Матч-борьба и гол-шедевр Нгамале. «Динамо» не отпускает тройку лидеров

Команда Лички обыграла дагестанских одноклубников — 1:0.

Московское «Динамо» отправилось в Каспийск после того, как все конкуренты уже сыграли накануне. При этом для команды Лички случился, пожалуй, худший расклад: ЦСКА догнал в таблице, а «Локомотив» и «Краснодар» своими победами убежали вперед еще на три очка. Лидирующее трио отрывалось, так что московскому клубу требовалась победа, чтобы не отстать уже серьезно — на шесть очков от третьего «Зенита».

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

Личка удивил еще до начала матча — он впервые выпустил сразу четырех центральных защитников. Фланговые Даса и Скопинцев остались в запасе, а на краях расположились Маричаль и Фернандес, для которых эти позиции факультативные. А еще, по сравнению с матчем против «Спартака», в тройке центральных полузащитников креативного Карраскаля заменил куда более оборонительный Кутицкий. Кстати, тоже немало матчей отыгравший в защите. В общем, разудалый Марцел на сей раз, показалось, решил включить немного осторожности.

Но главными были даже не набор футболистов и их расстановка, а настрой. Хозяева поначалу явно превосходили гостей в агрессии и страсти, что могло закончиться для москвичей плохо уже на третьей минуте. Резкий прессинг, потеря у своей штрафной, угловой, после которого Сергей Чебан назначил пенальти за игру рукой у Фернандеса. К счастью для более статусного «Динамо», ВАР обнаружил, что парагваец сначала сыграл головой, а значит, 11-метровый назначать нельзя.

Москвичи действовали на низких скоростях, поэтому махачкалинцам не составляло большого труда разрушать их атаки. И все же гости в первом тайме выжали максимум из того, что сумели создать. Тюкавин заработал штрафной (ряд экспертов при этом отмечают, что сам форвард наступил на ногу защитнику, но в такие эпизоды ВАР не может вмешиваться), Бителло подал, а Нгамале с угла вратарской исполнил шикарно — боковыми ножницами отправил мяч в дальний угол. 1:0.

Яркий эпизод стал украшением малособытийной первой половины, в которой команды больше боролись друг с другом, с кочковатым газоном и сильным ветром (влияние этого фактора отметил в перерыве Кагермазов), чем радовали болельщиков красивыми комбинациями и опасными моментами.

Не изменился характер матча и после перерыва. Максимум борьбы и минимум остроты. Лучший момент возник у гостей на 75-й минуте после углового. Тюкавин пробил, Волк отразил, а Майсторович добивал в практически пустые ворота с пяти метров. Невероятно, как серб умудрился попасть в лежащего Сундукова. У хозяев опасно бил из штрафной Глушков — рядом со штангой.

Махчкалинцы затащили одноклубников в свой силовой и простой футбол, но все же не сумели выцарапать ничью. Москвичи же заработали важные три очка на тяжелом выезде благодаря роскошному голу Нгамале. Игрой не восхитили, но за лидирующую тройку зацепились.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

Следующий матч у московского «Динамо» суровый — против «Спартака». На победу в нем команды Марцела Лички в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 2.70, что примерно 37% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.75 (23%), успех «Спартака» — за 2.50 (40%).