснодар», «Гавр»...

Болельщики петербургского клуба сперва оказались в шоке от такого инсайда. Всем было известно, что у Данила летом заканчивается контракт, но опасений его будущее в Санкт-Петербурге не вызывало. Тот же Александр Медведев еще в ноябре говорил, что работа по новому соглашению ведется. Круговой и сам на январском медосмотре намекнул: «Всему свое время». Казалось, подпись под новым контрактом рано или поздно будет поставлена. А тут — такие инсайды.

ЦСКА Круговой, конечно, нужен: после летнего срыва трансфера бразильца Капишабы на левом фланге у армейцев уже полгода вынужденно играет переведенный с правой бровки Гайич. Армейцы не прекращали поиски футболиста на проблемную позицию и, разумеется, были бы счастливы приобрести качественного игрока с российским паспортом. Круговой под эти параметры подходит.

ЦСКА еще и может завлечь его твердым местом в составе, ведь в «Зените» прогресс Данила замедлен из-за нехватки игрового времени — Дуглас Сантос не позволяет россиянину развернуться. В текущем чемпионате Круговой провел всего 489 минут — это пять полных матчей. В Кубке, правда, защитник выходит на поле регулярно, но вряд ли его в полной мере устраивает такая ситуация.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Другим топ-клубам РПЛ Круговой тоже не помешал бы. Атакующий левоногий защитник с опытом игры на правом фланге и российским гражданством — ценный актив на рынке. У «Динамо», например, нет альтернативы Скопинцеву, у «Краснодара» — Оласе, поэтому их появление в новостях объяснимо.

Но нельзя забывать, что Круговой — все еще действующий футболист «Зенита». И невскому клубу Данил необходим в первую очередь. На сегодняшний день состав сине-бело-голубых выглядит укомплектованным, но вслед за потерей Кругового у них сразу образуется дыра на левом фланге. У Дугласа железное здоровье, но что если он выпадет по какой-то причине? В этом случае при нынешнем подборе футболистов место левого защитника сможет занять разве что Караваев, у которого есть опыт такой игры в сборной России.

Терять Кругового «Зениту» нельзя еще и по причине лимита на легионеров — у сине-бело-голубых их сейчас впритык. Кроме того, Данил считается доморощенным футболистом петербуржцев, а это важно для формирования заявки на сезон.

Скорее всего, ситуация проста: агенты Кругового осознают всю ценность Данила на трансферном рынке, поэтому пытаются выбить лучшие условия для своего клиента с помощью различных рычагов. «Зенит» же, несмотря на стереотипное мнение, не любит разбрасываться деньгами и не хочет переплачивать футболисту не стартового состава. Чем ближе к концу контракта, тем жарче накаляется обстановка и тем звучнее инсайды о будущем Кругового.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Итог предсказать пока сложно. Можно вспомнить Андрея Лунева, который в 2021 году тоже вел изнурительные переговоры с «Зенитом» о продлении контракта и все-таки ушел свободным агентом в «Байер», но у голкипера другой агент. Можно вспомнить Далера Кузяева, который в 2020 году очень хотел уехать в Европу и даже какое-то время сидел без контракта, но все-таки остался в Санкт-Петербурге. Однако у каждого случая свой сценарий и свои нюансы.

«Зенит» сейчас не в идеальной позиции. Вполне вероятно, что сине-бело-голубым придется идти на компромисс, так как легче поднять зарплату Круговому, чем искать ему альтернативу на узком рынке и тратить неизвестно сколько на агентские, подъемные и сам трансфер.

Клубу было бы лучше урегулировать контрактные дела Кругового задолго до последнего полугодия его соглашения, но сейчас уже время назад не откатить.