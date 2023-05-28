Бело-голубые рассыпались в концовке — 2:4.

«Динамо» и «Локомотив» не рискуют вылететь, не претендуют на медали, глобальных задач перед клубами уже нет, но локальных интриг перед их очной встречей хватало.

«Локомотив», например, очень близок к тому, чтобы стать лучшей командой РПЛ за весенний отрезок. Для Михаила Галактионова это стало бы крутым достижением, особенно на фоне провала немецкой бригады, опустившей красно-зеленых в зону стыковых матчей. Главный тренер «Локомотива», к слову, имеет динамовские корни — воспитанник школы бело-голубых семь лет отработал в клубной академии.

В ней же начинал карьеру и Павел Алпатов, сменивший Славишу Йокановича у руля «Динамо». Если «Локо» гордится весенними успехами, то бело-голубые козыряют званием чемпиона Москвы. Даже молчаливый Желько Бувач в ответ на претензии по поводу Йокановича оседлал этого конька: «Мы — чемпионы Москвы». Перед матчем с железнодорожниками динамовцы делили первую строчку со «Спартаком» — по 17 очков, опережая красно-белых только по личным встречам. По итогам игры с «Локомотивом» можно было стать единоличным победителем чемпионата столицы.

Интересно было и соперничество Смолова с Дзюбой, подогретое накануне дерби Александром Овечкиным. В Новогорске в разговоре с Федором великий хоккеист назвал Артема слабеньким, добавив Дзюбе немного мотивации.

Федор Смолов реализует пенальти в матче с «Локомотивом». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Правда, в первом тайме опытного форварда «Локомотива» практически не было видно — он редко встречался с мячом, а когда получил неплохой шанс, слабо покатил прямо в руки Лещуку. А потом еще и мог стать антигероем — после удара Тюкавина головой мяч попал Дзюбе в руку, после просмотра видеоповтора Сафьян указал на «точку». Однако Смолов не наказал «слабенького» — пробил рядом со штангой.

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И почти сразу Артем все же сделал свой ход: его скидка на Тикнизяна стала голевой — 0:1. Правда, динамовцы спустя минуту отыгрались — Куликов сбил в штрафной Захаряна, и со второй попытки Смолов уже не сплоховал — 1:1.

Живой первый тайм на хороших скоростях, но без обилия моментов оставлял всю интригу на вторую половину матча.

В ней все встало на свои места. «Динамо» немного ожило после отставки Йокановича, первые 60 минут матча команда провела здорово и вполне заслуженно вела в счете — 2:1 (навес Захаряна замкнул Сазонов).

Однако «Локомотив» сейчас гораздо монолитнее, стабильнее, серьезнее. Галактионов может позволить себе оставить в запасе Пиняева, Глушенкова и Изидора, которые выходят и делают результат. Красно-зеленые вырвали волевую победу, устроив такую карусель, что у хозяев закружилась голова. Глушенков, Ненахов и Изидор сделали счет 4:2.

Сказка «Локомотива» имени Галактионова продолжается. Весной у команды нет конкурентов — 29 набранных очков против 26 у ЦСКА и 25 у «Зенита». В «Динамо» же нового тренера летом ждет много работы.

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В последнем туре у «Локомотива» есть отличная возможность увеличить количество набранных весной очков до 32, ведь ему предстоит дома сыграть с худшей командой РПЛ — «Торпедо». Три последних очных матча завершились сухими победами красно-зеленых. Букмекерская компания ФОНБЕТ предлагает на вариант «забьет только «Локомотив» коэффициент 2.35. Противоположный вариант можно взять за 1.60.