Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

ЦСКА вырвал победу у «Динамо» в концовке братского дерби. Николич обошел Личку

ЦСКА обыграл «Динамо» в братском дерби
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Игровой эпизод в матче между ЦСКА и «Динамо» — 2:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Армейцы выиграли у бело-голубых впервые за девять лет.
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:2
ЦСКА

После трети чемпионата соперники по главному матчу 11-го тура оказались примерно в равном положении. Два амбициозных клуба отпустили лидирующую тройку — «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит», за которую требовалось цепляться, пока поезд не ушел. Братское дерби в этом плане получалось важнейшим. «Динамо» в случае неудачи отставало бы от третьей строчки на шесть очков. ЦСКА — вообще на девять.

Константин Тюкавин и&nbsp;Игорь Акинфеев. ЦСКА победил «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Главное решение по стартовому составу от Марцела Лички — Карраскаль, а не Фомин в центре полузащиты. Вместо надежности россиянина — креатив колумбийца. Изначально этот перекос в сторону атаки в ущерб обороне выглядел рискованным. Вполне в стиле чешского тренера. Вот только ЦСКА вышел на матч невероятно настроенным и отсутствием баланса у соперника пользовался шикарно. Везение хозяев, что первый тайм закончился со счетом 0:1, — красно-синие создали массу роскошных моментов. Один Гуарирапа обязан был забивать три. Лунев ликвидировал выходы один на один, крутился в воротах и хватался за голову от того, что творилось на поле.

В обороне бело-голубых царил форменный бардак. По медицинским соображениям не попал в заявку скоростной Майсторович, а от Бальбуэны и Фернандеса футболисты ЦСКА улетали, словно «Феррари» от «Опеля». Да и действия остальных футболистов бело-голубых в защите были беспомощными. В первые 35 минут было ощущение, словно клуб РПЛ играет с любителями из медиалиги. У «Динамо» — никакой дисциплины, проходной двор сзади, полная дезорганизация. Катастрофа.

Красно-синие легко отнимали мячи на своей половине, после чего проводили роскошные контратаки. Разве что реализация хромала, главный виновник чего — Гуарирапа.

Личке надо было многое менять. Что касается кадров, то в перерыве он вместо Скопинцева и Артура выпустил Маричаля и Фомина. Фернандес и Бителло при этом сместились налево. Стройности это хозяевам определенно добавило.

И каков же футбол? В первом тайме мы наблюдали избиение младенца, а счет на 55-й минуте — 1:1. Бителло подал штрафной, мяч прилетел к Карраскалю, а тот от души всадил его под перекладину. И поднял руки вверх, показывая, что не будет праздновать гол в ворота бывшей команды.

Характер игры совершенно изменился. Уже «Динамо» стало выглядеть более цельным и агрессивным, а у ЦСКА на какое-то время что-то расстроилось.

Впрочем, к середине второй половины красно-синие выровняли игру, а переломить ход был призван Пьянич — мегазвездный новичок ЦСКА. Боснийцу Марко Николич отвел 20 минут. В Кубке он уже выходил, а в РПЛ для Миралема состоялся дебют.

Однако героем стал не Пьянич. В равной игре Зделар на 89-й минуте нашел возможность отправить один на один Мусаева, а тот четко пробил в ближний угол — 1:2.

ЦСКА впервые обыграл «Динамо» в гостях с 2015 года и обошел бело-голубых в таблице за счет победы в личной встрече. А команда Лички, полностью провалив первый тайм, в целом заслужила поражение и отстает теперь от лидирующей тройки на шесть очков.

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Файзуллаев отмечал день рождения, Карраскаль мстил армейцам, Николич сходил с ума с заменами. Что произошло в матче «Динамо» – ЦСКА
Медведев отреагировал на призыв депутата рады перенести боевые действия в Белоруссию
WP узнала о возможном предложении Украине «конкретных шагов» для членства в НАТО
Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
Материалы сюжета РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Кордоба разбушевался! «Краснодар» разгромил «Химки» и сохранил лидерство
Силкин — о «Динамо»: «Моменты есть, но не получается в двух последних встречах»
Гафин — о поражении от ЦСКА: «Первый тайм был катастрофический»
«Динамо» — ЦСКА: видео голов матча РПЛ
Пьянич — о матче с «Динамо»: «ЦСКА заслужил победу. Могли забивать 3-4 мяча»
«Краснодар» и «Локомотив» опережают «Зенит» на 1 очко: турнирная таблица РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя