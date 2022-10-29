Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 17:15

Снимешь трусы с Сазонова — заработаешь пенальти. В ворота «Динамо» назначен необычный 11-метровый

Александр Бобров
Шеф-редактор
1/7
Telegram Новости
Игра 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Химки» (6:1), несмотря на счет, не обошлась без ошибок судей и странных решений. Прокомментируем некоторые из них.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
6:1
Химки

Динамовец Макаров — без карточки и без дисквалификации

На 6-й минуте матча «Динамо» — «Химки» арбитр Ян Бобровский не вынес предупреждение Денису Макарову, который ударил локтем Ираклия Чежию и разбил ему лицо. Для динамовца желтая карточка стала бы четвертой в этом турнире — он заработал бы дисквалификацию и пропустил бы игру с «Ростовом» в 16-м туре.

29 октября. Москва. «Динамо» — «Химки» — 6:1.

Игрок «Химок» Боженов — без карточки и без дисквалификации

На 15-й минуте арбитр ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Кирилла Боженова и не наказал его штрафным ударом и желтой карточкой. Защитник подмосковной команды в борьбе с Диего Лаксальтом ударил соперника локтем правой руки в челюсть. Судья продолжил игру и остановил ее только через 25 секунд. Боженов, как и Макаров, «висел» на карточках, но избежал дисквалификации. Он сыграет в следующем туре с «Оренбургом».

29 октября. Москва. «Динамо» — «Химки» — 6:1.
29 октября. Москва. «Динамо» — «Химки» — 6:1.

Пропущены однотипные фолы

На 2-й минуте игрок «Химок» умышленно врезался в соперника и блокировал его движение. На 16-й минуте такой же фол был совершен уже динамовцем на другой половине поля. Оба нарушения правил не были зафиксированы судьей.

29 октября. Москва. «Динамо» — «Химки» — 6:1.

Гол Гладышева, офсайд Тюкавина

На 87-й минуте ошибочно засчитан гол Ярослава Гладышева. Это решение затем подтвердили видеоассистенты Иван Сиденков и Антон Кобзев.

В момент удара Гладышева по воротам его партнер по команде Константин Тюкавин находился за линией офсайда и перекрывал обзор вратарю подмосковной команды Виталию Гудиеву. Следовало зафиксировать положение «вне игры», однако этого не было сделано.

29 октября. Москва. «Динамо» — «Химки» — 6:1.

Дулаев едва не раздел Сазонова, но заработал пенальти

На 90+2-й минуте Бобровский ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота бело-голубых, определив, что правила нарушил динамовец Саба Сазонов. На самом деле сфолил Джамбулат Дулаев, который едва не снял трусы с соперника.

29 октября. Москва. «Динамо» — «Химки» — 6:1. Момент с Сабой Сазоновым.

Потом игрок «Химок» решил упасть, а судья отреагировал на это падение и указал на 11-метровую отметку. Непонятно, почему в действия Бобровского не вмешались видеоассистенты Сиденков и Кобзев.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
Саба Сазонов
4
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американская фигуристка жалуется на эмоциональное насилие. Фанат намекнул на ее лишний вес
«В чаше стадиона очень опасно». Что сейчас с «Донбасс Ареной» в Донецке
Минобороны заявило о террористической атаке Киева на корабли Черноморского флота
В Совфеде допустили возмещение ущерба от Лондона за теракты на СП
В Волгограде пятилетний ребенок умер после отравления арбузом
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Агент Кучаева объяснил отсутствие игрока в заявке на матч против «Локомотива»
Пименов: «Пашинина и Лоськова можно приравнять к Семину»
«Локомотив» — ЦСКА: Марадишвили и Тикнизян выйдут в старте, Дивеев попал в запас
Лаксальт — о качестве поля на «ВЭБ Арене»: «Оно одинаковое как для нас, так и для соперников»
Чежия о столкновении с Макаровым: «Локтем попал, кровь идет — судья даже не смотрит»
Пименов о предстоящем матче «Локомотива»: «Болельщики должны поддержать команду, тренера и новых людей в клубе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Психоз Гогниева: сорвался на комментатора, заменил Глушакова с матом и удалился в перерыве