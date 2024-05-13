Игорь Рабинер — об итогах 28-го тура РПЛ.

В каждом туре этого безумного чемпионата кажется, что ничего забористее уже просто невозможно придумать. Но тур следующий это опровергает: возможно! Признаюсь, после финального свистка в матче «Балтика» — «Динамо» я минут пятнадцать не мог встать с кресла, чувствовал себя таким же счастливо обессиленным, как будто сам только что бегал по полю арены на самом западе России в динамовской футболке. И словно участвовал в перевороте в добавленное время с 1:2 на 3:2, в голах Роберто Фернандеса и Муми Нгамале, словно выходил за эти дикие мгновения с третьего места на первое.

Нгамале просто стал «клатчером», серийным автором решающих голов, забив победные мячи в двух чумовых встречах подряд, с «Сочи» и «Балтикой». Не думаю, что этот бородатый камерунский человек мог себе представить, до какой степени его будут обожать болельщики российского клуба. Если «Динамо» суждено стать чемпионом, фанаты бело-голубых будут ждать в Москве Нгамале всегда. И понесут его на руках из аэропорта.

Один знакомый динамовский болельщик, которому уже за 60 (известнейший спортивный журналист по совместительству, между прочим), написал мне: «Еле выжил!» Другой, лет на пятнадцать моложе, признался: «Сердце реально разболелось».

А третий, главный тренер сборной России по пляжному футболу, трехкратный чемпион мира Михаил Лихачев, испытывал те же эмоции, но написал мне по-тренерски и о другом матче — никем не ожидаемой победе ЦСКА в Санкт-Петербурге: «Тренер Федотов — настоящий, не спрятавший лидеров своего клуба в запас перед матчем Кубка. Это в карьере ему воздастся — сто процентов!»

И с этим тезисом тоже невозможно не согласиться. Знаю армейских болельщиков, которые, увидев полноценный стартовый состав своей команды, кроме Игоря Акинфеева, пооткрывали рты от изумления, а кое-кто и от возмущения. Мол, зачем работать на «Краснодар» и «Динамо», надо думать о себе! Но вряд ли хоть один из них не гордился своей выстоявшей командой после финального свистка.

В 2014 году победа «Динамо» Станислава Черчесова над «Зенитом» на «Петровском» (в игре было 2:4, но ее прервали выбежавшие на поле петербуржские болельщики, и «Зениту» засчитали техническое поражение — 0:3) помогла ЦСКА в самом финишном створе обогнать команду с берегов Невы и стать чемпионом. Десять лет спустя должок был возвращен — 1:0 ЦСКА Федотова над «Зенитом» на «Газпром Арене» помогли «Динамо» выйти в лидеры за два тура до конца первенства.

Гол Романа Зобнина (крайний справа) в матче с «Краснодаром» помог «Динамо» выйти на первое место в чемпионате. Фото Александр Федоров, «СЭ»

А в матче «Спартак» — «Краснодар» бело-голубым помог экс-динамовец Роман Зобнин, забивший красивейшим крученым ударом в дальнюю «девятку» свой первый гол в чемпионате — и какой важный не столько даже для красно-белых, сколько для «Динамо»! И это тоже — часть сумасшедшего сюжета.

Когда действующий чемпион страны, причем пяти последних лет, объявляет о достижении договоренности с главным тренером по новому долгосрочному контракту, но в последних четырех турах набирает одно очко и забивает один гол; когда его главный конкурент в последних трех турах тоже берет очко при нуле голов и на фоне всего этого сюрпляса из-за их спин выскакивает третий, не выигрывавший чемпионат 48 лет, при этом в двух последних турах вырывая победы в компенсированное время, — такой сценарий не придумает ни один маэстро фантастики. И закручен он так, что все равно непонятно, а еще две именитые столичные команды заливаются горючими слезами, понимая, что, если бы сами не пораздавали кучу очков невесть куда, могли бы тоже отхватить самый сладкий кусок этого пирога.

Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мечта «Краснодара» — возвращение атакующего футбола при Мусаеве. Реальность — ноль голов в трех последних матчах

Да, скучные люди будут говорить об упавшем уровне и высчитывать, что так мало очков потенциальный чемпион в первенствах из 30 туров не набирал никогда. И если сравнить, например, с турнирами в середине нулевых, где «Анжи» под руководством Гуса Хиддинка, с Самюэлем Это'O и Виллианом в составе занимал третье место, то могу предположить, что тогдашний топ-5 легко бы привозил всей нынешней первой пятерке по три-четыре мяча. Даже пятое место условного 2013 года — первому 2024-го.

Но каждодневный футбол (образцы мирового масштаба не берем) принадлежит только своему времени. Команда 2013-го никогда не сыграет с командой 2024-го. Это разные времена, и сейчас лучший игрок лиги не может получать зарплату как середняк десятилетней давности. И коль скоро ситуация сложилась так, как сложилась, и высочайшего класса, топ-мастеров со всего мира и еврокубков стране пока не видать, давайте порадуемся хотя бы интриге и драме. И тому, что аутсайдеры и середняки, мотивированные или нет, в каждом туре обыгрывают лидеров.

Класс ничего не стоит, когда ему сопутствует полная предсказуемость, а середняки и аутсайдеры падают перед лидерами лишь от одного их вида. А когда творится то, что сейчас, хочется смотреть даже не классный футбол, поскольку ты до последней секунды не знаешь, чем все закончится!

Вильсон Изидор, как и весь «Зенит», хватается за голову от неудачной серии клуба. Фото ФК «Зенит»

«Зенит» впервые с 2005 года, со времен позднего Властимила Петржелы, проиграл в чемпионате семь матчей. И степень его совершенно необъяснимой беспомощности в атаке объяснить логически просто не представляется возможным. Травм (кроме Марио Фернандеса) ни у кого из более-менее заметных игроков нет, тот же лучший снайпер чемпионата Матео Кассьерра на месте. Все главные бразильцы — Дуглас Сантос, Клаудиньо, Вендел — тоже. Как и молодой, талантливый, голодный до побед (в отличие от старших товарищей-соотечественников) Педро. На какие фокусы он способен — мы уже видели. Но, кажется, за эту весну, не поддержанный теми, кто поопытнее, поутих и его энтузиазм.

И нет у «Зенита» ни гола дома немотивированному, несмотря на шутку Руслана Безрукова, середняку «Рубину», еще в прошлом сезоне игравшему в первой лиге; ни в следующем туре «Динамо» (и где была обещанная злость после поражения от Казани?!); ни, наконец, молодому вратарю ЦСКА Владиславу Торопу и его застрявшей в середине таблицы команде, вроде как обязанной думать о предстоящем кубковом матче с тем же «Зенитом» — единственном шансе спасти сезон. Вот как все это объяснить? Никак.

А вот лютую игру армейской обороны, два сумасшедших сейва Торопа после ударов Педро и Мантуана можно объяснить наличием у ЦСКА чувства, о котором когда-то сказал классик другого клуба: «Все потеряно, кроме чести». Армейцы могли потерять 21 (!) очко на последних минутах предыдущих матчей этого чемпионата, но тут они выстояли. Честь имеют! Когда я смотрел на все это, то создавалось полное впечатление, что это они в субботу играли на Кубок. А Матео Кассьерра вместо того, чтобы забивать в чужие, организовал пенальти в свои, наступив на ногу Илье Агапову.

Кстати, чего бы я сейчас армейцам точно не посоветовал — это шутить про денежки на карточке от «Краснодара» или «Динамо». Хотя, честно скажу, лично у меня никакого негатива дополнительное стимулирование от конкурентов не вызывает. Это же мотивация выиграть, а не проиграть! Значит, духу спорта она, на мой взгляд, соответствует вполне.

А кому-то даже мотивация впервые в истории стать чемпионом не помогает — например, «Краснодару». Едва ли исход его матча со «Спартаком», судя по последним результатам, кого-то сильно удивил. И можно сколько угодно говорить, что если бы на первых минутах Кади забил из почти стопроцентой позиции, выйдя один на один и обведя Александра Максименко, то была бы другая игра. Не забил! И, кстати, Мурад Мусаев после матча, упомянув о четырех не использованных им в последнее время явных голевых шансах, сказал: «Надо лучше тренироваться». А кто ж тренирует-то, Мурад Олегович? И если он плохо тренируется, то почему вы его выпускаете?

Мечтой «Краснодара» было возращение атакующего футбола с заменой Владимира Ивича на Мусаева. Кажется, даже более важной, чем чемпионство. А в реальности пришли ноль голов и одно очко в трех матчах подряд с «Крыльями Советов», «Ахматом» и «Спартаком». И так бывает чаще всего, когда нарушаешь неписаные футбольные законы, начинаешь метаться, уходишь с избранного и приносившего успех пути. Так и произошло с «быками», хотя они еще могут стать чемпионами, о чем поговорим ниже.

Я провел у себя в телеграм-канале «РабиНерв» опрос читателей: какие тренеры, на их взгляд, не заслуживают отставки (группа специалистов, которые с максимальной вероятностью продолжат работу, а если кто-то из них уйдет, то только сам; Личку, Семака, Федотова, Осинькина, Карпина — не называл, а голосовать можно было за нескольких). Первое место занял Сергей Игнашевич, второе — Владимир Слишкович, третье — Рашид Рахимов. Немного от них отстал Магомед Адиев.

А вот Виктор Гончаренко, обладатель, между прочим, текущей шестиматчевой беспроигрышной серии, заработал право остаться только в глазах меньшинства. Как и Мусаев — абсолютный аутсайдер опроса. И вряд ли это может вызывать удивление даже у него самого.

У «быков» не видно никакого характера, который помог бы им выиграть золото. А у «Динамо», хоть и можно говорить о помощи Федотова со стартовым составом ЦСКА в Санкт-Петербурге, о помощи Зобнина с победным голом в ворота «Краснодара», этот характер есть. И везение идет именно от него, а не падает на команду Марцела Лички с небес.

Константин Тюкавин и Дмитрий Скопинцев празднуют победу над «Балтикой». Фото ФК «Динамо»

Все расклады по золоту

«Динамо»

1. Оно, набирая шесть или четыре очка, становится чемпионом в любом случае. То есть даже при двух победах «Зенита» бело-голубые могут позволить себе одну ничью, ибо превосходят петербуржцев по личным встречам.

2. При победе над «Крыльями» и поражении от «Краснодара» динамовцы могут занять первое место, если «Зенит» сделает хотя бы одну ничью в оставшихся турах, а «быки» не обыграют «Сочи», мотивированный после разгрома «Пари НН» и имеющий теоретические шансы остаться в премьер-лиге. Если же команды-конкуренты очков больше не потеряют, «Динамо» останется третьим, поскольку уступит «Краснодару» по личным встречам.

3. При поражении от «Крыльев» и победе над «Краснодаром» динамовцам надо, чтобы «Зенит» в своих матчах набрал не больше четырех очков.

4. При двух ничьих в оставшихся турах «Динамо» опять же может взять золото! Но при том же условии: «Зенит» должен набрать не больше четырех очков. Тогда при 55 очках у «Динамо» и «Зенита» бело-голубые выше по личным встречам, а у «быков» — 54 балла.

5. Даже если «Динамо» наберет лишь одно в двух матчах, их чемпионство тоже возможно! Тогда все зависит, с кем это очко будет заработано. Если с «Краснодаром», а тот при этом не обыграет и «Сочи» — «быки» отваливаются, и тогда надо, чтобы «Зенит» набрал не больше трех очков.

А вот если «Зенит» эти три очка набирает, а «Краснодар», сыграв вничью с «Динамо», обыграет «Сочи», «Динамо» же при этом проигрывает «Крыльям» — тогда самое интересное: поровну очков, по 54, наберут три команды! Такой же вариант возможен, если «Динамо» играет вничью с «Крыльями», уступает в Краснодаре, а «быки» играют вничью в Сочи.

И вот тут — два варианта. Если «Динамо» наберет очко с «Краснодаром», а «Крыльям» проиграет, то «Динамо» — чемпион. Потому что при закрутке из трех команд у бело-голубых будет семь баллов (шесть с «Зенитом» и один с «быками» — дома в первом туре, напомню, было 1:3), у «Краснодара» — 5 (четыре с «Динамо», один с «Зенитом» в Питере), у «Зенита» — 4 (все с «Краснодаром»).

А вот если ничья с «Крыльями», то чемпион — «Краснодар»! Ведь у него — семь очков (шесть с «Динамо», одно с «Зенитом»), у «Динамо» — шесть, у «Зенита» — четыре.

6. Может ли быть закрутка из трех, если «Динамо» возьмет в двух турах три очка? Нет. Потому что у команды Лички тогда будет 56 очков, а пять в двух турах «Зениту» набрать физически невозможно — либо шесть, либо четыре, либо еще меньше, но не пять. А если два? Тоже нет. Потому что «Краснодар» в этом случае наберет максимум 54 очка, а «Динамо» — 55.

7. При нуле очков у «Динамо» оно чемпионом стать не может: при двух очках у «Зенита» и поражении «Краснодара» от «Сочи» возникает закрутка, при которой чемпионы — «быки», в остальных вариантах у «Зенита» преимущество по очкам либо у «Краснодара» — по личным встречам.

8. «Динамо» может досрочно стать чемпионом, если обыграет «Крылья», при этом «Зенит» не победит в Грозном, а «Краснодар» — в Сочи. Либо если сыграет вничью с «Крыльями», а конкуренты синхронно проиграют.

Фото ФК «Зенит»

« Зенит» берет золото, если:

1. «Динамо» теряет больше двух очков, а он выигрывает оба матча;

2. Он набирает четыре очка, «Динамо» — не более одного, «Краснодар» — не более четырех.

3. Он набирает три очка, «Динамо» проигрывает оба матча, «Краснодар» набирает не более трех очков, то есть проигрывает «Сочи».

При закрутке чемпионство «Зенита» исключено.

« Краснодар» берет золото, если:

1. Он выигрывает оба матча, «Динамо» — только у «Крыльев», а «Зенит» набирает не больше четырех очков. В этом случае по личным встречам «быки» обходят «Динамо», а «Зенит» отстает на очко.

2. Он выигрывает у «Динамо» и играет вничью с «Сочи», «Динамо» играет вничью с «Крыльями», а «Зенит» набирает три очка. Тогда — закрутка в пользу «Краснодара».

3. В этом же случае, если «Зенит» набирает меньше трех очков, «Краснодар» обходит «Динамо» по личным встречам.

4. Он выигрывает у «Динамо» и проигрывает «Сочи», «Динамо» проигрывает «Крыльям», а «Зенит» набирает не больше двух очков — тогда опять закрутка в пользу «быков» либо преимущество «Краснодара» над «Динамо» по личным встречам.

Все эти расклады я подсчитал еще перед тем, как в воскресенье «Локомотив» обыграл «Оренбург», обогнав на очко «Спартак» и отставая на три от «Краснодара», на четыре от «Зенита» и на шесть от «Динамо». Бело-голубым при этом красно-зеленые уступают по личным встречам — 0:0, 1:2. Но такое, что «Динамо» и «Локо» наберут по 53 и выше них не будет никого, исключено, поскольку у «Краснодара» тогда тоже минимум будет 53 (победа над «Динамо»). То есть если одинаковое количество очков наберут только «Динамо» и «Локо» и выше окажутся динамовцы, это будет не за золото.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что тогда с закруткой? Ведь чисто теоретически возможно, что даже не три, а ЧЕТЫРЕ команды наберут по 53 очка — если «Локо» выиграет у «Факела» и «Балтики», «Динамо» проиграет оба матча, «Краснодар» обыграет «Динамо» и уступит «Сочи», а «Зенит» дважды сыграет вничью!

Считаем. Условие — два поражения «Динамо», в том числе от «Краснодара».

«Динамо» — «Краснодар» — 0-6

«Динамо» — «Зенит» — 6-0

«Динамо» — «Локомотив» — 4-1

«Зенит» — «Краснодар» — 4-1

«Зенит» — «Локомотив» — 0-6

«Краснодар» — «Локомотив» — 2-2

Итого при закрутке из четырех:

«Динамо» — 10

«Краснодар» — 9

«Локомотив» — 9

«Зенит» — 4

При закрутке из трех (без «Зенита»):

«Краснодар» — 8

«Динамо» — 4

«Локо» — 3.

То есть «Локомотив» не может стать чемпионом ни при каких обстоятельствах. А вот любую другую медаль команда Галактионова взять еще в состоянии. Бронза так вообще вполне реальна.

Мой прогноз: 1. «Динамо», 2. «Зенит», 3. «Локомотив».

Расклады внизу: похоже, «Сочи» вылетит напрямую, у «Балтики» неплохие шансы на стыки, «Пари НН» в его безобразной форме поможет календарь

В заключительном матче тура «Сочи» уничтожил «Пари НН» — 6:1. «Вовремя» в Нижнем поменяли Сергея Юрана на Сашу Илича, который ничего об РПЛ не мог успеть понять. Может, они его с Владимиром Ивичем спутали?

Вот только «Сочи» все это вряд ли поможет, хотя теоретические шансы теперь есть. Зато какая мотивация у «барсов» на домашний матч следующего тура с «Краснодаром»! Такой результат — отвратительная новость для «быков». А в последнем туре «Сочи» поедет в Казань к немотивированному «Рубину». В принципе, в шести очках нет ничего невозможного.

На сегодня, поскольку «Урал» еще не играл с «Оренбургом» (29-й тур), места в таблице при равенстве очков выстраиваются по победам. А значит, пока:

Но это только сегодня. Дальше-то будут учитываться личные встречи. И, не считая матч «Урал» — «Оренбург», по ним пока так:

«Факел»: 4 очка с «Пари НН», 4 очка с «Оренбургом», 4 очка с «Сочи», 2 очка (расход) с «Уралом», 1 очко с «Балтикой». В общей сложности — 15 очков.

«Балтика»: 4 очка с «Факелом», 4 очка с «Пари НН», 4 очка с «Сочи», 3 очка с «Оренбургом» (1-1), 0 очков с «Уралом». Всего — 15.

«Урал»: 6 очков с «Балтикой», пока 3 — с «Оренбургом» и матч дома, 2 — с «Факелом», по 1 — с «Пари НН» и «Сочи». Всего — 13.

«Пари НН»: 4 очка с «Уралом», 3 — с «Оренбургом» (4-4) и «Сочи» (2-6), по 1 — с «Факелом» и «Балтикой». Всего — 12.

«Оренбург»: 4 очка с «Сочи», по 3 — с «Пари НН» (4-4) и «Балтикой» (1-1), 1 — с «Факелом», пока 0 — с «Уралом» и матч на выезде. Всего — 11.

«Сочи»: 4 очка с «Уралом», 3 — с «Пари НН» (6-2), по 1 — с «Факелом», «Оренбургом» и «Балтикой». Всего — 10.

Общее количество очков значения иметь не будет, поскольку поровну они все не наберут. Значение имеют соотношения с конкретными соперниками.

Лучшая на данный момент серия у «Урала» — шесть туров без поражений (2 победы, 4 ничьих).

Худшие серии у «Пари НН» (очко в 8 турах), «Факела» (7 туров без побед, 3 очка) и «Оренбурга» (1 победа и 4 поражения в 5 последних турах).

Фото «СЭ»

При этом у «Балтики» еще, не забываем, есть минимум финал Пути регионов со «Спартаком», максимум — еще и суперфинал Кубка. Выигрыш кубкового турнира при вылете из премьер-лиги (такое было, например, в 1981 году с ростовским СКА) — для калининградцев вполне реальная перспектива.

И все же мой прогноз иной: прямой вылет — «Сочи», «Оренбург». Стыки — «Балтика», «Пари НН». Притом что и сочинцы, и оренбуржцы играют намного лучше нижегородцев.

«Балтика» победит в Ростове, «Оренбург» проиграет в Екатеринбурге, а в последнем туре они наберут поровну очков (по нулю либо одному), и все решится даже не по личным встречам, где равенство, а по победам, которых у «Балтики» на одну больше.

Нижний при всей своей кошмарной форме спасется от прямого вылета за счет календаря — у ЦСКА (их игра в 29-м туре) сейчас Кубок, и вне зависимости от его результата армейцам будет вообще не до того. Самару в гостях «Пари НН» не обыграет — там принципиальные отношения. Но ничья вероятна, даже два очка в двух турах, не говоря о трех или четырех, вытащат «Нижний» в стыки, а то и вообще в спасительную зону. Тогда в стыки уйдет «Факел», у которого с «Уралом» равенство по личным встречам, но меньше побед.

Расклады как наверху, так и внизу таблицы всего за два тура до финиша сложнейшие, и это чудесно. Потому что нет ничего лучшего для чемпионата, чем сумасшедшая интрига до последнего момента. Чтобы разобраться в ее хитросплетениях, нужно потратить часы. В чем ваш корреспондент с удовольствием и убедился.