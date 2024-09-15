Махачкала неприступна для «Спартака». «Динамо» снова лишило Станковича очков

Красно-белые сыграли вничью в Дагестане.

«Спартак» при Деяне Станковиче потерпел лишь два поражения — от «Оренбурга» в чемпионате и от махачкалинского «Динамо» в FONBET Кубке России. После игры с дагестанцами серб произнес одну из самых звучных фраз лета: «Футболка «Спартака» — тяжелая. Исторически надевать ее непросто».

Для команды Хасанби Биджиева тот успех, пожалуй, крупнейший в сезоне. Неудивительно, что главный тренер махачкалинцев выпустил почти идентичный состав на воскресную игру со «Спартаком» — только травмированного Алибекова в защите заменил Табидзе.

А вот Станкович выставил совершенно другой состав — и это объяснимо, ведь к групповому этапу Кубка топ-клубы относятся иначе. Основа красно-белых была переполнена атакующими игроками: Бонгонда, Угальде, Маркиньос, Барко и Медина вышли одновременно. Всю эту конструкцию в одиночку держал Умяров.

«Динамо» перед стартовым свистком заручилось серьезной поддержкой: символический удар по мячу нанес дагестанский чемпион UFC Ислам Махачев с бело-голубым шарфом на шее.

Однако счет открыл «Спартак»: на 20-й минуте Угальде забил пятый мяч в чемпионате и вышел на второе место в снайперской гонке — до лидера Глушенкова всего пара голов.

Но «Динамо» остро контратаковало и эффективно использовало «стандарты» — например, на 35-й минуте Гаджиев со штрафного пробил под перекладину — Максименко вытащил мяч. А почти сразу бело-голубые сравняли счет: Глушков продавил оборону, Мрезиг прострелил, а Литвинов срезал мяч в свои ворота.

Махачкалинцы по итогам первого тайма превзошли команду Деяна Станковича по ударам как в сторону ворот, так и в створ. И после перерыва «Динамо» не стало зарываться в своей штрафной, несмотря на комфортный счет. Судя по всему, команда Биджиева стремилась вновь победить «Спартак» и сотворить главную сенсацию тура.

У красно-белых мало что получалось в атаке. Один из худших матчей в футболке «Спартака» провел Барко — аргентинец действовал чуть глубже обычного и растворился на поле. Но моменты у москвичей были: например, на 66-й минуте Маркиньос упустил вернейший шанс на дебютный гол, не попав в пустой угол.

Ключевым событием концовки встречи стал выход новичка «Спартака» Рикарду Мангаша, который уже через две минуты после дебюта заставил соперника заработать на себе красную карточку: Мрезиг неаккуратно принял мяч, ошибся и вынужден был снести Мангаша. Павел Кукуян расценил это как лишение явной возможности забить и удалил алжирца.

В меньшинстве «Динамо» заперлось в своей штрафной и с трудом отбивалось от давления «Спартака». На пятой добавленной минуте Умяров едва не сотворил шедевр — мяч после его дальнего удара разминулся с «девяткой», что означало потерю фаворитом очков. Дагестанцы снова не проиграли «Спартаку» и остались в середине таблицы. А команда Станковича теперь пятая.