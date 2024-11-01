«Вообще ******. Катастрофа». Личка емко прокомментировал итоги матча с «Ростовом»

1 ноября, 23:45
Игра 14-го тура между «Динамо» и «Ростовом» получилась не очень событийной — желто-синие воспользовались ошибкой Андрея Лунева и забили первыми, бело-голубые ответили через пару минут. Так матч и закончился — 1:1. А вот после него было веселее.
На традиционной послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Марцел Личка попытался описать игру — но не сдержался: «Была, так скажем, просто игра. Прагматическая... Прагматичная? Прагматичная игра: бей вперед — и посмотрим, что будет. Вообще ******. Катастрофа», — с улыбкой заявил тренер.
Момент тут же стал самым обсуждаемым в отечественном футболе. Одной из первых сориентировалась российская Премьер-лига — сначала в своем Telegram-канале просто согласились с вердиктом, но призвали быть культурнее.
А потом и вовсе выпустили словарь синонимов.
«Динамо», которое славится оперативной реакцией на подобные события, не подвело. В расшифровке бело-голубые воспользовались рекомендациями РПЛ.
Акции Лички точно пошли вверх после такого перфоманса — как минимум до заседания КДК РФС. Кто-то даже призывает дать тренеру российский паспорт.
Главный тренер «Ростова», несмотря на печальные результаты (восемь матчей подряд без побед во всех турнирах), сохраняет бодрость духа. После игры Валерий Георгиевич пересекся с вратарем «Динамо» Луневым в подтрибунном помещении — и диалог получился гениальным.
Карпин: «С очечком».
Лунев: «Это вас с очечком».
Карпин: «Это вас с очечком, ***. Вам же надо, ***. Вы же боретесь за что-то».
Но уже на пресс-конференции Валерий Георгиевич был куда грустнее: «То, что не выигрываем, связано и с кризисом, и с невезением. Для чего вам нужен ответ? Я же не стану делать сейчас разбор, что с нами. Я не могу предъявить команде по итогам матча с «Динамо», только за встречу с «Акроном». В начале игры слышал поддержку болельщиков в свой адрес. Это приятно, но очков это не добавляет. Лучше бы дали очки», — заявил тренер «Ростова».
По итогам матча «Ростов» занял восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 14 очков. На счету «Динамо» теперь 27 баллов и четвертое место. Тур продолжается.