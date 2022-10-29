Снимешь трусы с Сазонова — заработаешь пенальти. В ворота «Динамо» назначен необычный 11-метровый

Игра 15-го тура чемпионата России «Динамо» «Химки» (6:1), несмотря на счет, не обошлась без ошибок судей и странных решений. Прокомментируем некоторые из них.

Динамовец Макаров — без карточки и без дисквалификации

На 6-й минуте матча «Динамо» — «Химки» арбитр Ян Бобровский не вынес предупреждение Денису Макарову, который ударил локтем Ираклия Чежию и разбил ему лицо. Для динамовца желтая карточка стала бы четвертой в этом турнире — он заработал бы дисквалификацию и пропустил бы игру с «Ростовом» в 16-м туре.

Игрок «Химок» Боженов — без карточки и без дисквалификации

На 15-й минуте арбитр ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Кирилла Боженова и не наказал его штрафным ударом и желтой карточкой. Защитник подмосковной команды в борьбе с Диего Лаксальтом ударил соперника локтем правой руки в челюсть. Судья продолжил игру и остановил ее только через 25 секунд. Боженов, как и Макаров, «висел» на карточках, но избежал дисквалификации. Он сыграет в следующем туре с «Оренбургом».

Пропущены однотипные фолы

На 2-й минуте игрок «Химок» умышленно врезался в соперника и блокировал его движение. На 16-й минуте такой же фол был совершен уже динамовцем на другой половине поля. Оба нарушения правил не были зафиксированы судьей.

Гол Гладышева, офсайд Тюкавина

На 87-й минуте ошибочно засчитан гол Ярослава Гладышева. Это решение затем подтвердили видеоассистенты Иван Сиденков и Антон Кобзев.

В момент удара Гладышева по воротам его партнер по команде Константин Тюкавин находился за линией офсайда и перекрывал обзор вратарю подмосковной команды Виталию Гудиеву. Следовало зафиксировать положение «вне игры», однако этого не было сделано.

Дулаев едва не раздел Сазонова, но заработал пенальти

На 90+2-й минуте Бобровский ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота бело-голубых, определив, что правила нарушил динамовец Саба Сазонов. На самом деле сфолил Джамбулат Дулаев, который едва не снял трусы с соперника.

Потом игрок «Химок» решил упасть, а судья отреагировал на это падение и указал на 11-метровую отметку. Непонятно, почему в действия Бобровского не вмешались видеоассистенты Сиденков и Кобзев.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА