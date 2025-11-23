Видео
Сегодня, 19:55

Гусев начал в «Динамо» с крупной победы. Бело-голубые воспряли после ухода Карпина?

Московское «Динамо» разгромило махачкалинское «Динамо» в РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Иван Сергеев, Хуссем Мрезиг и Константин Тюкавин в матче «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала) 23 ноября.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Москвичи обыграли одноклубников из Махачкалы — 3:0.
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:0
Динамо Мх

«Динамо» во время двухнедельной паузы не скучало: уехал в сборную России, а потом из нее не вернулся главный тренер Валерий Карпин. И это тектонический сдвиг в клубной структуре, настолько много было поставлено на карту. Даже летнюю селекцию специалисту отдали. Но — не получилось. И уже второй раз за полгода с приставкой «и. о.» команду принял Ролан Гусев.

В мае у него было три победы, но надежды на бронзу разрушило поражение от «Краснодара» — «быки» в той встрече стали чемпионами. Теперь у Ролана Александровича снова четыре игры — уже объявлено, что до зимней паузы назначений не будет. А если бело-голубые выиграют все эти матчи, то Гусев и весну начнет во главе «Динамо» — об этом на встрече с командой заявил член совета директоров Сергей Степашин.

Первую из них предстояло добыть в соперничестве с махачкалинскими одноклубниками. Довольно колючими и упорными в целом, но при этом не слишком удачливыми в гостях — лишь два очка за весь первый круг.

Изменения Гусев внес как кадровые: вернулся в ворота Лунев, сменивший 19-летнего Расулова, пару центральных защитников составили Фернандес с Маричалем (до того незаменимый Осипенко остался в запасе), впервые с августа с первых минут в РПЛ вышел опальный Нгамале. Так и тактические: бело-голубые сыграли с двумя нападающими — Тюкавиным и Сергеевым. С учетом, что на флангах расположились вингеры Нгамале и Гладышев, это было фактически 4-2-4. Плюс в центре полузащиты Фомин и Бителло — максимально атакующий вариант.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала: онлайн трансляция матча РПЛ 23&nbsp;ноября 2025 года.«Динамо» разгромило махачкалинское «Динамо» в первом матче после ухода Карпина: онлайн-трансляция матча РПЛ

Для «Динамо» вскрытие насыщенной обороны в этом сезоне было большой проблемой. И решить ее просто количеством наступательных сил не так-то просто, отработать же что-то новое времени у Гусева практически не было.

Вихря атак с первых минут действительно не наблюдалось. До перерыва на две команды случился лишь один удар в створ ворот. Но им хозяева открыли счет — Тюкавин красиво пяткой перевел в сетку мяч после прострела Гладышева. «Динамо» хватило взрыва в середине тайма — с парой угроз гости справились, но с лучшим игроком сезона-2023/24 ничего сделать не смогли.

А едва началась вторая половина, как москвичи удвоили счет. В быстрой контратаке Бителло вывел на ударную позицию Сергеева, и тот прошил Тимура Магомедова — 2:0.

Совсем уж безнадежным для махачкалинцев матч не стал, достаточно сказать, что Раджаб Магомедов и Миро выходили один на один с Луневым. Но с первым ударом голкипер справился, а анголец не попал в ворота. Упростило же жизнь москвичам удаление Имадеддина Аззи за две желтые карточки на 70-й минуте.

В итоге в концовке Маухуб воспользовался разреженностью в оборонительных порядках гостей, пытавшихся отыграться в меньшинстве, и Гусев дебютировал с крупной победы. У Карпина за весь первый круг РПЛ подобный успех был только однажды — в матче с «Пари НН».

Валерий Газзаев в интервью «СЭ» так определил изменение в игре «Спартака» после прихода «и. о.» Вадима Романова: красно-белые выглядели свежее. Пожалуй, то же можно сказать и о бело-голубых при Гусеве: революции по игре пока не случилось, но команда смотрелась цельнее и бодрее, что позволило набрать за один матч больше очков, чем за предыдущие пять туров.

Впрочем, это пока только первый шаг. Впереди ответный кубковый матч с «Зенитом», а в РПЛ выезд в Грозный и встреча со «Спартаком».

9

  • ОстроV Zаячий

    А Глебова, Зайнутдинова и Миранчука, Карпин уже с собой забрал? Курс Гусева на избавление от карпинчан очень заметен. Да, сожрали Валеру в Москве.

    23.11.2025

  • Chausov Alexey

    А всего то надо было убрать токсичного самовлюбленного пуделя

    23.11.2025

  • bugr1969

    Тоже абсолютно не понимаю этого...

    23.11.2025

  • Секир-башка

    А я и скажу, молчать не буду : Валера - худший тренер в российской истории Динамо. Там бы еще в руководстве кое-кого пошерстить, кто летом Валеру в клуб ангажировал.

    23.11.2025

  • ScYLa

    С почином!

    23.11.2025

  • SERGEY111

    Неплохо так динамовское руководство ставит условия Гусеву - 4 победы ПОДРЯД и ты пока живой , а вот Карпину такие конкретные условия уверен и близко не стояли .

    23.11.2025

  • Сергей Васин

    Вот что карпин животворящий делает,стоило ему уйти и команда сразу выиграла.

    23.11.2025

    ФК Динамо (Махачкала)
    ФК Динамо (Москва)
