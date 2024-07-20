«Динамо» против «Факела»: кадровые проблемы, 3:0 к 30-й минуте, удаление Фомина в первом тайме

Бело-голубые стартовали в сезоне с победы.

Удивительно, но «Динамо» не обыгрывало «Факел» с 2001 года. С тех пор у воронежцев против москвичей было 3 победы и 3 ничьи. Два выигрыша в ФНЛ, еще один в РПЛ.

И на этот раз ожидания болельщиков бело-голубых были тревожные — слишком велики потери команды. Летом «Динамо» покинули Шунин, Паршивлюк и Смолов, из-за Кубка Америки не готовы играть Бальбуэна (он еще и на Олимпиаду едет), Маричаль, Чавес и Карраскаль, травмированы Фернандес и Макаров, а Скопинцев хоть и попал в заявку, но только в запас — много пропустил из-за болезни.

Единственное приобретение в лице голкипера Лунева такие проблемы, конечно, компенсировать не могло. Особенно экспериментальной выглядела линия обороны. Даса со своего правого фланга перебрался на левый, на его месте — 20-летний выпускник академии Бессмертный, а в центре вообще юная связка 19-летних — Майсторович-Лепский. Полузащита и атака выглядели более привычно, разве что Гладышева редко видим с первых минут, но при этом перечень запасных смотрелся сиротливо.

Однако бело-голубые словно не заметили всех кадровых потерь, поведя с крупным счетом уже к 30-й минуте. Не прошло трех минут, как Лепский после идеального навеса со штрафного Бителло забил первый гол в матче и в своей карьере на высоком уровне.

Очень легко пришли и следующие два мяча. Тюкавин здорово развернулся в штрафой, пробил в штангу — Нгамале на добивании — 2:0. Вскоре Бителло вывел Гладышева один на один, и тот переиграл Беленова — 3:0. Понятно, что у «Факела» не было в центре обороны Юрганова с Божиным, но все равно защита выглядела чересчур проходимой. Бело-голубые почти не замечали сопротивления.

Все было слишком идеально для «Динамо», а эта команда приучила болельщиков — без интриги она не может. Чтобы ее оживить, требовалось нечто экстраординарное. Например, удаление на ровном месте. Его заработал на 39-й минуте Фомин, наступив в центре поля на ногу Квеквескири. Больше тайма для воронежцев, чтобы в большинстве постараться спасти безнадежный матч.

Как сказал в перерыве форвард «Факела» Ильин: надо побыстрее сделать 3:1, и соперника затрясет. Гостям удалось забить, но им бы, конечно, хотелось это сделать раньше, чем на 74-й минуте, когда Марков с близкого расстояния расстрелял Лунева — 3:1.

Валидольной концовки все же не случилось — москвичей не затрясло. «Динамо», блестяще начавшее матч, довело его до уверенной победы, прервав неудачную серию с воронежцами. Бело-голубых не остановили ни кадровые проблемы, ни удаление на 39-й минуте. Личка, недавно отметивший 47-летие, может быть доволен.

Правда, в следующем туре против «Локомотива» ему придется обойтись еще и без дисквалифицированного Фомина. Но, возможно, успеет набрать форму Чавес и добавится кто-то из лазарета.