Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:15

Тренерский ребус «Динамо». Карпин? Иностранец? Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Тренер Марко Николич.
Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.
Игорь Осинькин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/4
Telegram Дзен
Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о ситуации в бело-голубом клубе.

«Динамо» сейчас седьмое. «Локомотив» — девятый. Но этот сезон для бело-голубых провальный, а для красно-зеленых — спасенный. Парадокс? Лишь отчасти.

У железнодорожников есть тренер, есть звездные новички, усилившие игру, есть суперсерия — и кажется, есть, оптимизм перед следующим чемпионатом.

У бело-голубых ничего этого нет. Притом что в год столетия клуб вывел свои имиджевые и маркетинговые показатели на приличную высоту. Так бывает — клуб есть, а команды нет. Хотя чаще случается наоборот.

А еще у «Динамо» есть дедлайн, озвученный руководством. По поводу назначения нового главного тренера.

Часики тикают. Работа идет. Но кого ни спроси из футбольного мира, кого ждать, — разводят руками.

Тренер Марко Николич.
Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Появлялся на горизонте Марко Николич. Ходили разговоры про Марцела Личку. И все оказалось мимо — серб уехал на заработки на Ближний Восток, а чех пообещал боссам «Оренбурга», что останется. Потому что там ему комфортно, понятно, ну и потому что там есть огромный запас прочности, созданный им же самим.

Я пытаюсь поставить себя на место динамовских менеджеров, отвечающих за выбор, — и хочется им посочувствовать. Потому что с Сандро Шварцем вроде бы получилось, но концовка того сезона вышла совсем смазанной. А со Славишей Йокановичем не получилось совсем. И сейчас надо кого-то назначать — клубу с таким солидным бюджетом, амбициями, громкими голосами ветеранов, принимающих в штыки каждого иностранца.

Сложное дело. Особенно когда нет никого из своих под рукой. Не то чтобы уже полностью готовых, но способных при поддержке и правильном взаимодействии с руководством дать результат.

Федор Смолов. «Последние месяцы «Динамо» катилось по наклонной». Смолов — о провальном отрезке, интересе из Турции и будущем в сборной

Павел Алпатов малоопытен. Кирилл Новиков попробовал, и поначалу шло неплохо, но дать результат в первом же полноценном чемпионате не удалось. Валерий Газзаев не в деле с 2010 года, Сергей Силкин — с 2012-го, Андрей Кобелев — с 2016-го. Александр Бородюк больше ассоциируется с «Торпедо» — да и наличие Желько Бувача вряд ли подразумевает взгляд в сторону легенд бело-голубых прошлых лет.

К тому же время слишком ускорилось. Тренерский рейтинг стал крайне подвижен: много говорилось же, что «Динамо» после Шварца готово выбрать кого-то одного из троих — Николича, Валерия Карпина, Игоря Осинькина. Но большой вопрос, насколько в сегодняшнем дне специалист из «Крыльев» окажется для клуба той самой кандидатурой.

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин.
Игорь Осинькин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вопрос ведь стоит простой — чего хотят в «Динамо»? Какие задачи поставят перед новым главным: развивать молодежь, бороться за медали или что-то еще? Мы ведь и столько слышали, и понимаем, что у нынешних бело-голубых цели простые — соответствовать традициям, амбициям, работе клуба в целом и бюджету. Но ведь даже Шварц ни в одном интервью не признал, что ему вменялось попасть в тройку, немец уводил разговор в нечто абстрактное вроде «каждый новый день быть лучше самих себя вчерашних».

Наверняка уже есть четкие задачи, KPI для сменщика Йокановича, возможно, даже кандидатура — нам пока неведомая. Явил же «Спартак» миру Гильермо Абаскаля буквально из неоткуда — никто из инсайдеров не произносил заранее эту фамилию. Может быть, и «Динамо» точно так же сейчас согласовывает последние запятые в контракте неизвестного нам пока итальянца, испанца, португальца или аргентинца.

Игорь Лещук. «Поведение Йокановича — неуважение к игрокам! С ним играли в скучный непонятный футбол». Жесткое интервью Лещука

Российский же рынок для «Динамо» предельно сузился. Кандидатов, способных дать результат гарантированно, не так много. И все они трудоустроены. «Зенит» вырастил Сергея Семака, подводя его к назначению планово и сразу же вернув, как только на горизонте появился другой топ-клуб, готовый забрать экс-капитана сборной России из «Уфы». Владимир Федотов мог оказаться у бело-голубых, но ЦСКА оказался самым расторопным, когда стало ясно, что тренер покидает «Сочи». Михаила Галактионова «Локомотив» уводил из Нижнего Новгорода долго и настойчиво. Карпин получил в «Ростове» не только безграничную тренерскую власть, но и по-настоящему партнерские отношения с президентом и спортивным директором, их взаимодействие для РПЛ — эталонное.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Наверное, в этом списке Карпин единственный, кого «Динамо» теоретически может получить. «Наверное» потому, что он уже уходил в сборную и вскоре вернулся в «Ростов» вытаскивать его из намечавшейся пропасти. А это для Валерия намного больше, чем команда и город. Но даже если представить такую возможность и то, что москвичи в состоянии выкупить не только Карпина, но и, например, Глебова, Мелехина, Ланговича или Уткина, — возникнет вопрос: готовы ли бело-голубые поставить на человека, который будет значить больше самого клуба? Не имиджево, а в спортивном смысле. Это действительно серьезный вопрос, в отличие от темы спартаковского прошлого. Карпин давно уже воспринимается как тренер «Ростова» и сборной, а не как экс-красно-белый.

Но все равно кажется, что в «Динамо» появится еще один иностранец. Сергей Галицкий, например, угадал с Владимиром Ивичем. «Спартак» — с Абаскалем. И когда под рукой нет готового решения, выбор зарубежного тренера понятнее и проще. Потому что их просто больше. Ну и потому, что берешь готовую единицу, где риск только в одном. В адаптации.

Славиша Йоканович. БесСлавиша. Колонка Казакова о ситуации в «Динамо»

Вероятно, «Динамо» ищет сейчас кандидатуру, близкую к типажу Шварца — будь то человеческие качества или футбольная философия. Основные претензии к Йокановичу именно из этой оперы — слишком холоден, слишком отстранен, слишком безразличен.

Есть, конечно, еще одна кандидатура — безусловно, абстрактная, без какой-либо привязки к сегодняшнему дню. Симутенков.

Правая рука Семака в «Зените». Человек с фантастическим опытом — как в качестве игрока, так и в роли ассистента тренеров мирового уровня, работавших в нашей стране. Но есть вопрос — есть ли у Симутенкова амбиции стать главным...

Угадать с тренером — сложный ребус. Особенно когда нет легких решений.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
35
42
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы просто стреляем себе в ногу». Украинка раскритиковала запрет соревноваться с россиянками
Рублев и Хачанов «мстят» за Медведева. Россияне вышли в следующий круг «Ролан Гаррос»
Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной по Азовскому морю
МВД объявило журналиста Романа Попкова в федеральный розыск
ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через гаджеты Apple
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Флорентин: «Стадион «Оренбурга» — «кладбище слонов»
Кобелев: «Сезон для «Динамо» неудовлетворительный. Команде обязательно нужен российский тренер»
Президент «Торпедо» Савин рассчитывает на возвращение команды в РПЛ через год
Стипиди: «У Канчельскиса и Мостового то один чего-то недостоин, то другой. Чего они сами добились как тренеры?»
Алексей Медведев: «Не считаю, что медали для «Ростова» — это из области фантастики»
Форвард «Зенита» Кассьерра досрочно отправился в отпуск
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Как можно потерять голову в 20 лет? Это самое начало!» Взлет «Локо», Дзюба, опека Баринова: интервью Карпукаса