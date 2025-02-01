«Химки» объявили об уходе Глушакова. Кажется, ему самому об этом не сказали

Полузащитник не играл за клуб с августа.

«Химки» объявили о расставании с экс-полузащитником сборной России Денисом Глушаковым. 38-летний хавбек присоединился к команде летом, но с августа перестал попадать в заявку — осенью его вообще перевели в дубль. Некоторые источники говорят о том, что футболист не знал о решении клуба расстаться с ним.

«Химки» попрощались с Глушаковым. Но обсудили ли с ним?

Подмосковный клуб сообщил об уходе полузащитника на сайте и в соцсетях — поблагодарил его за сотрудничество и пожелал успехов в будущем. По информации Sport24, сам Глушаков тоже узнал об этом из открытых источников — «Химки» не оповестили его о расторжении контракта. А по данным «Матч ТВ», ему никто и не давал документов о прекращении сотрудничества.

Денис сыграл за «Химки» в 75 матчах во всех турнирах и отличился 15 голами: больше игр он провел лишь в «Локомотиве» (161) и «Спартаке» (173). Ранее он выступал за клуб с октября 2020-го по февраль 2023 года, а минувшим летом подмосковный клуб подписал с Глушаковым новый контракт после его возвращения в Россию из армянского «Урарту». Хавбек отбегал 46 минут в пяти матчах РПЛ и трижды вышел в основе в Кубке России — все встречи прошли в августе. С начала осени полузащитник не появлялся даже в заявке.

Осенью Глушакова перевели в дубль

Проблемы Дениса начались в сентябре: в конце месяца у себя в Telegram-канале он сообщил о переводе во вторую команду «Химок». По словам полузащитника, причиной стало слишком большое количество игроков в составе — летом химчане представили около 20 новичков и вступили в сезон с 46 футболистами в заявке. Также распространялись новости о конфликте Глушакова с главным тренером Франком Артигой, однако оба опровергли эти слухи.

«У меня действующий контракт с клубом, и я, хоть мне уже 37 лет, могу лишь подчиниться решению и передать опыт молодым футболистам «Химок». Кто вбросил информацию про конфликт и кому она выгодна, я не знаю. С моей стороны разногласий не было. И болельщики знают, как я всегда отдавался в матчах за «Химки» и уважал клуб. Франку Артиге желаю только побед. Не распространяйте ложную информацию», — написал полузащитник в соцсетях.

Полузащитник выступал в медиалиге и рассчитывал закончить карьеру в конце сезона

Вскоре после понижения во вторую команду о подписании Глушакова объявил «СКА-Ростов» из медиалиги. При этом Денис остался на контракте с «Химками». За медиакоманду выступали и другие ветераны — Юрий Жирков, Владимир Гранат, Виталий Денисов, Кирилл Набабкин. Денис провел за СКА семь матчей и отметился одним голом.

«Врываюсь в медиалигу и буду биться за СКА Ростов-на-Дону! — написал полузащитник в соцсетях. — Футбол я люблю, без футбола жить не могу и хочу сказать спасибо большое Васе Басте за то, что пригласил в СКА! Для меня важно всегда поддерживать игровую практику и быть в тонусе! Ну и, конечно же, Ростов в самом сердце! Буду рад представлять этот город на полях медиалиги! Также хочу отметить, что я остаюсь частью ФК «Химки», переживаю за команду и верю в успех клуба».

Также Глушаков признавался, что текущий сезон — последний в его профессиональной карьере. «Думаю, да, хватит. Там уже в тренерство или куда-то еще. Может, на стройку пойду», — заявил Денис «СЭ».