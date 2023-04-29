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Умерщвленный нерв и нулевая игра «Динамо». 0:2 от «Факела» должны стать приговором для Йокановича

Игорь Рабинер
Обозреватель
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин после матча.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тренер не чувствует команду.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
28 апр, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Факел

Смотрел на 0:2 в матче «Динамо» — «Факел» и пытался понять, что же мне это напоминает. И понял. Это было очень похоже на другой юбилейный матч, 90-летия «Спартака», — дома с «Анжи». Там было 0:3. Первый тайм — равный футбол, правда, незадолго до перерыва Это'О открыл счет. Здесь к исходу тайма было 0:0. С ужасным футболом, который невозможно было смотреть.

В перерыве того матча 2012 года прошел торжественный парад ветеранов, который возглавлял Федун. Здесь — лазерное шоу. И там и тут — красиво, нарядно, празднично.

А потом юбиляров и там и там начали бить. Но одно дело — «Анжи» Гуса Хиддинка, и другое — «Факел»-2023, единственный в РПЛ, кто ни разу в чемпионате не выиграл на выезде. До этого матча. Он даже почти весь прошлый сезон в ФНЛ в гостях не побеждал. Ждал чужого юбилея, выходит.

Федор Смолов после поражения от &laquo;Факела&raquo;.

27-летний москвич, воспитанник «Торпедо» Георгий Гонгадзе, забивший оба гола (первый — красиво), до этого сезона никогда не играл в РПЛ. А до позапрошлого сезона — и в ФНЛ. Но потом прорвало — сначала десять голов за Хабаровск, теперь уже девять — за Воронеж.

Можно сколько угодно говорить об отмененном голе Захаряна при 0:1. Там есть о чем поспорить, но ситуация неочевидная. Можно трактовать так, можно иначе. Но это совершенно не означает, что «Динамо» сейчас имеет право кивать на данный эпизод. Рабочая, спорная ситуация. Хозяева не играли в цельный, настоящий футбол, не горели — вот что намного важнее.

И глупо ошибались. Пенальти Кутицкого — полная дичь. Выставленная рука в такой безобидной ситуации необъяснима вообще ничем. И это — железобетонная точка. Вот тут спорить вообще не о чем.

И что-то в «Динамо», боюсь, не то происходит. Шунин, сделав сейв при 0:2, опять же на Гонгадзе (иначе совпадение со «Спартак» — «Анжи» стало бы совсем буквальным), пихает перчаткой в лицо упустившего своего игрока Скопинцева. Тот едва не лезет в драку. Чуть не доходит до знаменитого месилова между Бэттти и Ле Со в матче «Спартак» — «Блэкберн».

У «Динамо», если не считать гола Захаряна, в основное время не помню ничего, кроме красивого обводящего удара Гладышева, который в прыжке вытащил из-под перекладины Свинов. В добавленное вратарь «Факела» уже спасал — после попыток Тюкавина и того же Гладышева. Но «Динамо» поздно очнулось.

Воронеж пластался, умирал, бросался под удары. И добился своего. Роль обслуживающего персонала в матче столетия его совершенно не устраивала. Да, владения у гостей было 30%, они играли чистым вторым номером, и с игровой точки зрения восхищаться тут нечем. Это, кстати, и из послематчевого интервью Пятибратова прослеживалось — главный тренер «Факела» был объективен. Но с точки зрения характера — просто красавцы.

Защитник &laquo;Динамо&raquo; Эли Даса (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Факела&raquo;. Грустный юбилей «Динамо». Бело-голубые проваливают сезон, у «Факела» первая победа в гостях

Думаю, с Йокановичем и так все уже было ясно (помимо результатов — никакого прогресса по сравнению с осенью, отсутствие какого-либо внятного футбола), но если в клубе оставались даже какие-то минимальные сомнения, сегодня они исчезли. Он вообще не чувствует команду. Это ведь по ее умерщвленному нерву видно.

Вот вышел Тюкавин и, хоть и не забил, парой моментов показал, кто должен был играть в основе. Если главный тренер подобных вещей в такие дни не чувствует — ему нечего делать в команде. Это показало и послематчевое интервью Йокановича. Чистое «му-му». Вода. Ни о чем. Как и игра его «Динамо».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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