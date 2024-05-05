Такой борьбы за золото в РПЛ не было давно. Давайте насладимся концовкой!

Сразу у трех лидеров РПЛ — по 50 очков.

Чемпионская гонка. Хочется как можно чаще смаковать эти два слова, которые переставали быть актуальными на этом отрезке сезона РПЛ в последние несколько сезонов. Для нейтрального зрителя сейчас ситуация вообще сказочная — пожалуй, лишь в английской премьер-лиге интрига в борьбе за золото сопоставима по уровню накала. На данный момент сразу три лидирующие в РПЛ команды имеют одинаковое количество очков — по 50. У «Зенита» есть игра в запасе, и он оставляет за собой привычную роль фаворита, но поражения в предыдущих двух турах даже не говорят, а буквально вопят о том, что трон из-под чемпиона выбить очень даже реально.

«Зенит» нынешней сборки — пожалуй, самый слабый за последние годы, ведь проблемы у команды Семака есть в каждой линии. За 26 туров «Зенит» пропустил 23 мяча, за весь прошлый сезон — 20. Разница вроде бы несущественная, но на дистанции ощутимая.

Но все же самые серьезные проблемы сине-бело-голубые испытывают в атаке. Потеря Малкома оказалась слишком ощутимой — заменить футболиста такого уровня сейчас попросту невозможно. Добавим сюда спад влияния Клаудиньо и Вендела — и получим картину, что нападающий Кассьерра не получает должной подпитки из глубины. Возможно, в следующем сезоне Семак решит это сложное уравнение, но пока сделать это не получается.

В прошлом сезоне после 27 туров отрыв «Зенита» от второго места составлял впечатляющие 11 очков. Тогда вторым шел ЦСКА, набравший 58 очков, сейчас у «Краснодара» и «Динамо» — по 50. А значит, главная причина чемпионской гонки — спад чемпиона, а не внезапный прогресс конкурентов.

Действительно, и к «Краснодару», и к «Динамо» есть много вопросов. Бело-голубые набрали классный ход в последний месяц, одержав четыре победы подряд. Но этой серии предшествовали три подряд поражения. И такой контраст — лучшая иллюстрация нестабильности команды Лички. Чех строит фирменную атакующую модель в московском клубе, но замаскировать слабые места удается далеко не всегда.

Хорошо, что у команды есть характер, позволяющий вытаскивать даже далеко не самые удачные матчи. Последняя игра с «Сочи» это в очередной раз продемонстрировала. Она стала настоящим украшением чемпионата. С голом пяткой от Тюкавина, который многие уже называют лучшим в сезоне, с невероятной концовкой, где тонущие южане дважды отыгрывались, но бело-голубые вырвали победу на 90+5-й минуте. Эти три очка позволили «Динамо» догнать «Зенит» и «Краснодар».

У «быков» же ситуация совсем фантасмагорическая. На зимнюю паузу команда уходила лидером и главным претендентом на золото. Но принципы Сергея Галицкого оказались сильнее его тяги к первому титулу. Увольнение Владимира Ивича — ход странный, и изначально было понятно, что он может аукнуться с такой силой, что лопнут барабанные перепонки. Так произошло в последних двух турах, в которых «Краснодар» набрал всего одно очко с «Крыльями Советов» и «Ахматом», в матчах, где должен был побеждать и пользоваться осечками конкурентов.

Оценивать работу Мурада Мусаева будет логичнее в конце сезона, но пока статистика не в его пользу. При новом тренере «Краснодар» побеждает в 43% матчей, при Ивиче — в 55%. Разница в проценте поражений тоже серьезная — 29 против 15. Ну и то, что «быки» впервые в сезоне не смогли забить в двух матчах подряд, — показатель того, что оборонительная, скучная, но грамотно выстроенная модель Ивича была более эффективной, чем атакующий футбол, который вроде как должен был вернуться в Краснодар вместе с Мусаевым.

Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

У кого шансы на золото выше?

Если «Зенит» сможет победить в Воронеже, где «Факел» дает бой каждому, расслабляться команде Семака точно будет рано. Следом — матч с ЦСКА, за ним — выезд в Грозный и домашняя игра с «Ростовом». Две следующие встречи для сине-бело-голубых будут определяющими.

«Динамо» предстоит провести матчи с «Балтикой» в гостях и «Крыльями Советов» дома. А в последнем туре — битва с «Краснодаром», игра, которая при определенных обстоятельствах может стать золотой. «Быкам» же, правда, для этого в следующем туре нельзя проигрывать в Москве «Спартаку», а затем надо не ударить в грязь лицом с «Сочи».

Пока все идет к тому, что вплоть до последнего дня чемпионская гонка будет максимально напряженной. Так давайте насладимся этим моментом! Вне зависимости от того, как закончится этот сезон, он запомнится как, пожалуй, самый яркий за последние годы.