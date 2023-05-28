Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:05

Сказка «Локомотива» продолжается — четыре гола в ворота «Динамо» и волевая победа. Лучшие весной

«Локомотив» победил «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Наир Тикнизян празднует гол в стиле Артемы Дзюбы.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Федор Смолов реализует пенальти в матче с «Локомотивом».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Telegram Дзен
Бело-голубые рассыпались в концовке — 2:4.

«Динамо» и «Локомотив» не рискуют вылететь, не претендуют на медали, глобальных задач перед клубами уже нет, но локальных интриг перед их очной встречей хватало.

«Локомотив», например, очень близок к тому, чтобы стать лучшей командой РПЛ за весенний отрезок. Для Михаила Галактионова это стало бы крутым достижением, особенно на фоне провала немецкой бригады, опустившей красно-зеленых в зону стыковых матчей. Главный тренер «Локомотива», к слову, имеет динамовские корни — воспитанник школы бело-голубых семь лет отработал в клубной академии.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:4
Локомотив

В ней же начинал карьеру и Павел Алпатов, сменивший Славишу Йокановича у руля «Динамо». Если «Локо» гордится весенними успехами, то бело-голубые козыряют званием чемпиона Москвы. Даже молчаливый Желько Бувач в ответ на претензии по поводу Йокановича оседлал этого конька: «Мы — чемпионы Москвы». Перед матчем с железнодорожниками динамовцы делили первую строчку со «Спартаком» — по 17 очков, опережая красно-белых только по личным встречам. По итогам игры с «Локомотивом» можно было стать единоличным победителем чемпионата столицы.

Интересно было и соперничество Смолова с Дзюбой, подогретое накануне дерби Александром Овечкиным. В Новогорске в разговоре с Федором великий хоккеист назвал Артема слабеньким, добавив Дзюбе немного мотивации.

Федор Смолов реализует пенальти в матче с «Локомотивом».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Правда, в первом тайме опытного форварда «Локомотива» практически не было видно — он редко встречался с мячом, а когда получил неплохой шанс, слабо покатил прямо в руки Лещуку. А потом еще и мог стать антигероем — после удара Тюкавина головой мяч попал Дзюбе в руку, после просмотра видеоповтора Сафьян указал на «точку». Однако Смолов не наказал «слабенького» — пробил рядом со штангой.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

И почти сразу Артем все же сделал свой ход: его скидка на Тикнизяна стала голевой — 0:1. Правда, динамовцы спустя минуту отыгрались — Куликов сбил в штрафной Захаряна, и со второй попытки Смолов уже не сплоховал — 1:1.

Живой первый тайм на хороших скоростях, но без обилия моментов оставлял всю интригу на вторую половину матча.

В ней все встало на свои места. «Динамо» немного ожило после отставки Йокановича, первые 60 минут матча команда провела здорово и вполне заслуженно вела в счете — 2:1 (навес Захаряна замкнул Сазонов).

Однако «Локомотив» сейчас гораздо монолитнее, стабильнее, серьезнее. Галактионов может позволить себе оставить в запасе Пиняева, Глушенкова и Изидора, которые выходят и делают результат. Красно-зеленые вырвали волевую победу, устроив такую карусель, что у хозяев закружилась голова. Глушенков, Ненахов и Изидор сделали счет 4:2.

Сказка «Локомотива» имени Галактионова продолжается. Весной у команды нет конкурентов — 29 набранных очков против 26 у ЦСКА и 25 у «Зенита». В «Динамо» же нового тренера летом ждет много работы.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

В последнем туре у «Локомотива» есть отличная возможность увеличить количество набранных весной очков до 32, ведь ему предстоит дома сыграть с худшей командой РПЛ — «Торпедо». Три последних очных матча завершились сухими победами красно-зеленых. Букмекерская компания ФОНБЕТ предлагает на вариант «забьет только «Локомотив» коэффициент 2.35. Противоположный вариант можно взять за 1.60.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
5
13
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Неймар вместо чемпионского матча «ПСЖ» посетил турнир по покеру в Монте-Карло
«Бавария» в 11-й раз подряд выиграла чемпионат Германии
Украинка Костюк не стала пожимать руку Соболенко после поражения на «Ролан Гаррос»
Эрдоган понадеялся на рекордную явку в 90% во втором туре выборов президента
Беспорочное зачатие: врачи помогли родиться «невозможному» ребенку
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Фомин: «Йоканович просто написал в чат, что уходит. На этом прощание закончилось»
Гранат: «Динамо» надо укреплять каждую линию, если команда собирается бороться за высокие места»
«Ростов» — «Ахмат» — 2:2. Карапузов сравнял счет. Онлайн-трансляция матча
«Ростов» — «Ахмат»: видео голов
Фомин оценил сезон столетия «Динамо»
«Ростов» — «Ахмат»: Агаларов отыграл один мяч гостей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атаковали тысячей способов, но мяч не шел в ворота». Тренеры «Спартака» и «Пари НН» — после нулевой ничьей в Москве