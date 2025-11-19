Станкович — рекордсмен «Спартака» по трансферным тратам. 83,5 миллиона евро за полтора года! «Спартак» при Станковиче купил футболистов на сумму 83,5 миллиона евро

Дмитрий Кияшов корреспондент отдела футбола

При Каррере было в два раза меньше. Деян Станкович покинул «Спартак». Красно-белые готовятся к возобновлению чемпионата с Вадимом Романовым и определяются с новым тренером, а мы подводим итоги работы серба в России. В том числе финансовые. «Спартак» при Станковиче — второй по тратам в РПЛ. Но достижений нет В руководстве сразу доверились Деяну и в первый же год работы привезли игроков почти на 60 миллионов евро. Но отдачи не последовало — четвертое место с отставанием в 10 очков от «Краснодара» и вылет в финале Пути регионов FONBET Кубка России от «Ростова». Почему Станковича уволили сейчас и кто отвечает за поиск нового тренера «Спартака»? Инсайды «СЭ» Летом 2025-го расходы пробили планку в 80 миллионов — и вложения снова не оправдались: красно-белые закончили первый круг шестыми. Станкович так и не придумал, как конвертировать усиление в результат. Хотя перед глазами пример «Краснодара», ЦСКА и «Ростова» — «быки» и армейцы взяли трофеи, выложив меньше 30 миллионов, а южане вышли в финал Кубка, потратив чуть больше трех. Самые дорогостоящие новички красно-белых — Ливай Гарсия (18,7 миллиона) и Жедсон Фернандеш (20,8 миллиона). До их покупки рекорд принадлежал Гусу Тилю — за него заплатили 18 миллионов. Отметим, что в пятерке самых громких трансферов лиги за полтора года сразу три представителя «Спартака». Но в топ-2 — представители «Зенита». Остальные клубы РПЛ в это время не решались на дорогие трансферы: «Динамо» приобрело Рубенса за 9 миллионов евро, «Краснодар» не пожалел на Дугласа Косту 7,5 миллиона, «Локомотив» купил Сесара Монтеса за 6 миллионов, а ЦСКА выложил за Матеуса Алвеса и Энрике Кармо по 5,1 миллиона евро за каждого. Станковичу привезли 15 игроков. Но это не рекорд Если смотреть на количество футболистов, то Деян получил в распоряжение практически новый состав — даже с запасом. Заплатили за всех, кроме Антона Заболотного, Кристофера Ву и Александра Довбни. Впрочем, за пределами первой восьмерки есть клубы, оформившие гораздо больше переходов. Например, «Оренбург» за три окна заключил контракты с 30 игроками, «Пари НН» и «Акрон» — с 28, а «Химки» за один сезон привлекли 21 новичка. Еще один важный момент: «Спартак» вкладывался не только в легионеров. Станкович получил россиян в каждую линию, а Илья Самошников стал шестым в списке самых дорогих российских футболистов на внутреннем рынке. Закупка в сезоне-2024/25 стала рекордной для «Спартака». А вот с результатами уже хроническая проблема — усиление вообще на них не влияет Станкович — самый расточительный тренер «Спартака» в истории В «Спартаке» Деян застал всего три трансферных окна — но этого хватило, чтобы опередить всех предшественников. До серба никто не получал такую финансовую поддержку. На втором месте — Валерий Карпин: в первый заход ему подписали новичков на 67,9 миллиона евро. Но он проработал на полтора года дольше Станковича и дважды завоевал с красно-белыми серебро. 13 друзей Станковича за 81 000 000 евро. Очень дорого — и бесполезно? Успехи случались и с меньшими тратами. Например, Паоло Ваноли побеждал в Кубке России, уложившись в 15 миллионов евро на новых игроков. Следующий в списке — Доменико Тедеско: 15,3 миллиона за два сезона и второе место. Гильермо Абаскаль выбил на трансферы 53,7 миллиона — и выиграл бронзу. Но лучший результат, конечно, у Массимо Карреры: долгожданное чемпионство, бронза, Суперкубок — и все это при тратах на 41,35 миллиона евро. В два раза меньше, чем при Станковиче, при этом итальянец проработал на 310 дней дольше! Теперь особенно интересно, скольких игроков получит следующий тренер красно-белых. И кто им станет?

rustov в точку 19.11.2025

Дмитрий Ушкачев А куда еще в нашем футболе могут быть направлены перемены? 19.11.2025

Dolphin75 Конечно, Кондрат. За войну придётся платить в конечном итоге всем её поддерживающим и неподдерживающим. Поддерживают в основном те, кому либо платить нечем, либо можно заработать. То есть дураки и сволочи. И в этом моменте их желания удивительным образом совпали. Поэтому сволочи используют дураков, а те довольны. Жалко тех, кто не поддерживает. Им прилетит не за что ... 19.11.2025

Кондрат Ник Очепятка, надо читать "Может только государственные компании типа Газпрома и ВТБ потянут свои команды." Вместо "Может только государственные компании типа Лукойла и ВТБ потянут свои команды.". Приношу извенения. Много текста, иногда ошибаюсь. 19.11.2025

Кондрат Ник Российский футбол это не про результаты, это про коррупцию. Подозреваю, что лвиная доля денег за футболистов и их зарплат ушли, и уходят к агентам, которые делятся с руководством Спартака. Поэтому руководство постоянно меняется, проходной двор. Понятно, что свои игроки слабоваты. Но как они станут сильнее, если их не ставить в основу? Зачем тогда вообще детские академии в клубах? Мне еще понятно покупка сильных игроков пусть даже за большие деньги (не мое дело). Но покупка посредственных игроков за большие деньги это коррупция по-моему. Так же не понятно, зачем нанимают за большие деньги посредственных тренеров иностранцев. 19.11.2025

traveller09 Ну, если судить по комментам, их количеству, то Станкович запал в душу...простому обывателю. И я говорю сейчас не только о тех, кто...дегустировал борщ в Тарасовке, либо мечтал это сделать... В основном это...простые люди с берегов Невы...кому...кому опостылила корюшка...корюшка Газпрома. Читаю питербуржских интеллектуалов, и диву даюсь...Столько экспрессии! Но там...западно-европейские ветра, которые нагоняют вражины из северно-европейского... атлантического альянса.. Казалось бы, нужно просто понять и...простить.. Но...ай донт ноу, господа... Простите Бога ради, ай донт ноу. 19.11.2025

Кондрат Ник Понятно, что сильные в Россию не поедут. Но и покупать заведомо слабых это коррупция. Почему заведомо слабых? При всем уважении, чемпионы Сербии и Венгрии при победе с командами, которые по-любому сильнее конкурентов это не уровень богатого российского клуба. Поэтому Черчесов ничего не показал в России после побед в Польше, Венгрии и Австрии. А чемпионы более сильных соревнований в Россию вряд ли поедут, даже за большие деньги. Репутация. Единственный вариант по-моему, это середнячки сильных чемпионатов Европы. Может Латинской Америки. Если таких нет, то какая разница, кто будет тренировать, пусть даже и российский тренер. 19.11.2025

Кондрат Ник Но похоже, что таких не много в России для богатых российских клубов. Подозреваю, что если того же Семака и Мусаева взять в другие, более бедные клубы, то они провалятся, как Карпин и Черчесов проваливаются постоянно. Богатый клуб и набор сильных для России игроков это большая разница. Это не венгерские или польские команды. Поэтому и не могут найти замену Станковичу наверное. Вопрос только к руководству Спартака.Уже в прошлом сезоне было понятно, что Станкович слабый тренер, тк он истерил из-за того, что у него не получалось, и потому, что Спартак играл не стабильно и не было поставленной игры во всех линиях. Кто еще кроме тренера может быть в этом виноват при квалифицированном наборе игроков. 19.11.2025

Кондрат Ник Вина руководства Спартака, что подбирают слабых тренеров и самое главное, зачем-то продолжают их держать при провальных результатах. Похоже, что руководство Спартака просто в тупике. Традиционный пофигизм не работает, денег выкинули кучу в трубу. Что делать не понятно, тк в Спартаке сидят похоже дилетанты и чиновники из Лукойла, которые не понимают бизнес в котором работают. Думаю, что дальше будет все. Спартак развалится, если его не купит кто-то другой (а кому оно нафиг надо сейчас?). У Лукойла большие финансовые проблемы. Вообще-то это нефтяная компания, а не спортивная и денег уже не будет столько, как раньше. Поэтому подозреваю и возникла тема с уменьшением лимита на легионеров. Ведомость зарплатную уменьшить. 19.11.2025

Кондрат Ник Продадут с убытками нынешний лишний балласт. Оставят только несколько сильных. И то вопрос, если они сами не захотят уйти в другие более престижные и перспективные чемпионаты. В такой ситуации наверное уже не важно будет, кто будет тренером. Вангую, в будующем году, в будующем сезоне, будете еще хуже, чем сейчас. Не только у Спартака. Скатится уровень без европейских кубков и качественных легионеров и тренеров. Может только государственные компании типа Лукойла и ВТБ потянут свои команды. В общем я пессимист насчет будущего у Спартака. Надеюсь ошибаюсь. За все в жизни рано или поздно приходится платить. Если кто-то поймет о чем я. 19.11.2025

Як Цидрак Беда у тебя с юмором, селянин. 19.11.2025

Dolphin75 - ... и что-то ещё под ногами болталось ... Какой-то топотун ... - Тоже к делу? - Да не, не надо. Просто вспомнилось 19.11.2025

Адекватный А почему Лукойл не следит за своими средствами? Неужели для компании это копейки, на которые вообще плевать? 19.11.2025

Spark Sport Да куда уж Станковичу до Семака и сенита. 19.11.2025

Сергей Карасёв Лучше бы раздали эти деньги судьям, больше проку бы было. 19.11.2025

Корнелий Ш Педроман-то ты, о педрах чаще топотуна говоришь. И хватит мне писать, надоел. 19.11.2025

Топотун :penguin: целуй его :carrot: вместо спирта! 19.11.2025

Ю.Ю. А можно посчитать "суммарный бюджет Краснодара и ЦСКА" с таким же суммарным бюджетом Факела, Химок, Ростова, Нижнего, Балтики, Сочи, Махачкалы, Крыльев, Акрона. 19.11.2025

Lars Berger Всё громче ропот на Фонтанке и на Мойке: ""Зенит" - бразильская помойка!". Что там с дельфинами в Неве, Дмитрий?) Завелись?) 19.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Надо бы сборник издать . Я бы купил . И гордился что знаком .)) 19.11.2025

traveller09 Набросок? :thinking: Это...хорошо. Но если он...небросок. 19.11.2025

korkodil Ну это поведение 99% собеседников в Интернете, так что тут главное огрызаться, чтобы не заклевали :thinking: 19.11.2025

sargon Главное. Руководство Спартака не при делах )) вот где кроты сидят. Которые и пилят это бабло. А нам втюхивают тренера. Как же эти гниды удивились когда у Карреры получилось. Больше они этой ошибки не совершат. Ждём нового клоуна на бровки. 19.11.2025

Pol Pol Очень интересные Диалоги, Платон .... отдыхает ! И Комментарии, Цезарь курит в сторонке, весь бледный от зависти .... Со одной стороны, старый буддяга, с другой, друг и учитель Цицерона ... и ни одного матерьного словца, заметь, вот что меня сразило наповал ! Красссавцы ! Я тока одного непонял ... ты то, чё там забыл ? Сидхарта Гаутама, принц Шахямуни .... И всё это, полтыщи лет до Спартака, до того, до храброго и 2500, до этого .... до страшного - ужасного, за который ты, притопить нынче решил. С чего это, вдруг ? 19.11.2025

Ю.Ю. Блдь, иди в задницу, отребье... Тебя, вонючку, никто не заставляет читать то, что я - пишу. Иди на Х., дегенерат... Вообще неинтересен. Чего ты навязываешься, старый клоун? 07.11.2025. 19.11.2025

Jean4 А причем тут Станкович? Он что-ли платил? Тратил то "Лукойл"! 19.11.2025

Сергей Гречин зенит заставлял вас покупать игроков? он мешал станковичу тренировать??? клоун помотри статистику ошибок судей, удивишься. 19.11.2025

Dolphin75 Морковкин, так ведь можно в любом событии найти заговор против Революции) Что уже не раз в нашей истории и случалось! Для этого много мозгов не надо, достаточно количества твоих))) Гоша Чернов - Черчиль - Красная армия - Вторая мировая ... Шизофрения!) 19.11.2025

Пан Юзеф Для верных болльщиков! 19.11.2025

Топотун Кубанский ! 19.11.2025

Дуремар сельпошный И ЧАСОВНЮ ТОЖЕ СТАНКОВИЧ РАЗВАЛИЛ!!! 19.11.2025

Пан Юзеф Кстати, уверен, что разговор с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым был очень продуктивен, и наш футбол ждут перемены к лучшему. 19.11.2025

Сергей Гречин Ну ждем следующую серию увлекательнейшего сериала-как убивали спартак. 19.11.2025

Топотун Ларс Радуга и Лёня Единорог. 19.11.2025

traveller09 Да, согласушь. В этом Валерий Георгич уж точно утер нос Станковичу. 19.11.2025

23 быка Озвучили траты Спартака и разговоры про пенсии бабушек резко и странным образом прекратились... 19.11.2025

Роман Морковкин Прекрасная заказуха. Тошнит, но блевать не тянет, так как причины тошноты на поверхности. Для особо "одарённых" поясняю. Посмотрите на автора статьи, перейдите на список материалов сего, с позволения сказать, корреспондента. Видите? Видите. Там либо про забугор, либо про голубых, которые бело-. Дальше надо чего пояснять? Вопрос риторический. Есть тут Гоша Чернов. Но он никогда не скрывал, что пропитерский газовый рупор. И за это его красно-белым можно уважать, как того Черчилля, который даже будучи союзником Красной Армии во время Второй Мировой никогда не скрывал, что он лютейший ненавистник большевиков и коммунизма. Но когда вот так, типа невзначай, из-за спины... Ну, не скотина ли? Это ещё один риторический вопрос. (Наверное, прощай акк) 19.11.2025

Телевизор посмотрел ослоёб дырявый, ты то точно знаешь?) 19.11.2025

traveller09 Миллион...алых роз, как пример... Ну...для начала. 19.11.2025

Дмитрий Ушкачев Креведков и устридц. 19.11.2025

Дмитрий Ушкачев Куда НФС смотрела? Такой вопрос уместнее в свете сходки на принятие закона о квоте иностранного тренерского штаба от Газзаева, Гершковича и Палыча. Нет результата - голодай (прямо в контракте прописать отдельным пунктом в разделе "обязанности наемного работника"). 19.11.2025

traveller09 Если б...плохо кончали, то их сейчас и не было, моя милая лионка, а так... Грустно это... Даже большевики их истребить не смогли. Поэтому сейчас и нет большевиков, нет Союза... Да и с кактусами, о которых так увлекательно рассказывал Карлос Кастанеда, сейчас большие проблемы. А дальше... А дальше и твоим фикусом займутся, лионка. И это только начало, если нынешнему режиму не наступит...конец. 19.11.2025

Пан Юзеф Пусть журналисты СЭ выясняют. Я лишь предположил. 19.11.2025

Scallagrim "83,5 миллиона евро за полтора года!" --- Откат-то какой в мире футбола? Процентов 20% ? Собственно, теперь понятно, почему он ушел. Бюджет распилен, основная задача работы в Спатраке выполнена, новых 80 млн. в ближайшее время не предвидится, так чего попусту небо коптить? 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Ты не понимаешь, с кем ты общаешься. Если Док решил, что ты тупень или ниже, чем должно, то уже ему ничего не обьяснишь и не докажешь. Ничего он перечитывать не будет. Он может только казнить, ну и миловать, если повезет безумно 19.11.2025

Телевизор посмотрел так такие, как вы, эти кучи и делают! 19.11.2025

Arturo Оффсайд посмотрите сериал казахстанский, в главных ролях Омаров, там ясно показаны куда уходят бюджетные деньги))) 19.11.2025

Дмитрий Ушкачев Пруфы ведь должны быть. Или это утверждение - аксиома? 19.11.2025

Роман Морковкин Шольц, ну не умничай. Следи за своей придворной братией. Там траты на финал ЛЧ, а отдача, в сухом остатке, фуфлее Химок. 19.11.2025

Правдобур Красиво жить не запретишь! Деньги то народные! 19.11.2025

traveller09 Хуже... Прям из нирваны вещаю. Ну...ап чём тут говорить. Ай донт ноу. Ибо всё излагаю без утайки. А Вы на такое способны? 19.11.2025

korkodil Чел, бл. Посмотри мое первое сообщение, не я начал про центрфорвардов, я писал про удары, а потом приперся со своим важным комментарием твой союзничек по разуму и привел в пример Угальде. И уже пришлось мне отвечать про Угальде,хотя он никакого отношения к дальним ударам не имеет, а потом вылез ты с офигенным выводом, что я от центрфорварда требую дальних ударов. И что же сделали с форумом в самом деле? В зеркало посмотри. А поехавший Магомедов будет плюсовать любую фигню, кажущуюся антиспартаковской, так что тоже мимо. 19.11.2025

hovawart645 Пока новый не придёт будут старого полоскать... Добела...) 19.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Гей движ ! 19.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Хорошо, скажу лучше! Ах ты мой Милый Путинец! 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Это не страшно, скоро и средства закончатся. 19.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Романовы все плохо кончали, поэтому у Спартака шансов нет! Только ЦАРЬ спасёт Спартак! 19.11.2025

hottie Тренер может лишь высказать пожелание по тем или иным приобретениям, а решают другие люди. В Спартаке это вероятно Кахигао, но писакам СЭ же не интересно кидать предъявы тому, кто еще никуда не ушел. Проще все повесить на уже ушедшего. Станковичу можно предъявлять за игру команды, почему играет тот, а не этот, а также его поведение на поле. За финансы все предъявы манагерам, в том числе и за зарплату и неустойку Станковича. 19.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Теперь Станок вам только снится! 19.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Ты опухший стары пи да рас! 19.11.2025

Pol Pol Я деже не сомневался, что и убийство старой княгини, тоже .... на него повесят ! Ну оооооочень удобно ! Сразу все висяки можно ... закрыть ! Что они, собственно, теперь и делают ! Прям - чудо, а не клиент ! 19.11.2025

Lars Berger "Не знаешь, что делать с мячом - отдай Гаврилову". "Не знаешь, о чем писать - пиши о "Спартаке"!". 19.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Малчи пи дар! 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный миллионов чего? 19.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Я ГЕЙ МЕР! 19.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Плохо что нет у нас в чемпионате команды Радуги и Единорогов! 19.11.2025

Док номерной, ты сегодня просто нажрался или в говно? Я тебя таким (голосом Нади Шевелевой) никогда не видел. 19.11.2025

Док славик шипилов, ты сегодня просто нажрался или в говно? 19.11.2025

Lars Berger А ты чего сюда приполз, педроман?) Что у тебя "печод"?) 19.11.2025

Топотун Не плюйся, чахоточный ! 19.11.2025

sdf_1 В СЭ график статей про Станковича расписан на год вперёд 19.11.2025

Топотун Позитивный движенец ? 19.11.2025

Топотун Он гей натуральный ! 19.11.2025

TokTram_ Конечно, впечатляющие. Краснодар с ЦСКА с суммарным бюджетом в два раза меньше, чем у Питера - всё у того и отжали ) 19.11.2025

Топотун Пингвин, хочешь банщика ? 19.11.2025

Док просто посмотри как были забиты голы Угальде.Там ни одного дальнего удара. ============================================== Вот какой-то тупоголовый написал про центр-форварда - ну не придурок)? А главный аргумент, как и у любого малолетнего долбо*** - это играть в минусики)). Кому ты нахрен нужен, дятел малолетний? И совсем для тебя как недалекого новичка - если тебя плюсует славик шипилов (который по пьяни стал магомедовым) - значит у тебя расстегнуты штаны. Что с форумом сделали? 19.11.2025

TokTram_ Это не Станкович рекордсмен. Его ыинансы клуба никак не касаются. Это руководство "освоило бюджет". 19.11.2025

Рука Оберона Такова участь самой популярной команды страны 19.11.2025

Андрей Рекордсмены акционеры 19.11.2025

Константин Юрьевич Скажи честно, ты гей? 19.11.2025

korkodil У Батракова, например, Сперцяна, Литвинова. С каждым годом все меньше и меньше. 19.11.2025

Dolphin75 Всё идёт к тому, что назначение на пост главного тренера должен согласовать Дегтярёв) 19.11.2025

vvi432 Станкович деньгу срубил, а вы расхлебывайте 19.11.2025

Константин Юрьевич Широкая кость требует широких трат. 19.11.2025

Деметрио Станкович — рекордсмен «Спартака» по трансферным тратам. -------- Разве не Кахигао тратил деньги Лукойла на эти трансферы?! 19.11.2025

Вадим Монаков Ушел Стакан, остались только слезы.. 19.11.2025

sven а на выходе с Гулькин хрен. зато Малышев ,Станкович и Кахигао ручонки нагрели видать не плохо 19.11.2025

Пан Юзеф Требую отчета СЭ о том, сколько Станкович потратил за полтора года в "Пятерочке". Это наверняка миллионов 100, не меньше. 19.11.2025

hovawart645 Я движенец! Путеец для нас - это оскорбление!!!) 19.11.2025

pchela_tr Я не понял - Спартак - позор Российского футбола? ) Или это другое?) 19.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Ах ты мой милый Путеец! 19.11.2025

ровнов Опять Зенит обошли. 19.11.2025

hovawart645 Газом там воняет в редакции... 19.11.2025

Bayan Bolotov Раньше и игроки стоили меньше. Сейчас за двадцать миллионов нового Вагнер Лава не купишь. 19.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Люблю Станка! 19.11.2025

36 По сравнению с новой дачей Арнольдыча,Станкович еще сэкономил 19.11.2025

Lars Berger Другой бы удавился, чем "блистать", как Семак...) 19.11.2025

Купер/Canadec/ А ты обезьяна вонючая....малообразованнная...ФЗУ шник....тфу на тебя челядь... 19.11.2025

Топотун Кто твоя невеста, Лапсик ? 19.11.2025

Пан Юзеф Тогда назовите имена тех, кто является зачинателями этого беспредела, хамства и тщеславия. 19.11.2025

Топотун Он прав, ты очень грязный, особенно рот ! 19.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Бородатые пустили Топотуна по кругу на хоровод! 19.11.2025

Топотун Про твой Гей-Хаус ? 19.11.2025

Lars Berger Ковыряйся в своей бразильской помойке, впечатлительный...) 19.11.2025

rustov Бородатые клоуны заработали - бородатые клоуны могут уйти. Пожалейте команду и болельщиков (болельщик ЦСКА) 19.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Мой Милый Любимый Станок! 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный А у кого в РПЛ есть "удар"? 19.11.2025

Lars Berger Не лги, дегенерат. 19.11.2025

Купер/Canadec/ Извращенец...ты рожден через...сфинктер...топику подмахиваешь? 19.11.2025

Товарищ Майор Грязного ублюдка Купу выкинули из Гей Хауса . Он заразил геев лобковым педикулёзом. 19.11.2025

ALEX1984 свиньям стыдно не бывает ) 19.11.2025

Купер/Canadec/ Заболотные.... 19.11.2025

Диникин Не указывай, что мне делать, и я не укажу куда тебе идти. Но расскажу тебе одну историю. Когда-то давно мой препод в универе, профессор кстати! Сказал мне очень интересную мысль. -Если тебя не понимают, то это ты плохо объясняешь... Я пожалуй его советом буду продолжать пользоваться. Чем советами не понятного мне чела с ником коркодил!))) 19.11.2025

_Mike N_ Молодец серб- хорошие деньги заработал на покупках игроков (обычно 10 % откат ) ! 19.11.2025

ALEX1984 пДа все и так знают , что все заточено на обслуживание интересов тушинского позора . 19.11.2025

Купер/Canadec/ Тебе завидно что ли... 19.11.2025

hovawart645 Ну что вы все такие наивные! Не Станкович потратил, а ПОД Станковича потратили! Попилили! Теперь новый "станкович" придёт - и карусель закрутится по-новой! Снова гарсии с жедсонами повалят... Пилите, Шура, они золотые... 19.11.2025

Топотун Лёнчик, отгати его по тузику. Потом он тебя ! 19.11.2025

Дмитрий Ушкачев ЛАФ виллу в Приморских Альпах купил... 19.11.2025

Купер/Canadec/ Что бы умного спросил... 19.11.2025

Топотун А ты на какие деньги существуешь, на заработок в Гей-Хаусе ? 19.11.2025

Дмитрий Ушкачев Пенсия - отдельная тема. Тебе ведь ее не Тушино переводит. Патернализма нет только в Краснодаре. 19.11.2025

Топотун Накупили с Кагги-Карром всякого говна ! 19.11.2025

Купер/Canadec/ Сербские новости.... 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный А хочешь, чтобы Спартак расформировали? ок 19.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Менi каже шо тi орк або сепар?! Ану скотiняка така кажi палянiця! 19.11.2025

dinela Опять?))) 19.11.2025

Бывший болельщик красно-белых Чтобы решить проблему, о ней надо говорить, а не делать вид, что ее нет. Как в совке, чес слово 19.11.2025

Maxlav Kysik Наконец-то прогнали бородатое очко 19.11.2025

Бывший болельщик красно-белых Принцип мясных: был Петр Сидоров - стал Сидр П... Мясные таких любят 19.11.2025

korkodil Давай, до свидания, в следующий раз читай внимательно что пишут. Перечитывай несколько раз по слогам прежде чем ответить, может тогда дойдет до тебя о чем речь идет. 19.11.2025

Berkut-7 НА самом деле если учитывать инфляцию со времен Карпина , то именно Карпин занимает первое место , его трансферные траты можно умножить на 3 и тогда он приблизиться к сегодняшнми ценам и затратам, и это было бы в районе 190-200 миллионов сегодня, что явно больше 83,5 миллионов 19.11.2025

моро пшелвжопу, говно 19.11.2025

volkovsergs Чушь какая то, как можно судить по промежуточному месту? ЦСКА при Николиче на том же месте год назад был? Ну и? 19.11.2025

Бывший болельщик красно-белых Потому и пишут, что не в Станковиче дело. Он частное явление, а проблема глубже. Или ты думал, убрали одну кучу - оно и вонять не будет? Будет, так как проблема остается. На месте одной кучи будет другая 19.11.2025

Berkut-7 Для меня самая большая несправедливость была это при Руе Виттории , вот ему вообще никого не покупали, когда он пришёл , человек просто работал с тем, что есть и реанимировал команду до такого уровня, что и с НАполи рубился на арвных и с Лестером который был очень сильным тогда 19.11.2025

руслан магомедов долбело, это старая песня. Лукойла погонит чмарташку, и ты повесишься. 19.11.2025

АРИ-100-ТЕЛЬ Пора бы уже и утихнуть про Станковича! Нет его в Спартаке!!! Он устал икать от воспоминаний про него. 19.11.2025

Реалист-правдоруб Менеджеры Спартака рекордсмены по обогащению 19.11.2025

руслан магомедов витек-гандило расхреначил клуб . Этого пиндора убить мало. 19.11.2025

korkodil А ты поменьше придирайся к каждой букве. Если тебе непонятно, что имеется ввиду о наличии у футболиста удара, то просто свали из комметариев, и не устраивай дешевое душнилово. 19.11.2025

руслан магомедов долбак вешайся весь мир знает что уничтожает чмартагу Газпром. 19.11.2025

Дмитрий Ещё раз. Говорю Андрей Тихонов 19.11.2025

traveller09 А ведь Топотун сейчас за тобой наблюдает. Следи за собой, будь осторожен! Следи за собой! И я тебе сейчас это не как Виктор Цой говорю. А вот...реально. 19.11.2025

руслан магомедов джоррджик ты чумачедчий чмарташка, Опомнись весь мир знает что ГАЗПРОМ е....распахивает чмарташку. Не надрывайся . 19.11.2025

korkodil А теперь почитай что я писал и гдея писал про центрфорвардов. И ты тоже не комментируй мои сообщения, у меня нервов не хватает читать сообщения таких тупиц. 19.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Менi каже шо ты Орк або КавказВата?! Майбутнi ты зараз вкрал всi нашi унiтазi вiд фортецi Бахмута?! 19.11.2025

руслан магомедов Ты, долбело это же ваши СМИшки, а не наши вот они о твоей тельавивской чмартаге и пишут. долбело ты хотя бы знаешь кому принадлежат все печатные и не печатные информ агенства начиная от пустодыринска и заканчивая ....... 19.11.2025

Грег Хаус Появился фильм : Первый на Олимпе» — российская спортивная драма Артёма Михалкова о судьбе двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова 19.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Ах ты моя милая Матильда! 19.11.2025

руслан магомедов чмартаги, вы когда воняете что Газпром всех купил , вы тельавивцы смотрите сколько Лукойл на ваших барковливаев тратит и на придурков-скакунов трунеров. НУ, ЗАВОНЯЛИ ВСЕ РАЗОМ, а мне елей на душу, воняйте, воняйте иуды. 19.11.2025

Купер/Canadec/ На какие деньги существует СЭ...хоть бы раз статейку сфоткали... 19.11.2025

Док Хотя ты прав, твой бред не стоило комментировать... =============================================== Я уже сталкивался - абсолютная потеря времени. У него центр-форвард должен забивать с дальней дистанции - после этого действительно можно уходить... 19.11.2025

Корнелий Ш Засуетились пупсики как речь о тратах, пишите мол о других. Ну то есть вообще не печод. 19.11.2025

Купер/Canadec/ Уто платит...тот и музыку..... 19.11.2025

Славомудр Приморский Реально уже задрали тормошить "Спартак" и тушку выброшенного из него Стана. Других команд, тренеров, тем - их нет? Валеры и "Динамо" - нет? "Преуспевающего" с лохматами Стаса - нет? Травоядного и его невского бразильянника - нет?.. 19.11.2025

traveller09 Коме ста, испанец? 19.11.2025

traveller09 Они там же...где и твой фикус! Пока ты предавался педофилии, поощряя хотелки девочки-подростка, фикус нуждался в воде и...любви...заботе. П.С. Прости, Юра, мы фсё...пролюбили.:pensive: Знакомо такое?! :thinking: 19.11.2025

igorlvov Не знаешь что написать? Напиши про Спартак! Там всё в полном дерьме с них не убудет! ........так рассуждаете журналисты??? Вторая древняя профессия говорите!? Да думаю что все же первая! :)))))) 19.11.2025

Купер/Canadec/ Как бы тебе повезло Моей невесте. Завтра мы идем тратить все свои, Все твои деньги вместе. 19.11.2025

Грег Хаус Деян Супермафиози подмял под себя Спартак - и был таков 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный « В ближайшие дни будет составлен набросок соглашения о мире между Россией и Украиной, ожидают в Белом доме. Киев в этом участия не принимает и будет поставлен перед фактом из-за коррупционного скандала и продвижения армии России» 19.11.2025

НВ знамо дело - зенит позор российского футбола, вся Рассея об этом говорит. 19.11.2025

igorlvov Да уже вот просто СРАТЬ! Зачем в мёртвом палкой ковырятся!??? :((( Хочу что бы компанию ЛУКОЙЛ проверили все налоговые да и вообще все службы! И закрыли этот хохло украинский выводок на территории России! :((((( 19.11.2025

с13 Очень бессистемно и с огромной переплатой покупались футболисты. И только часть из этих сомнительных покупок можно "повесить" на вражину))) Станковича. Там (в недрах клуба) и без Станковича было кому повеселиться на предмет распила и освоения "золотого запаса". 19.11.2025

Adiоs Amigos R «Средства у нас есть, у нас ума не хватает» 19.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Где эти талантливые игроки 90 годов, золотой состав Спартака?! Почему не блистают как тренеры?! В чём причина?! Игроки 90 годов ЦСКА блистают как тренера - Семак, Гусев, Игнашевич, Березуцкий, а Спартак неблещет! 19.11.2025

НВ а ваш нытик-только ноет, то игроков ему мало покупают, то пенальти левый только один поставили :stuck_out_tongue_winking_eye:, а ты, петушара вместе с ним ноешь. 19.11.2025

НВ ты ему льстишь, насчет интиллигента, он бомж, при этом еще и тупой:stuck_out_tongue_winking_eye: 19.11.2025

моро со своей истинной сущностью - моральным уродом) 19.11.2025

НВ зинит для медиарастов это святое, они ведь от грязьпрома получают, поэтому истеричку семака облизывают. 19.11.2025

Грег Хаус Деян - верни незаработанноеееееееееееее 19.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Кто же у нас бензином то писает ? Ну если только руководство Спартака. Зажрались , сволочи.)) 19.11.2025

НВ про зинит, непонятливый 19.11.2025

ToLkUnet Бобров, ждем статью о ошибках в пользу Спартака при Станковиче 19.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака А я посчитал . Вся страна в течении 100 лет может кататься. Ну кроме Ларса , его в метро не пустят . Так как пьян вечно.) 19.11.2025

НВ а тебе не стыдно за свой образ жизни, иди на свою петушинную ветку, здесь мужчины разговаривают. 19.11.2025

Иван а сколько ваша рабинер заработал и потратил пока по заграницам 3 года бегал? и почему вернулся? переводы под санкциями оказались? напиши это, ноунейм, хз откуда взявшийся 19.11.2025

моро пер-док всем предлагает свою жену попробовать. алкаш извращенец 19.11.2025

Ю.Ю. А вот не скажи. Лично я впечатляюсь такими суммами. Даже 0,18 Факела впечатляют. Особенно после зачисления пенсии))) 19.11.2025

НВ чморо, терпеть тебе приходиться, когда твою п о п у Ю.Ю шпилит :stuck_out_tongue_winking_eye: 19.11.2025

Millwall82 а Федун говорил что Карпин: "Валерий Карпин на покупки израсходовал 250 миллионов долларов, а продал на 87. На 250 миллионов можно было купить трех Халков. Сбитый летчик может говорить все что угодно."(с) 19.11.2025

моро спартак всем интересен! только по-разному) 19.11.2025

НВ медиарасты забыли, что они затравили Деяна? или упустили тот момент, когда его уволили? 19.11.2025

Диникин Чел, я пожалуй без тебя разберусь, что мне делать. Кто ты такой, что бы мне указывать? Ась))) Хотя ты прав, твой бред не стоило комментировать...))) Счастливо оставаться!))) 19.11.2025

Yury Nechaev За такие деньги весь фан сектор ЦСКА переоделся бы в красно-белые розы и целовал бы ромб перед сном до конца дней своих… 19.11.2025

моро стыдно?) 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Спартак тебе тоже не интересен аки Динамо?) 19.11.2025

моро терпи 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Ты просто точнее выражайся:) 19.11.2025

traveller09 ол ай нид из лав... Да, мне, как православному буддисту, хотелось...хотелось бы в это верить. Но мы ж не в нирв...не в советском союзе сейчас чилимся, господа! И уж патлатый битленыш хотя бы это должен понимать. Но... но рестораны на Газпром-арене со спиртоизлияниями не доводят до просветления. И это...факт! Медицинский. П. С. Нет, мальчишка, не мединский, а медицинский! П. П. С. Что с этими мальчишками сейчас происходит... Ну...время сейчас такое... 19.11.2025

моро зато обнимашка колено преклонял, оира лобызал и красивые слова произносил) 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Ну, с другой стороны, мяч в ворота как попадал? Рикошетом? Значит все же удары были. Или их все же не было? 19.11.2025

Дмитрий Ушкачев Старинная русская народная забава. А на Новый год - Ирония судьбы... 19.11.2025

Грег Хаус Есть игроки пофигисты - до них не достучаться 19.11.2025

korkodil Чел, просто посмотри как были забиты голы Угальде.Там ни одного дальнего удара. И не комментируй мои сообщения вообще, если не понимаешь о чем речь. 19.11.2025

Дмитрий Ушкачев В стране нефти, газа и угля кто циферками соотношения отдачи и прибыли впечатляется? Спорт - отражение жизни. Кстати, как говорят, он - вне политики. 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Ну может быть затем, чтобы ты понял, что повторение одних и тех же мантр не добавляет твоим словам веса (а напротив, скорее, обесценивает их), но, видимо, напрасно - ты ничего не понял. 19.11.2025

huikin Долларовая инфляция в Спартаке 19.11.2025

blue-white! Помните тренера Эктора Купера? Он с Мальоркой, у которой был скромный состав, на равне боролась с Барсой и Реалом. До чемпионства конечно не добиралась, но в топ-4 исправно попадвла, а это лигочемпионское место. Если тренер грамотный, умеет работать с тем что у еего есть, он и с "бревнами" в составе сделает конкурентноспособную команду. А Станку хоть Мбаппе с Вини привези... 19.11.2025

Грег Хаус При распиле - опилки сами липнут к телу 19.11.2025

nampoo «В эфире передача "Чтобы помнили". Сегодня мы 250 раз покажем мультфильм "Ежик в тумане". А завтра 50 раз повторим, чтобы не забыли!» 19.11.2025

Дмитрий Ушкачев А с кем вы дискутируете, Док? 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный А из первого вывода никакой другой логический вывод нельзя сделать? 19.11.2025

Док Пиз ..... анская башня подкралась незаметно)). Уже даже самые отмороженные свихнувшиеся на свинине перестали реагировать или вялые как примерно к 5-6 января)). Неужели исписались талантливые журналисты? Так-то по теме - покупки Спартака неправильные - то бишь ненужные и дублируют уже вполне укомплектованные позиции. Ну и на лице явная переплата. А так высококлассный опорный и не менее высококлассный центральный деф, вокруг которых можно строить оборону (и игру) аж в голос орут о своем приобретении. А так купили ради покупки. Справедливости ради, если бы не выкинутые Зенитом почти 60 миллионов на двух игроков сборной Бразилии, то сейчас невский коллектив шел бы на первом месте с приличным отрывом. Диалектика... P.S. Нет, один урод чморо, свихнувшийся на свиньях и чужих мамках, не мог не отметиться)). 19.11.2025

Ю.Ю. Ага! А потом пересчитать, сколько раз можно было бы в советское время на метро прокатиться)) 19.11.2025

knight templar Не станкович рекордсмен, а лукойловцы при станковиче изрядно напилили. Кого то из них приглашали по просьбе станковича: абену с маркиньосом. 19.11.2025

Дмитрий Ушкачев Писать на огонь бензином - та еще помощь... 19.11.2025

Грег Хаус Накупили всякой хрени, которая ни хрена не хочет играть - хреново это 19.11.2025

blue-white! Станок помог вылететь Сампдории, и вот она уже который сезон барахтается в серии В. А со всякими Црвенами Звездами и Ференцварошами и Бубнов станет чемпионом... 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Суров ты, барин 19.11.2025

george64 Ты не понял, что я тебе ответил? Зачем ты ерунду спрашиваешь? Тут и без тебя типа комиков хватает, из-за которых комментарии потом превращаются в нечитабельные портянки. 19.11.2025

Dimario >>> Но лучший результат, конечно, у Массимо Карреры Вывод делаем: надо было дать Каррере поработать подольше, а не сливать как только результаты не стали соответствовать! А следующий вывод какой? Правильно! Руководство Спартака не соответствует амбициям клуба (ну или не понимает как руководить ФК после руководства нефтяным бизнесом) 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Будда Гаутама рассказывал на эту тему притчу о двух стрелах. Первая стрела жизни, которая в нас попадает, – это стрела объективного страдания. Мы все регулярно испытываем страдания, причиняемые жизнью: болеем, стареем, умираем, теряем близких. Теряем что-то, что хотели бы сохранить, и к нам приходит что-то, чего мы совсем не хотим. Мы все сталкиваемся с ограничениями своих возможностей. Это стрела – объективная. Если бы мы научились иметь с ней дело, то есть осознавать её, исцелять боль, причиняемую ею, своим заботливым вниманием, то эта боль была бы терпимой. Проблема состоит в том, что, потеряв от боли всякий разум, мы автоматически хватаем вторую стрелу и начинаем тыкать ею в самих себя, борясь с первичной болью. Таким образом мы только усиливаем боль. С животными и детьми тоже так бывает. Скажем, укусило кошку насекомое. Укус начинает чесаться, она его чешет, и чешет, и чешет… расчёсывает, раздирает в итоге себе кожу, туда может попасть зараза, рана загноится... 19.11.2025

Дмитрий Ушкачев "Ты катись, катись, колечко, На весеннее крылечко, В летние сени, В теремок осенний Да по зимнему ковру К новогоднему костру!" Огоньком богаты... Вечным огоньком... 19.11.2025

Slim Tallers Таблица немного лукавая. Помимо трат на игроков,нужно учитывать тех,кто уже в составе был. Если Каррера приходит в уже звёздный состав с Промесом и прочими,это одно. И совсем другое,когда тренер приходит на пустое место,и команда формируется с нуля,как было в ЦСКА при Гончаренко. У Зенита итак звёздный состав,а ему каждый год на 100 миллионов игроков покупают. Тренер говорит,что нет глубины состава. 19.11.2025

Дмитрий Токмашов А кто то подсчитал эту табличку за 20 лет? Это же 500 миллионов Евро. Такие кормушки не закончатся никогда)) 19.11.2025

КирпичИнвест По грехам и м?ки 19.11.2025

andy1962 ты про Краснодар? 19.11.2025

Неприкрытый Писярев Сравнили времена куколда в бейсболке, у которого было снега зимой не допроситься. Да и цены сейчас изменились. Вы еще с тратами времен червя сравните 19.11.2025

andy1962 За иностранное дерьмо заплатили 60 млн баксов. Ну, браво, Спартак...(* растпанжирили народные деньги. Итог - 6 место. В составе одни иносранцы.так кто позор российского футбола? 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Стаканыч: плюс 6 19.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака А если в рубли перевести ? Да на прожиточный минимум перевести ? 19.11.2025

Рифмоплёт Ermak-Rasputin Пеняли то на срывы, то на шалость, То как судейских брал на абордаж... Слинял Стаканыч, а молва осталась: Растратил, мол, все деньги на фураж! Вали, народ, на лысого! Ей-богу, В свинарне все пушистые, лишь он Все трансферы по схемам и подлогу Не на один превысил миллион!!! 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Ты что недоволен, голоден или босой? 19.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака И народ бежит . С ведрами , корытами . баграми -топорами. Тушить Тушино . Кое кто просто писает на огонь. Хоть какая , но помощь.) 19.11.2025

Грег Хаус Спартак не может стать Чемпионом, СЭкс не может отремонтировать сайт - хрен редьки не слаще 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Огонька не найдется? 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Ты что с ума сошел?! А если этот человек все еще в клубе и заправляет? Он же постарадать может. Злой ты однако. Не ожидал 19.11.2025

СОЮЗ СОВЕТОВ ФК ''Спартак"-банкрот! Редакция "СЭ"- распущено на вольные хлеба. 19.11.2025

Грег Хаус В РПЛ все сыты, обуты и довольны - не то, что мы пенсионеры 19.11.2025

у этих в РПЛ только СПАРТАК 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный В смысле повторение - мать учения? 19.11.2025

TomCat Такие деньги бы Балтике - все трофеи бы забрали! 19.11.2025

КирпичИнвест Надо не по тренерам считать, а на душу спортивного директора. В среднем за сезон. (или на того, кто одобряет тренсфер) И сразу станет понятно, кто "рекордсмен" по откатам. Ибо берут хрен знает кого, переплатив вдвое-втрое. Зачем эти цифры вешать на Станковича? 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный А ежели добра ему желаешь, тогда осчастливливай. Препятствовать не буду 19.11.2025

Грег Хаус Деян выполнил свою задачу по напилу - и свалил 19.11.2025

traveller09 Дык ведь ему...ом мани падме хум...желаю. Я не желаю ему зла. Да, я не Локсли. Я...простой...буддийский...пацан. И пытаюсь донести до этого ленинградского провинциала, пардон, интеллигента, простую вещь...притчу о двух стрелах. Ну не хочу я ему пальцы отрубать, понимаешь?! Даже ради его просветления! Я...не так жесток, как порой кажусь. 19.11.2025

rustov Видимо, система распила в Спартаке налажена отменно. Нельзя так издеваться над клубом и его болельщиками (болельщик ЦСКА) 19.11.2025

Ю.Ю. Какие впечатляющие циферки)) 19.11.2025

george64 Ибо гласность!. Замалчиванием проблему не решить. 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Какой смысл повторять из раза в раз одно и то же? 19.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Ясно . Значит тесть пил с детства . Алкоголизм родитей часто передается по наследству . Следи за женой и детьми . 19.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Ну что ты привязался к старому больному человеку. Диагноз поставил и лады. А то вдруг сорвется в депрессию. Пусть он даже идиот, пусть крыс, но все же живой организм. Пусть цветут 100 цветов 19.11.2025

Дмитрий Ушкачев Тушино! Тушино!! Тушино!!! Ни дня без огня!!!!! 19.11.2025

Derbist Станкович тратил только на штрафы 19.11.2025

traveller09 Люди, они разные бывают. Вот взять тебя. Я ведь не осуждаю тебя. Ты простой ленинградский интеллигент, да, в прошлом, но судьба у тебя такая. Хотел простого человеческого счастья. Нашёл себе бабу... А она со спартачами во все тяжкие... Грустно, но...это карма. Да, это карма. 19.11.2025

За спорт! не прячьте ваши денюжки... 19.11.2025

Спартак 98 А этот хренопус вообще к чему ? В редакции секса фантазия сдохла ? Лучше бы рейтинг своих зарплат выложили , капец как интересно сколько Яклич и компания за свои "труды" получают . 19.11.2025

george64 И в очередной раз скажу.. Нет никакого смысла обсуждать в Рпл какие-либо спортивные результаты, пока там бал правит беспредел, хамство и тщеславие. Вся иерархия, а особенно судейский корпус, заточены на обслуживание интересов одного клуба. А это уже не спортивное соревнование, а шоу. А коли так, то в шоу с большой долей вероятности побеждает тот, ради которого это шоу и оплачено заинтересованными лицами. 19.11.2025

СПАРТАК,СПАРТАК,только СПАРТАК. а другие,что? футболистов не покупают? или вы сознательно здесь срач провоцируете? 19.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака У тебя тесть в запой ушел после того как его дочь за тебя замуж вышла ? 19.11.2025

Диникин "Пробить по воротам никто не может, у 90% вообще нет удара, у кого есть - забивают раз в год" Стесняюсь спросить, а кто стал лучшим снайпером РФПЛ в прошлом году? Остальные аргументы такого же характера...да же не интересно))) 19.11.2025

traveller09 Под такое и в...запой уйти не грех, так ведь? По нынешним православным традициям? П. С. Я почему так говорю, ведь у меня там тесть живёт, в запое. Говорит, что очень хорошо. А я ему даже завидовать начинаю. Ведь у нас, буддистов, такого нет. Просто нирвана. Там...вообще ничего нет. А вот у вас, православных бухарей, есть и ангелы, и черти, и чего только там нет...Только водкой заправляйся вовремя... Да, хоть на заправках Лукойла, хоть на заправках Газпрома, хоть на КБ заправках. Кароч, вы все...молодцы, в каком-то смысле, ибо...современную экономику Рассеи с колен поднимаете. 19.11.2025

а эти все не успокоятся! СТАНКОВИЧА нет в команде. хватит мусолить одну и ту же тему-про трансферы СПАРТАКА уже были статьи...всей редакции!!! хватит разводить срач,остановитесь,писаки!!! 19.11.2025

traveller09 Станкович — рекордсмен «Спартака» по трансферным тратам. 83,5 миллиона евро(c) --- Да что этот Станкович себе позволяет! /В. Г. Карпин, читая данную статью/:face_with_hand_over_mouth: 19.11.2025

Skorz. Продавать с той же скростью , что и покупать , Спартаку не получится . Продажа , самый сложный и финансово затратный момент в футболе , как известно . Наверно у болельщиков надежда на то , что новый тенер покажет новые грани приобретенных футболистов . В поддержке болельщиков , не сомневаюсь. А вот , в противном случае , можно упасть на самое дно , самого глубокого ущелья . Сами цифры потраченного , не показатель глупости ! Качество приобретенного ? А тут есть вопросы . 19.11.2025

korkodil Ну это максимально бездарные 80 лямов, конечно. Когда говорят о силе состава Спартака - говорят о том, сколько было потрачено денег, и приводят стоимость по трансфермаркету, а то, что в составе нет ни одного человека, способного отдать пас даже не на 40 метров, а на 30 - молчат. Пробить по воротам из-за пределов штрафной никто не может, у 90% вообще нет удара, у кого есть - забивают раз в год. Некоторые приобретения сыграв на должном уровне пару матчей уже даже пенальти не могут забить. Не команда, а позор какой-то. И никакой тренер ничего тут не вытянет. 19.11.2025

Burah Заголовок такой, будто это Станкович их сам покупал 19.11.2025