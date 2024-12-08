Разгром «Химок», дубль и голевая передача Тюкавина. «Динамо» позитивно завершило год

Бело-голубые крупно обыграли подмосковный клуб — 4:1.

«Динамо» в последнее время прилично штормило. В первую очередь речь о качестве игры, которое не устраивало никого: ни болельщиков, ни руководителей, ни футболистов, ни тренерский штаб.

«Мы приехали, можно сказать, пустыми по эмоциям. После вчерашних матчей у нас был хороший шанс сделать шаг вперед — догнать «Спартак» и «Локомотив», — но не было должного отношения к игре. Нельзя играть в футбол без эмоций. Наша линия атаки выдала фатальную игру: мячи быстро терялись, не получалось обыгрывать один в один, недорабатывали в защите», — говорил после матча в Грозном Марцел Личка. «Ахмату», напомню, в добавленное время фантастический гол забил голкипер Лещук, но игра была — ужас.

В Грозном чех хотел заменить в перерыве Артура, Нгамалё и Тюкавина. Против «Химок» первые двое остались в запасе. А другим важным кадровым решением стало возвращение в стартовый состав Бителло, который оправился от перелома ребра, полученного как раз в матче с «Химками» в первом круге.

Тогда бело-голубые выиграли — 4:3, уступая по ходу матча — 1:2. А самым опасным у красно-черных был Заболотный со своими сбросами в штрафной — два из них стали голевыми. На сей раз форвард пропускал встречу из-за дисквалификации, а на острие появился Илья Садыгов — сын бизнесмена, имеющего отношение к «Химкам».

Важность же Бителло проявилась в том, что именно с его участием возникли все три лучших момента бело-голубых в первом тайме. Сначала бразилец исполнил штрафной — Кокарев отбил в одну штангу, мяч полетел в другую, и казалось, что Гладышев внесет его с метра в пустые ворота — снова каркас.

Затем Бителло отдал голевую передачу на Тюкавина — форвард поразил ворота с близкого расстояния. 1:0. А перед перерывом латиноамериканец отпасовал уже к линии штрафной Фомину — рядом со штангой.

«Динамо» уверенно и заслуженно вело к перерыву. «Химки» запомнились лишь одним выпадом, но опасную передачу Руденко на Садыгова при выходе два в один прервал Маричаль.

Начало второго тайма стало продолжением первого — большое преимущество хозяев, возникающие моменты, так что второй гол явно назревал. И никакого удивления не вызвал: в толкучке после углового Тюкавин пробил пяткой, а вышел голевой пас Карраскалю — 2:0.

Впрочем, «Динамо» не было бы «Динамо», если бы не оживило интригу. Лунев вышел из-за штрафной, отдал неточный пас Лаксальту, после чего «Химки» с двух попыток затолкали мяч в ворота. Мирзов — 2:1 на 58-й минуте.

Но даже замаячившая перспектива ничьей не изменила характера встречи. Москвичи по-прежнему были острее и на 78-й минуте восстановили разницу в два гола: Нгамалё отпасовал в штрафную, а там Тюкавин сделал все классически — поставил спину Филину и с разворота отправил мяч в ворота. Помог и рикошет. Дубль и голевая передача от лучшего игрока прошлого сезона.

В концовке же еще и Грулев довел дело до разгрома после передачи Артура — 4:1.

«Динамо» на позитивной ноте завершило 2024 год. Команда будет зимовать с отставанием от третьего места всего в два очка.