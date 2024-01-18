Переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА — зеркало новой футбольной реальности России. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей сборной в 2005-2015 годах — о громком трансфере и его значении.

19 декабря в комментарии «СЭ» Круговой говорит об интриге в чемпионате: «Мы выйдем после паузы, докажем и вернем себе первое место».

12 января игроки «Зенита» проходят медосмотр — и Круговой, комментируя переход Ахметова, выдает: «Хороший и качественный футболист, который поможет нам».

13 января Александр Медведев официально называет неправдой информацию о возможном трансфере Кругового в ЦСКА.

17 января Круговой переходит в ЦСКА и одновременно в «Зенит-2».

Такая простая хронология сделки, вызвавшей столько эмоций.

Еще бы, «Зенит» десять лет не терял никого, кто отправлялся бы к прямым конкурентам — с золотой эпохи «Анжи». Больше того, мы прекрасно помним, как чемпион защищал своих футболистов — один звонок Василию Кикнадзе, готовящему объявить болельщикам о подписании Кузяева, все перечеркнул.

А вот сейчас позвонить в ЦСКА оказалось нереально.

Еще недавно чисто теоретически это можно было бы представить в виде просьбы-пожелания. Но после того как «Зенит» дважды жестко пнул ПФК — подписав Марио Фернандеса и заставив переплатить за новый контракт Дивеева, подобный разговор уже невозможен. Более того — ЦСКА выступил в агрессивно-насмешливой манере, объявляя Кругового, и сложно воспринять это иначе, как начало жесткого противостояния с сине-бело-голубыми.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глядя на настоящее, понимаешь, что ждало бы ЦСКА и «Зенит» без пакта, заключенного когда-то между президентами клубов Евгением Гинером и Александром Дюковым.

Другие люди. Другие времена. Другой расклад намечается. В общем, очень интересно, что будет весной и в дальнейшем.

Заканчивая тему Кругового, надо честно сказать — «Зенит» не удержал игрока ротации. Тем более Роман Бабаев говорит, что новичок «добавил бы нам конкуренции» — такое косвенное признание, что талантливому парню предстоит еще многое доказать в ЦСКА. Но петербуржцы должны спросить себя — почему они уже по традиции затянули с новым контрактом? Так происходило с Оздоевым, с Азмуном, теперь с Круговым. Почему нельзя начинать решать вопрос загодя? Данил хотел улучшить условия договора, что нормально — клуб не хотел этого делать, что тоже естественно. В итоге все остались со своей правдой.

«Зенит» между тем готовит переход сильного россиянина — Геннадий Орлов («особа, приближенная...») сообщил об этом вскоре после покупки Ахметова. Кого?

Начинаешь перечислять клубы РПЛ, откуда можно взять человека для основы. «Спартак» — нет, ЦСКА — нет, «Краснодар» — нет, «Динамо» — нет. «Локомотив»? Если только Миранчук. «Крылья»? Ежов или Горшков?

Тут скорее вопрос — кто «Зениту» вообще может быть нужен при таком количестве игроков? Не зная о летних трансферах «на выход» не скажешь точно, но сейчас нет ни одной позиции, которая требует усиления. Именно усиления, а не трансфера для ротации/конкуренции.

Наверное, не помешает продублировать Клаудиньо — так что если Миранчук, то почему бы и нет? Да и Барриос, по сути, единственный опорник у Сергея Семака. Но представить, что «Зенит» заберет Баринова или Глебова, невозможно — в том числе, потому что они должны постоянно выходить на поле, а в двух опорных сине-бело-голубые вряд ли станут играть.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Очередная загадка. Российские футболисты и «Зенит» — ребус со многими неизвестными. Учитывая, что клуб позиционирует себя как международный бренд и хочет оставаться в таких рамках — иное вряд ли возможно.

При нынешнем состоянии рынка невскому коллективу крайне непросто приобрести качественного исполнителя с российским паспортом за адекватные деньги — трансфер в лучший клуб страны и агенты, и конкуренты воспринимают как возможность хорошо заработать на переходе и выбить своему клиенту солидный контракт. Средний футболист из команды РПЛ по стоимости окажется как перспективный бразилец — ценник на паспортиста для петербуржцев завысят в два, а то и в три раза. Поэтому «Зенит» не хочет переплачивать за гражданство РФ, если можно найти качественного иностранца с перспективой его прибыльной перепродажи. Все громкие трансферы за границу в России провел именно «Зенит» — но сколько бы Семак ни повторял, что нельзя одновременно заигрывать воспитанников за основу и брать золотые медали одну за другой, от него ждут именно такого. Выпускники академии не способны пока конкурировать с основой — поэтому выбрана тактика аренд и продаж.

У этой команды цель лишь одна — быть лучшей из года в год. Летом не удалось заменить Малколма (почти треть забитых чемпионом голов) и Кузяева (почти 2000 минут на поле), новые приобретения не смогли сразу же выдать результат — в итоге «Зенит» оказался перед необходимостью покупки новичков не только для борьбы за первое место в концовке этого сезона, но и на перспективу сезона-2024/25, когда сине-бело-голубые отметят столетие.

Трансферы на вход понятны. Как и задачи, под которые брались игроки: Педро — один из главных юных талантов Бразилии, Нино — защитник-лидер с опытом выступлений за олимпийскую сборную, Ахметова представлять не надо. Каждый стал бы желанным в любой команде нашей лиги.

Просто мир изменился — «Краснодар» лидирует, ЦСКА увел футболиста у «Зенита».

Поэтому так интересно — кого из сильных россиян возьмут сейчас петербуржцы. Ведь это приобретение, от которого зависит наше восприятие происходящего на берегах Невы.

Вроде бы не штормит, но все равно расклады уже иные.

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