Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:15

В «Спартаке» избегают разговоров о титулах. Это осторожность или трезвая самооценка?

Станкович дал первую пресс-конференцию в «Спартаке»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Максим Алланазаров — об исторических переменах в «Спартаке».

Красно-белые представили нового тренера и обновленную стратегию. О победах в каждом турнире теперь никто не говорит.

В среду в Москве прошли пресс-конференция и представление нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Вместе с тренером на встрече с журналистами присутствовал спортивный директор клуба Томаш Амарал.

Деян Станкович. «Добро пожаловать в ад? Я лично знаком с дьяволом — все будет хорошо». «Спартак» представил Станковича

В отличие от подобных мероприятий прошлых лет, где руководство клуба и тренер, как правило, озвучивали цели на сезон, в этот раз подобных высказываний не было. Амарал ограничился заявлением о том, что перед ним стоит задача построить правильную систему и наладить клубные процессы. От заявлений о борьбе за титул португалец всячески открещивался: «Мы не обещаем титулов, мы будем строить команду». Пусть каждый из болельщиков «Спартака» сам для себя оценивает этот посыл.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нежелание Амарала говорить о поставленных руководством задачах вполне объяснимо. Португалец боится говорить о борьбе за медали, потому что, если этой борьбы не будет, в конце сезона журналисты обязательно об этом спросят. Ну, или в «Спартаке» действительно трезво оценили происходящее вокруг и поняли, что бороться с «Зенитом», «Краснодаром» и «Динамо» они объективно не готовы.

Вообще заявления Амарала по ходу всей пресс-конференции звучали достаточно спорно, если не сказать странно. На вопрос о возможном трансфере защитника «Крыльев» Горшкова Амарал ответил, что в «Спартаке» будут играть люди, которые готовы биться за цвета. Неужели господин Амарал не понимает, что времена подобных романтических историй давно остались в прошлом. Сегодня футболисты играют прежде всего за деньги и в том месте, где их больше дают.

Амарал также ушел от важного вопроса о будущем Соболева. Посмотрим, что будет дальше — посыл португальца был именно таким. Уверенности в том, что Соболев останется в команде в будущем сезоне, кажется, нет ни у кого. Потеря основного нападающего с правильным паспортом может обернуться для Станковича большими проблемами.

Сам Станкович держался более уверенно, нежели Амарал. Серб шутил, давал логичные ответы, спорил с журналистами и явно пытался произвести положительное впечатление. В отличие от спортивного директора Станкович все-таки сказал, что «Спартак» должен бороться за победы во всех турнирах, в которых принимает участие.

Деян Станкович&nbsp;&mdash; новый тренер &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» презентует Станковича: первая пресс-конференция тренера в Москве. Онлайн-трансляция

Гвоздем программы стал ответ Станковича на фразу «Добро пожаловать в ад». Новый босс «Спартака» заявил, что он не боится ада, так как лично знаком с дьяволом. Похоже, заряды фанатов «Спартака» после стартового свистка: «Боже, «Спартак» храни» теряют свою актуальность. Теперь помогать красно-белым в борьбе со своими врагами будет Люцифер и его друг Деян.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
16
33
Читайте также
Андрей Разин критически оценил уровень Радулова и Шипачева
«Матч ТВ» отстранил комментатора за фразу о «шмарах» в прямом эфире
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: «Спартак» и Станкович: новый тренер на сезон-2024/25
«Добро пожаловать в ад? Я лично знаком с дьяволом — все будет хорошо». «Спартак» представил Станковича
Ещенко уверен, что у «Спартака» будет результат при Станковиче
Станкович: «Буду советоваться с Дьяволом по составу? В таком случае, я сам стану Дьяволом»
Станкович: «Моя задача сделать «Спартак» лучше, биться на всех фронтах»
Амарал: «Если говорить о Горшкове, Глушенкове или Месси, для них должно быть честью играть за «Спартак»
Амарал — об уходе Слишковича: «Он захотел попробовать себя в качестве главного тренера»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Добро пожаловать в ад? Я лично знаком с дьяволом — все будет хорошо». «Спартак» представил Станковича