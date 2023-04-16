«У меня большие вопросы к испанскому тренеру». Горячий монолог бывшего президента «Торпедо»

Мнение Дениса Маслова об игре черно-белых в матче против «Спартака (1:2).

В матче 23-го тура чемпионата России «Торпедо» уступило «Спартаку» на домашнем поле (1:2). Бывший президент черно-белых Денис Маслов в разговоре с «СЭ» эмоционально отреагировал на поражение.

«Шадыханов на поле действовал в духе игры и не давал пенальти сразу, их назначал ВАР»

— К счастью или сожалению, нужно признать — все судейские решения были справедливыми. Единственное, мы понимаем, что Шадыханов на поле действовал в духе игры и не давал эти пенальти сразу, их назначал ВАР. Если бы играли несколько лет назад, когда еще не было ВАР, то матч никто бы не испортил.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

К сожалению, есть такие рекомендации, как в моменте с первым пенальти, которые гласят: такое надо ставить. Мое личное мнение, судейские большие начальники должны собрать всех арбитров и сказать: в пользу развития игры не нужно ставить такие пенальти! Не в пользу какой-либо команды, а для самой игры! Коснись мяч руки Нетфуллина или нет, никто бы ничего не сделал, там не было игроков «Спартака». Мяч летел от ворот! Забить гол не представлялось возможным никому. В штрафной площади, в квадрате падения этого мяча никого не было. Для зрелищности, для развития игры такие пенальти лучше не ставить.

Со вторым и третьим 11-метровыми надо разбираться. Тренер-испанец Клотет сказал, что доволен ребятами, а я не понимаю, откуда такое ощущение у него возникло. Он должен понять, почему Кожемякин по неосторожности нарушает правила игры. У Кожемякина, к сожалению, это уже не первый и не второй пенальти. Он не успевает добежать, находится не на своей позиции. Это говорит о том, что теоретических заданий не хватает. Человек не понимает, где ему нужно располагаться. Он и тут, и там, и здесь страхует. И из-за того, что он не успевает, приходится нарушать.

Третий пенальти — это не неосторожность, а просто безрассудство. Таким образом игрок просто подводит команду. Я очень люблю Артема Самсонова, его огромную семью. Он мой большой друг. Пусть он на меня не обижается, но это безрассудство. Всем интересно, за что Талалаев убрал Артема во вторую команду. Когда я разговаривал с Талалаевым в Турции, он мне сказал, что убрал игрока именно за такие действия на тренировках. И посмотрите, не прошло и нескольких дней — это случилось в игре. Не было бы этого пенальти, счет мог бы быть 1:1.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Видишь же, что игра не удается. Ты на ВИП-месте сегодня сидел!»

— К испанцам у меня большие вопросы. Кухарчук сыграл прекрасную игру с «Факелом», а его выпускают со «Спартаком» в конце матча. Стефанович, который единственный забивал, тоже выходит на 90-й минуте. А чего не на 95-й? Всем было очевидно видно, что Лебеденко не находит мяч, форвард остался вне игры. Ну поменяй его побыстрее! Видишь же, что игра не удается. Это было очевидно всем. Ты на ВИП-месте сегодня сидел! Что делает в команде Савич? Кто этот футболист вообще? Кто его привез сюда? Для чего? Заслуженный мастер спорта Илья Кутепов сидит на лавке, а Савич играет не по позиции. И так теряются золотые очки. А если бы сегодня получилась ничья с обескровленным «Спартаком»... Но красно-белые сегодня даже вдевятером переигрывали! Сегодня это очко было бы на вес золота, ведь следующая игра с прямым конкурентом — «Химками». И «Спартак» давал шанс для этого. Безусловно, красно-белые были сильнее, лучше и более мотивированны. Но при всем при этом, при не самой качественной игре «Торпедо», можно было бы брать это очко.

Мне понравилось, что Клотет слушает Николая Николаевича Савичева, потому что сам он такой состав ставить не может — не знает футболистов. Обратите внимание, что в составе процентов 80 игроков, которых набрали летом Максим Ляпин с Александром Бородюком. Это единственный состав, который способен сегодня играть в «Торпедо». Мне кажется, это подсказал Савичев. В этот состав добавлены точечные усиления — Кухарчук, Стефанович и пара более-менее приличных иностранцев. Но не тех, что привезли всем скопом летом в последний момент! Внушает оптимизм, что играют люди, которые знают, что такое «Торпедо» и как за него надо бороться.

Конечно, «Торпедо» может остаться в РПЛ! А что в этом такого? Сегодня бери очко, получается 14. Обыгрывай «Химки» — 17 очков. Так имеем только 16. Две-три игры зацепил, и ты в переходных матчах. А там случается все что угодно. Абсолютно не вижу никакой ситуации для паники. У «Торпедо» прекрасный график, они сыграют почти все матчи дома. Надо обыграть «Химки» и дальше цепляться за матчи. Не надо думать о прямом сохранении, нет! Надо мыслить о том, как обогнать «Факел». И самый качественный шаг был сделан к этому в очной игре.