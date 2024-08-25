Агкацев — герой.

Жажда мести

Матч «Зенита» и «Спартака» урвал большой кусок зрительского внимания, но на самом деле на этих выходных нас ожидали сразу два мощнейших противостояния в рамках РПЛ. В первом встречались «Динамо» и «Краснодар», две команды — участницы чемпионского матча. И бело-голубым наверняка хотелось взять реванш. Тем более что сейчас снова был шанс выйти на чистое первое место. Могли ли мы подумать о таком пару недель назад, когда команда Семака катком проходилась по соперникам?

«Динамо» и «Краснодар» начали сезон по-разному. Бело-голубые выдали классный старт — проиграли только «Зениту» на выезде (0:1) и «Спартаку» (0:3) в Кубке. Последняя встреча оставила осадочек, хотя в целом впечатление банда Марцела Лички оставляла приятное. Что до «Краснодара», то долгое время у «быков» не шли голы, в первых трех турах забили лишь раз. Но сейчас дела куда лучше — заработали стандарты, проснулся Сперцян, здорово помог запасной Мозес Кобнан.

Последний, правда, вновь остался на лавке — Мусаев продолжает больше верить в Са и Батчи. В остальном на «Динамо» состав вышел предсказуемый. Разве что Черников остался в запасе, в опорной зоне у «Краснодара» вышла связка Ленини и Кастаньо.

«Динамо», как и соперник, выстроилось по схеме 4-2-3-1. Тюкавин на острие, Карраскаль, Бителло и Гладышев под ним, подпирали конструкцию Чавес и Лаксальт. Личка до сих пор ждет Нгамале, потому атака сейчас не в самом бодром составе.

Шикарное шоу от обеих команд

Но все это не помешало гиператакующему футболу. За стартовые четверть часа «Динамо» и «Краснодар» создали больше моментов, чем «Зенит» со «Спартаком» за всю игру. К пятой минуте команды совершили сразу по несколько наскоков, которые завершились ударами; старались играть вертикально и быстро. Постоянно обостряли, что провоцировало потери мяча и контратаки на пространстве. Настоящее наслаждение для болельщиков.

Первым забил «Краснодар», но из офсайда: Майсторович неаккуратно сыграл головой и вывел Кордобу один на один, но Лунев успел выбить. Правда, сделал это неакцентированно, мяч подхватил Батчи и послал его в штрафную. Там снова замкнул Джон, но судья зафиксировал «вне игры». После этого «Динамо» включило полные обороты — Бителло приложился издали, Тюкавин по-бразильски обыграл защитника и пробил с лета. Но особенно старался Карраскаль, который нанес несколько опасных ударов и внезапно круто отрабатывал в обороне.

И когда казалось, что «Динамо» перетянуло на себя инициативу, «Краснодар» забил — уже по правилам. Са остался один на один с Дасой, которого не успел подстраховать Лаксальт, обыграл его и рикошетом от Бальбуэны отправил мяч в сетку.

«Динамо» побежало отыгрываться, а вот «Краснодар» сбил темп и начал действовать по счету. Говорил об этом и процент владения — 60 на 40 к концу тайма. Но хозяева в самой концовке провели несколько уколов. Снова на убойной позиции после классной игры Тюкавина оказался Карраскаль и снова не смог забить — Агкацев потащил, сделав заявку на героя матча.

Виктор Са (№ 7) прадзднует гол в ворота «Динамо». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Страшная травма Лунева и шоу Агкацева

В перерыве Личка и Мусаев провели замены. Скопинцев заменил Маричаля на левом фланге обороны, что логично — надо было отыгрываться. Ну а у «Краснодара» вышли сразу три новых футболиста — Черников, Олусегун и Гонсалес. Явное укрепление обороны.

И матч пошел по сценарию, к которому оба тренера и готовились. «Динамо» забрало себе мяч и достаточно быстро сравняло процент владения. «Краснодар» же отошел поглубже, практически забыв про атаки на ворота Лунева. Только вот оборона у «быков» трещала — «Динамо» регулярно вспарывало центр поля проникающими передачами. Прекрасно действовал Тюкавин — в одном из моментов он эффектно отбросил мяч пяткой Бителло, который должен был расстреливать ворота Агкацева, но оставил вратарю шансы. А спустя минуту Константин бил уже сам — головой, но снова в прекрасном стиле сработал кипер «Краснодара». На 75-й минуте еще один шикарный момент возник у Карраскаля, но и тут он не смог отличиться. Как будто колумбийца кто-то проклял — все еще ноль голов за «Динамо» в РПЛ.

«Краснодар» огрызался редко. И в одном из таких моментов Кордоба на скорости влетел в вышедшего за мячом Лунева. Похоже, обошлось без серьезной травмы, но Андрея на всякий случай убрали с поля — вместо него вышел Лещук. Ну а Кордоба извинился перед вратарем, когда тот уходил с поля.

Почти сразу же у Джона появился шанс прошить сменщика Лунева, но Лещук здорово сыграл в ближнем бою (а в самой концовке повторил тот же трюк). Но все же по понятным причинам вперед переть надо было «Динамо». В концовке Карасев не поставил пенальти после падения в штрафной Лаксальта, заблокировали еще один удар Карраскаля — «Краснодар» выстоял, и спасибо за это должен сказать своему вратарю, который совершил девять сейвов и пару раз откровенно спас. «Динамо» же упустило шанс и возглавить турнирную таблицу, и взять реванш за финал прошлого сезона. Проблема старая — реализация, и с этим Личке надо что-то делать.