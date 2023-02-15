ЦСКА испортил «Динамо» безупречную статистику на сборах, но потерял Дивеева

Бело-голубые уступили красно-синим в Белеке — 1:2.

Уже через неделю матчами Кубка России наконец-то возобновляется сезон. Когда остается так мало времени до официальных игр, тренеры обычно завершают традиционные для сборов эксперименты и выставляют составы, похожие на оптимальные.

Для «Динамо» матч с ЦСКА был финальным на турецком сборе, а у красно-синих еще остается игра с «Рубином». В такой ситуации скрывать уже нечего, поэтому и основа каждой из команд напоминала привычную. Правда, без потерь не обошлось.

ЦСКА не могли помочь простудившиеся Заболотный и Мухин, а также Зайнутдинов и Агапов, которые продолжают реабилитацию после повреждений. Новый защитник армейцев до сих пор не дебютировал за них, и, видимо, Агапов сделает это уже в официальном матче весной.

В основе «Динамо» мы тоже не увидели многих футболистов обоймы, но причина была проста: в этот же день бело-голубые провели товарищескую встречу с «Аланией», где, в частности, 45 минут получил пропустивший три предыдущих матча Захарян. Арсен еще и забил — голы Захаряна, Тюкавина и Грулева принесли «Динамо» победу 3:2. По решению медштаба ни в одном из матчей дня не играли лишь Лесовой и Норманн.

Два матча в день — это нормально для подготовительного периода. «Динамо» вообще этой зимой активно ставило опыты над игровым временем: к примеру, матч с «Борацом» проходил в формате «четыре тайма по 30 минут», а игра с «Енисеем» — «два по 75». Под занавес сборов команда Славиши Йокановича дважды сыграла по паре матчей в сутки. Стартовые составы в матчах одного дня отличались друг от друга, но заявки пересекались — например, Смолов, Макаров и Скопинцев с «Аланией» вышли на замену, а матч против ЦСКА начали с первых минут.

В первые 20 минут красно-синие выглядели чуть лучше соперника. ЦСКА играл первым номером, а «Динамо» довольно успешно действовало в прессинге и без мяча в целом. Однако счет открыли бело-голубые в результате редкой позиционной атаки. Помогла ситуативная смена флангов Макарова и Нгамале: камерунец оказался справа и не смог сыграть должным образом на чужой бровке, зато вторым темпом мяч подобрал Даса и неожиданно выстрелил с левой точно в «девятку». Красивейший гол израильтянина, причем с нерабочей ноги.

Пропущенный мяч на сборах — ерунда. Гораздо хуже, когда кто-то травмируется. И ЦСКА беда не обошла стороной: Дивеев, едва вернувшийся в строй после тяжелой травмы, не смог доиграть даже тайм — прихрамывая, защитник покинул поле и уступил место на газоне Ермакову. Из-за этого Мойзесу пришлось сместиться в центр обороны к Набабкину и Виллиану Роше.

Второй тайм ЦСКА начал куда активнее и довольно быстро забил. Сперва Шунин отразил удар Ермакова в упор, затем Чалов попал в штангу, и только на добивании Гайич поразил пустые ворота. Однако очень скоро армейцы потеряли еще одного основного центрального защитника: Виллиан Роша получил вторую желтую карточку за фол на Смолове. Правда, как это часто бывает в контрольных играх, вместо удаленного футболиста вышел другой — Лукин занял место в центре обороны, а команды продолжили играть в равных составах.

«Динамо» освежилось лишь с выходом Тюкавина, который имел шикарный шанс забить второй гол во втором матче дня, но не реализовал убойный момент. А вот джокер ЦСКА сыграл: Медина появился на поле в середине второго тайма вместо Чалова, и именно парагваец принес победу армейцам на 88-й минуте. Гол Медины тоже получился крутым: он поразил ближнюю «девятку» и установил окончательный счет 2:1.

«Динамо» должно быть слегка расстроено, ведь в шести предыдущих матчах сборов бело-голубые исключительно побеждали. Однако ЦСКА наверняка переживает сильнее, ведь с центром обороны проблемы: Агапов с Зайнутдиновым все еще восстанавливаются, а теперь еще и с Дивеевым что-то случилось.