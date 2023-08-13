«Балтика» запрессовала «Динамо», но команда Лички выстояла и победила. Обошлись без Захаряна, а Макаров забил элегантный гол

Арсен готовится к трансферу в «Реал Сосьедад».

К четвертому туру «Динамо», как кажется, уже набрало форму — пусть во многом из-за везения, но в сумасшедшем матче ранее был обыгран «Краснодар» (4:3), а до этого и вовсе повержен «Зенит» на «Газпром-Арене» (3:2). Продолжить испытание для Лички и его команды должна была «Балтика» под руководством Игнашевича. Калининградцы максимально быстро адаптировались к новым условиям — в прошлом туре уже одержали сухую победу над «Ахматом», а до этого одолели «Факел» в Кубке. Да и в целом заявили о себе как о крепкой и структурной команде.

Но интересен матч был явно не очередным тестом Лички и Игнашевича. На неделе появились слухи о переходе главной звезды москвичей Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад», и грядущая встреча должна была либо подтвердить, либо развеять слухи — появится ли футболист в составе? «Динамо» в итоге дало куда больше информации — Марцел Личка не только не заявил Захаряна на матч, но и подтвердил его уход: «Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он — игрок «Реал Сосьедад». Он не будет с нами на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны».

Захарян правда был на стадионе, но на поле его явно не хватало — первый тайм прошел для динамовцев очень тяжело. «Балтика» действовала дисциплинированно и не давала покоя «Динамо», терроризируя соперника на его же половине поля. Прессинг гостей работал очень хорошо, пару раз даже приходилось включаться Шунину. Блекло на этом фоне выглядел Тюкавин — форвард «Динамо» не нанес ни одного удара по воротам «Балтики», настолько грамотно его выключили.

Стало ясно, что если ничего не поменять, то «Динамо» в лучшем случае по итогам матча светит нулевая ничья — москвичи тоже это поняли. И хотя второй тайм начался для них не лучше первого (угловой у своих ворот и неуверенная игра Шунина), буквально через несколько минут наконец включился Тюкавин — оставшись почти наедине с вратарем Латышонком, он мог забить, но не повезло.

Зато через пять минут повезло его одноклубнику, правому защитнику Бессмертному — он здорово набежал на мяч, подкараулив ошибку игрока «Балтики» Казаева — и буквально выстрелил им в ворота. Здесь Латышонок был бессилен.

Калининградцы пытались огрызаться, один раз даже получилось — ответный подарок на привоз Казаева решил сделать Саба Сазонов, скинув головой мяч Мусаеву, оказавшемуся один на один с Шуниным. Но футболист «Балтики» не сумел правильно распорядиться ситуацией — голкипер москвичей быстро сократил дистанцию и забрал мяч.

Древнее футбольное правило сработало через несколько минут, на 75-й Денис Макаров получил пас от Нгамале прямо перед штрафной и элегантно ударил с левой в правый нижний угол. Таким образом, счет 2:0, и играть гостям стало совсем некомфортно. В первую очередь потому, что для их любимого прессинга не осталось ни сил, ни условий — «Динамо» как будто отказалось от мяча, и «Балтике» стало гораздо тяжелее.

Больше голов в этой игре не было. Команда Лички не без проблем победила в первом (но не последнем теперь) матче без Арсена Захаряна — и вышла на пятое место. «Балтика» же пристроилась над зоной стыков и так и не одержала первую победу над «Динамо» в истории.