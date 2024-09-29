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Сегодня, 21:15

Матч-борьба и гол-шедевр Нгамале. «Динамо» не отпускает тройку лидеров

Гол Нгамале принес московскому «Динамо» победу над махачкалинским
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Муми Нгамале (№ 13) и Джемал Табидзе (№ 5).
Фото ФК «Динамо» Москва
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Команда Лички обыграла дагестанских одноклубников — 1:0.
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:1
Динамо

Московское «Динамо» отправилось в Каспийск после того, как все конкуренты уже сыграли накануне. При этом для команды Лички случился, пожалуй, худший расклад: ЦСКА догнал в таблице, а «Локомотив» и «Краснодар» своими победами убежали вперед еще на три очка. Лидирующее трио отрывалось, так что московскому клубу требовалась победа, чтобы не отстать уже серьезно — на шесть очков от третьего «Зенита».

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Личка удивил еще до начала матча — он впервые выпустил сразу четырех центральных защитников. Фланговые Даса и Скопинцев остались в запасе, а на краях расположились Маричаль и Фернандес, для которых эти позиции факультативные. А еще, по сравнению с матчем против «Спартака», в тройке центральных полузащитников креативного Карраскаля заменил куда более оборонительный Кутицкий. Кстати, тоже немало матчей отыгравший в защите. В общем, разудалый Марцел на сей раз, показалось, решил включить немного осторожности.

Но главными были даже не набор футболистов и их расстановка, а настрой. Хозяева поначалу явно превосходили гостей в агрессии и страсти, что могло закончиться для москвичей плохо уже на третьей минуте. Резкий прессинг, потеря у своей штрафной, угловой, после которого Сергей Чебан назначил пенальти за игру рукой у Фернандеса. К счастью для более статусного «Динамо», ВАР обнаружил, что парагваец сначала сыграл головой, а значит, 11-метровый назначать нельзя.

Роберто Фернандес сыграл рукой в&nbsp;своей штрафной площади. «Динамо» Махачкала — «Динамо»: Чебан ошибся, назначив пенальти. Неважно, в чью руку попал мяч

Москвичи действовали на низких скоростях, поэтому махачкалинцам не составляло большого труда разрушать их атаки. И все же гости в первом тайме выжали максимум из того, что сумели создать. Тюкавин заработал штрафной (ряд экспертов при этом отмечают, что сам форвард наступил на ногу защитнику, но в такие эпизоды ВАР не может вмешиваться), Бителло подал, а Нгамале с угла вратарской исполнил шикарно — боковыми ножницами отправил мяч в дальний угол. 1:0.

Яркий эпизод стал украшением малособытийной первой половины, в которой команды больше боролись друг с другом, с кочковатым газоном и сильным ветром (влияние этого фактора отметил в перерыве Кагермазов), чем радовали болельщиков красивыми комбинациями и опасными моментами.

Не изменился характер матча и после перерыва. Максимум борьбы и минимум остроты. Лучший момент возник у гостей на 75-й минуте после углового. Тюкавин пробил, Волк отразил, а Майсторович добивал в практически пустые ворота с пяти метров. Невероятно, как серб умудрился попасть в лежащего Сундукова. У хозяев опасно бил из штрафной Глушков — рядом со штангой.

Эпизод матча &laquo;Динамо&raquo; Махачкала&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Москва. «Динамо» Мх — «Динамо»: штрафной, с которого гости забили гол, назначен ошибочно

Махчкалинцы затащили одноклубников в свой силовой и простой футбол, но все же не сумели выцарапать ничью. Москвичи же заработали важные три очка на тяжелом выезде благодаря роскошному голу Нгамале. Игрой не восхитили, но за лидирующую тройку зацепились.

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Следующий матч у московского «Динамо» суровый — против «Спартака». На победу в нем команды Марцела Лички в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 2.70, что примерно 37% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.75 (23%), успех «Спартака» — за 2.50 (40%).

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Николя Муми Нгамале
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)

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