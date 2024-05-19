Новый тренер «Спартака» — легенда.

Назначение Деяна Станковича тренером «Спартака» навевает волну ностальгии. Все потому, что фанатам в России он помнится в первую очередь из-за того самого гола в Лиге чемпионов, который случился — сложно представить — целых 13 лет назад. Серб и сам это знает: в обращении к фанатам красно-белых он в первом же предложении упомянул это событие.

Заглянув в протокол того матча, мы встретим целую плеяду знакомых футболистов. Во-первых, это, конечно, чемпионский состав «Интера» с Это'О, Милито, Снейдером и Дзанетти. Во-вторых — звезды «Шальке» Нойер и Дракслер, а также поигравшие впоследствии в России Хеведес, Фарфан и Хурадо.

Что вообще это был за матч?

О той игре написано уже немало материалов. «Интер» выступал в качестве действующего чемпиона турнира — в 2010-м Моуринью привел итальянцев к треблу. Им на пути попались выскочки из «Шальке», которые из рук вон плохо играли в бундеслиге, зато набрали ход в ЛЧ.

«Интер» перед той игрой с треском проиграл «Милану» со счетом 3:0. Необходимо было реабилитироваться перед фанатами. Станкович, кстати, не появился в дерби в старте — комментатор Георгий Черданцев в трансляции предположил, что тренер Леонардо специально приберег серба на важный матч плей-офф.

На «Шальке» практически не оказывалось никакого давления: в чемпионате они уверенно обыграли аутсайдера «Санкт-Паули», а в Лиге чемпионов никто не ожидал от них больших подвигов. Тем удивительнее оказался результат.

Культовый гол

«Интер» начал матч так, как от него и ожидали. Дзанетти сразу отобрал мяч у соперников, отпасовал Камбьяссо, а тот забросил вперед на Диего Милито. Нападающий проиграл забег молодому Мануэлю Нойеру — вратарь выбежал из ворот и сыграл головой.

Тут и случилось невероятное — мяч прилетел в центральный круг, откуда Станкович сильно и точно пробил с лета. Гол поверг всех в шок — встреча не продлилась даже минуту, а счет уже был открыт. Да как! Казалось, все — «Шальке» уедет с «Сан Сиро» с пачкой пропущенных и отправится спасать сезон в бундеслиге.

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Итог встречи

Нейтральные зрители остались довольны, ведь команды показали очень веселый футбол. Защитники и тех и других словно и не выходили на поле — шансов и моментов было создано непозволительно много. Первый тайм закончился со счетом 2:2.

После перерыва красную карточку получил защитник «Интера» Киву, и на такой случай у тренера не оказалось никакого запасного плана. «Шальке» расправил плечи, забил еще три и одной ногой залез в полуфинал. Не забываем, что тогда еще действовало правило выездного гола, так что чемпиону Италии нужно было забивать в ответной встрече аж четыре мяча.

Ответная встреча получилась не такой яркой — «Интер» проиграл в гостях со счетом 1:2 и вылетел из четвертьфинала. Сезон все же был не таким провальным, как принято считать, — Леонардо проиграл в чемпионате и пропустил вперед только «Милан», а в конце сезона выиграл Кубок Италии.

«Шальке» тоже не остался без трофея. Конечно, Лига чемпионов в том сезоне отправилась не в Гельзенкирхен — немцы проиграли в полуфинале «Манчестер Юнайтед». Зато в конце сезона тоже выиграли национальный кубок.

Удача или мастерство?

В 2009 году «Интер» встречался в чемпионате с «Дженоа». Миланцы подтвердили статус фаворитов и отправили в ворота соперника пять безответных мячей. Один из них получился особенным — вратарь Альмуния решил исполнить роль реджисты и далеко вышел из ворот, но вместо одноклубника закинул мяч прямо на ногу Станковичу.

Полузащитник был в 60 метрах от ворот, но это не помешало ему с лета точно оформить пушечный выстрел прямо туда, где должен был быть вратарь. Гол — и заслуженное место в подборках самых лучших голов в истории серии А.

Тогда многие говорили, что Станковичу просто повезло: даже если его еще сто раз поставить в точно такую же ситуацию, он не сможет повторить такой фокус. Спустя пару лет Деян доказал всем, что умеет исполнять магию на регулярной основе.

На YouTube-канале «Интера» можно найти подборку из десяти самых запоминающихся голов Станковича в футболке итальянского клуба. В ней нет ни одного прохода на дриблинге, ни одного обыгрыша один в один. Все, что делал Деян, — просто мощно бил по мячу, причем из-за штрафной площади. Мяч летел так точно и так быстро, что вратари и защитники ничего не могли с этим поделать.

Стальной характер

Станкович родился в столице Югославии Белграде в 1978 году. Позже Деян рассказывал, что его карьера «началась в футзале», только тогда «это называли уличным или дворовым футболом». Тем удивительнее, что Станкович никогда не отличался каким-то невероятным дриблингом. Самое страшное его оружие — сокрушительные удары с дальней дистанции.

Оба его родителя тоже играли в футбол — и отец, и мать. Поэтому его будущее было в какой-то мере предопределено. В детстве и юношестве Деян пережил югославские войны, и, как бы это ни звучало, подобный ужасный опыт наверняка закалил его характер.

В 1999-м он уже играл за «Лацио», и именно в этом году случились печально известные бомбардировки Белграда силами НАТО. Станкович и тренер римского клуба Синиша Михайлович вместе со спортсменами по всему миру протестовали против таких мер. Невозможно представить, что чувствовал тогда Деян, всего за несколько месяцев до этого кошмара уехавший далеко от дома.

Станкович нечасто общался с прессой и редко давал интервью — он старался все доказывать на поле. Одноклубники и тренеры часто называли его трудягой, отмечали работоспособность и неизмеримое желание помогать команде.

Фото Global Look Press

Станкович-тренер

Последним местом работы Станковича перед «Спартаком» был венгерский «Ференцварош». До этого серб тренировал «Сампдорию». Сезон-2022/23 выдался жутким — Станковича назначили в октябре, но он не смог спасти клуб от вылета. Его команда одержала всего три победы и заняла последнее, 20-е место в серии А.

После ничьей с «Эмполи» в 35-м туре журналист DAZN похвалил специалиста, выразив ему благодарность и сказав: «Он был здесь и дал нам возможность обрести достоинство. «Сампдория» играла с честью. Попробуйте потренировать команду без клуба со всеми этими проблемами».

Станкович оказался очень тронут подобными словами и даже на время покинул пресс-конференцию — не мог сдержать слез. «Спасибо за теплые слова, я тронут. Я не показываю этого, но у меня очень много эмоций внутри», — сказал Станкович после возвращения.

Но если речь о серьезном давлении, то тут Деян — скала. Он уже тренировал «Црвену Звезду», фанаты которой ну очень серьезно относятся к футболу. Там он взял три чемпионства из трех возможных и добавил к ним два Кубка страны.

В общем, «Спартак» очень тихо оформил настоящую трансферную бомбу. Характер Станковича позволит ему спокойно работать под любым давлением. Заодно, возможно, автор одного из самых культовых голов Лиги чемпионов поделится секретом своего фирменного удара — и тогда красно-белые снова станут фаворитами в чемпионате.

Даниил Матвеев