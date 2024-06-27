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Сегодня, 14:00

Перспективный воспитанник «Зенита» перешел в «Краснодар». Для Козлова это лучший вариант

Воспитанник «Зенита» Козлов перешел из «Балтики» в «Краснодар»
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Данила Козлов.
Фото ФК «Краснодар»
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Покупка «Зенитом» Волкова и трансфер Козлова — звенья одной цепи.

«Краснодар» объявил о трансфере атакующего полузащитника «Балтики» Данилы Козлова. Контракт с 19-летним футболистом рассчитан на пять лет.

Данила Козлов. «По характеру я бы сравнил его с Ибрагимовичем». История 19-летнего Козлова, который быстро прогрессирует в «Балтике»

Козлов — воспитанник «Зенита». Он был очень ярок на уровне молодежного первенства, но в последние годы путь юным игрокам из Питера в первую команду, по сути, закрыт. Козлова привлекали к основе «Зенита», он даже пару раз выходил в РПЛ в сезоне-2022/23, однако серьезной перспективы не было. Но зимой игрок совершил очень удачный шаг, перейдя в «Балтику». Да, команда вылетела, но Козлов проявил себя очень ярко и стал одним из главных открытий весенней части сезона. За «Балтику» он провел 15 матчей, отметившись тремя голами и пятью ассистами.

А дальше 19-летний футболист оказался на распутье. Вариантов было три — вернуться в родной «Зенит», перейти в «Ростов» и в «Краснодар». В итоге Козлов оказался на Кубани, и здесь есть интересный момент: как сообщал Sport24, «Краснодар» согласился продать латераля Волкова в «Зенит» в обмен на отказ обратного выкупа Питером своего воспитанника из «Балтики».

Данила Козлов.
Фото ФК «Балтика»

Пожалуй, «Краснодар» — это оптимальный вариант для Козлова. В «Зените» было бы гораздо сложнее получать игровое время. Места нет ни в центре (Вендел с Клаудиньо никуда не ушли), ни на флангах (там и Артур, и Педро, и Мостовой, и Манутан, а теперь еще и Глушенков). Возвращаться к тому, от чего уходил Козлов, смысла не было никакого. Отрезок в «Балтике» показал, что прогрессировать можно, только регулярно получая игровую практику.

Опций в «Краснодаре» у Козлова точно больше. Во-первых, он может быть потенциальной заменой Сперцяна, если тот все же уедет в Европу. Не факт, что Эдуарда продадут уже этим летом, поэтому актуальны варианты на флангах. Там Батчи, Кади, Олусегун и Са, и применительно к каждому из них существуют оговорки. Кто-то уже скорее защитник, как Олусегун; кто-то просто не способен делать результат, как Батчи; кто-то вроде хочет уехать, как Кади. Тут Козлов не просто получит шанс - у него есть все, чтобы сразу ворваться в стартовый состав.

Евгений Латышонок, Аббосбек Файзуллаев, Данила Козлов. Латышонок, Файзуллаев, Козлов и еще семь открытий российского сезона

Козлов здорово начал карьеру во взрослом футболе и сейчас принял отличное решение, чтобы прогрессировать дальше. Но теперь уже в команде, которая в прошлом сезоне остановилась в шаге от золотых медалей.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Краснодар
Данила Козлов (ФК Краснодар)
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