Судейство
Сегодня, 17:15
На 6-й минуте матча «Динамо» — «Химки» арбитр Ян Бобровский не вынес предупреждение Денису Макарову, который ударил локтем Ираклия Чежию и разбил ему лицо. Для динамовца желтая карточка стала бы четвертой в этом турнире — он заработал бы дисквалификацию и пропустил бы игру с «Ростовом» в 16-м туре.
На 15-й минуте арбитр ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Кирилла Боженова и не наказал его штрафным ударом и желтой карточкой. Защитник подмосковной команды в борьбе с Диего Лаксальтом ударил соперника локтем правой руки в челюсть. Судья продолжил игру и остановил ее только через 25 секунд. Боженов, как и Макаров, «висел» на карточках, но избежал дисквалификации. Он сыграет в следующем туре с «Оренбургом».
На 2-й минуте игрок «Химок» умышленно врезался в соперника и блокировал его движение. На 16-й минуте такой же фол был совершен уже динамовцем на другой половине поля. Оба нарушения правил не были зафиксированы судьей.
На 87-й минуте ошибочно засчитан гол Ярослава Гладышева. Это решение затем подтвердили видеоассистенты Иван Сиденков и Антон Кобзев.
В момент удара Гладышева по воротам его партнер по команде Константин Тюкавин находился за линией офсайда и перекрывал обзор вратарю подмосковной команды Виталию Гудиеву. Следовало зафиксировать положение «вне игры», однако этого не было сделано.
На 90+2-й минуте Бобровский ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота бело-голубых, определив, что правила нарушил динамовец Саба Сазонов. На самом деле сфолил Джамбулат Дулаев, который едва не снял трусы с соперника.
Потом игрок «Химок» решил упасть, а судья отреагировал на это падение и указал на 11-метровую отметку. Непонятно, почему в действия Бобровского не вмешались видеоассистенты Сиденков и Кобзев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования