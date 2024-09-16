У «Спартака» появился новый неудобный соперник, а «Динамо» вернулось в прошлый сезон

Обозреватель «СЭ» рецензирует воскресные матчи 8-го тура РПЛ.

При Ташуеве «Ахмат» сыграл агрессивно и смело. Но это не помогло взять в Петровском парке даже очко

Впервые за время существования футбольно-хоккейного стадиона «Динамо» в Петровском парке обе его хозяйские команды сыграли дома в один день — так, что с одного матча можно было плавно перетечь на другой. Обе выиграли соответственно у минских одноклубников и «Ахмата», забив на двоих десять голов — шесть шайб и четыре мяча. А в знаменитый футбольный динамовский гонг в этот день бил двукратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Александр Еременко. И после этого команда Марцела Лички превратила 2:2 в 4:2!

Впрочем, тут можно обойтись и без хоккейных ассоциаций, поскольку «Динамо» футбольное было классическим — образца прошлого сезона. Повести 2:0, позволить сопернику сравнять счет и завладеть инициативой, поставить себя на грань поражения (какой сейв сделал Андрей Лунев, когда Светослав Ковачев бил, казалось, наверняка!) — и все это для того, чтобы на третьей компенсированной минуте Муми Нгам... ой, Денис Макаров забил победный третий мяч, а на бог знает какой Лука Гагнидзе после прекрасного прохода Эль Мехди Маухуба — четвертый. Вроде издалека и в совсем другой мир приехал молодой марокканец — а не теряется с первого же появления в составе «Динамо».

Как многие и думали, «Ахмат» после возвращения Сергея Ташуева сразу заиграл по-другому, гораздо агрессивнее. Но разжиться очками ему это не помогло. Интересно, что порвалось не там, где тонко, а там, где, по идее, не должно было, — на концовку тренер выпустил третьего центрального защитника тунисца Надера Гандри, но у «Динамо» прошла атака именно по центру. Хорхе Карраскаль, который до того в заключительной части матча терял все мячи и «привозил» одну за другой опасные грозненские контратаки, тут сработал хорошо, отдал недавно переподписавшему контракт Даниилу Фомину, а тот — тоненько в штрафную Макарову. Денис со второй попытки, но переиграл Гиорги Шелию.

В итоге получился сюжет, похожий на другой матч этого тура — «Оренбург» — «Локомотив». Только там красно-зеленые вели 1:0 и 2:1, а здесь «Динамо» — 2:0. Но дальше все было одинаково — 2:2, и два мяча столичной команды.

Игра в обороне, однако, у «Динамо» хромала, как в худших матчах прошлого сезона, и Личке опять надо над этим крепко работать — может, потому и выглядел после победы он не слишком весело. Это — плохая новость (хотя чего в ней нового?), а хорошая — то, что бело-голубые прервали двухматчевую безвыигрышную серию и, как и в прошлом чемпионате, показали умение перевернуть даже те противостояния, которые, кажется, вполне могут и проиграть. Еще одна хорошая новость — гол Константина Тюкавина. На команду в этом сезоне он пашет дай Бог каждому, но конкретика у него просела. Может, теперь все пойдет на лад.

Артига — хороший тренер. Но не представляю, чтобы при Талалаеве в «Химки» могли завести толпу центральных защитников

Сколько там «Химки» центральных защитников набрали в трансферное окно — восемь, девять? Пропорциональность с пропущенными голами получается отчего-то обратная — 0:3 от «Акрона» в важном «подвальном» матче. Наверное, центральных защитников должно быть пятнадцать, и тогда у «Химок» сзади будет стена. Самый именитый из этого отряда новичков подмосковного клуба Георгий Джикия, кстати, не играл.

Когда я вижу комплектование «Химок», то начинаю догадываться, почему они выдавили из клуба Андрея Талалаева, который вывел их в элиту с первого места. Нет, Франк Артига интересно делает свою работу, порой на команду бывает приятно смотреть, да и в первом тайме против тольяттинцев действия гостей нередко радовали глаз. Но, с позволения сказать, «селекция» химчан, когда пачками берутся футболисты одних и тех же амплуа (центральных защитников и опорных хавбеков), говорит о том, что главного тренера об очередных дебютантах просто ставят перед фактом. Если бы его мнение там кого-то интересовало, то толпы центральных защитников в «Химках» точно бы не было. А Талалаев не из тех специалистов, кто позволяет так с собой обращаться, — что-то мне подсказывает, что при попытке завести очередного Гогуа мало бы спортивному департаменту клуба не показалось. А с Артигой, хорошим тренером, но не знающим многих подводных течений в российском футболе, это прокатывает.

Еще в Самаре было «бакаевское дерби». Младший, Солтмурад, перед своим победным голом, пробежав больше чем полполя с мячом, накрутил Фаринью как детсадовца и всадил в ближнюю «девятку» — в момент этого гола в него словно вселился Андрей Тихонов. А потом еще и отдал голевую передачу Лончару. Старший, Зелимхан, опять же один из несметного числа новичков «Химок», ничем подобным отличиться не смог. В первом тайме при внешней инициативе химчан команда Заура Тедеева два раза поймала соперника на контратаках и сделала игру.

А потом на полчаса на поле появился Артем Дзюба — впервые в сезоне и впервые после новости о его переходе в «Акрон». И после отбора партнера в чужой штрафной успел отдать голевую передачу только вышедшему на замену Владимиру Хубулову. Первое результативное действие Артема в новой команде — в первом же матче. И что-то восьми (или девяти) центральных защитников «Химок» в этом эпизоде тоже замечено не было...

Плотность внизу таблицы РПЛ сейчас такова, что одна победа резко меняет местоположение команды. «Крылья Советов» и «Акрон», команды из одного региона, оказались всего двумя клубами из нижней восьмерки, одержавшими победу, — и вот они уже десятый и одиннадцатый, даже вне зоны стыков. В ней — «Оренбург» и «Химки», а в зоне прямого вылета — «Факел» и «Ахмат». Вот только 13-е и 16-е места разделяет... очко. А 12-е, на котором «Пари НН», и последнее — два очка. Да что там говорить, между девятым (махачкалинское «Динамо») и 16-м — всего четыре. Так что ни для кого вообще ничего еще не потеряно.

Артем Дзюба. Фото ФК «Акрон»

«Спартак» поплатился за то, что, забив, снял ногу с педали газа

Самым непонятным для меня явлением в первом тайме матча «Динамо» Махачкала — «Спартак» стала пассивность красно-белых после того, как они открыли счет. Забили хороший гол на 20-й минуте (молодцы и Тео Бонгонда, и Хесус Медина, и Манфред Угальде), все более-менее работало — так зачем отходить назад, отдавать инициативу?

О «Спартаке», играющем против аутсайдеров, все время говорят — мол, команда плохо умеет взламывать насыщенную оборону, и чем дольше не забивает — тем ей сложнее. Но вот забила достаточно быстрый гол, и на бумаге ей должно было стать гораздо легче. Возможно, и сами спартаковцы уверовали в то, что Махачкала — сугубо оборонительная команда, которая не знает, как этой добровольно отданной ей инициативой воспользоваться.

Получилось иначе. Футболисты Хасанби Биджиева доказали, что они — не оборонительная, а хорошо организованная команда, что далеко не одно и то же. Крепкая организация — это про все фазы игры, в том числе и про переход от обороны к атаке, и про собственно атакующие действия. Да, возможно, у хозяев поля не хватает впереди больших мастеров, но когда каждый футболист четко понимает, что ему делать, это порой перекрывает чужое преимущество в индивидуальном мастерстве.

До автогола Руслана Литвинова ведь была целая серия острых выпадов хозяев, которые минут на десять вдавили «Спартак» в свою штрафную, что в конце концов и привело к голу. Так что — поделом. Невозможно было не заметить, что команда Биджиева словно надела «наножники» (придумал, извините уж, слово по аналогии с наручниками) на Эсекьеля Барко, у которого к тому же в этот вечер и не получалось ничего. Но аргентинец — такой игрок, что одним эпизодом может изменить все. Поэтому менять его нельзя было ни в коем случае.

Я категорический противник того, чтобы при отсутствии грубых ошибок, повлиявших на исход матча, кивать на судейство. Это касается и матча ЦСКА — «Зенит», по ходу которого армейские болельщики ополчились на Алексея Сухого, и встречи махачкалинского «Динамо» со «Спартаком», когда спартаковские поклонники взъелись на Павла Кукуяна. Недодача фолов и карточек, и то не вопиющая, — не аргумент. Да, я тоже не понял предупреждения Тео Бонгонде, но красно-белые не обыграли новичка премьер-лиги точно не из-за этого. Не Кукуян виноват в том, что «Спартак» не мог забить второй гол, а сам «Спартак». Например, Маркиньос, который попал в защитника, нанося удар из центра штрафной без сопротивления. А больше явных моментов и не было.

Эсекиэль Барко в матче против махачкалинского «Динамо». Фото ФК «Спартак»

«Спартак» на победу не наиграл. Значит, надо было на последних минутах собраться и запихать — как почти в каждом матче делает леверкузенский «Байер». Тем более получив большинство в концовке после пижонства алжирца Уссема Мрезига, решившего обработать мяч пяткой и подарившего его новичку «Спартака» Рикарду Мангашу. Тоже, кстати, вопрос, не оставался ли шанс у партнера Мрезига его подстраховать, то есть был ли этот фол лишением явной возможности забить гол. Вроде и поджали после этого спартаковцы хозяев, но на выходе — ни одного момента в добавленное время. Забей Наиль Умяров, проведший на этот раз довольно блеклый матч, издали — это было бы чудо. А на потоке эти чудеса остались в чемпионском сезоне «Спартака» в исполнении Дениса Глушакова.

Здесь же ничья была по игре, и махачкалинцы второй раз в течение нескольких недель зарекомендовали себя как неудобная команда для «Спартака». Вчера для этого оказалось достаточно выключить из игры Барко, который так себя и не проявил. Но должен же быть у претендующей на многое команды план Б! Теплый вечер в Каспийске не показал, что у «Спартака» он имелся. Так и получилось, что из топ-5 в этом туре только команда Деяна Станковича потеряла очки. Не все три, но два. Красно-белым надо учиться обыгрывать команды такого типа. Для побед в чемпионате это обязательная программа.