Голевой праздник «Динамо» закончился на «Ростове». Атака Лички не справилась с пятью защитниками

А Лунев исполнил Песьякова.

Пожалуй, худшего соперника для «Ростова», чем «Динамо», на этом отрезке сезона было не найти. Бело-голубые в последних трех матчах были синонимом слов «мощь» и «задор» — 14 забитых мячей и 6 пропущенных тому подтверждение. А «Ростов» с конца сентября стал синонимом слова «грусть», выдав серию из семи матчей без побед. Валерий Карпин после поражения от «Ахмата» даже упомянул всуе отставку — настолько все было тоскливо.

Тренер ростовчан, очевидно, понимал, насколько опасна для его хлипкой обороны развеселая атака «Динамо», и принял меры. Они оказались абсолютно экстраординарными для Валерия Георгиевича — желто-синие вышли с редким для себя сочетанием из трех центральных защитникоа. Но другого выхода не было — давили результаты, плюс сказалось отсутствие опорника и капитана команды Данила Глебова, часто берущего на себя оборонительные функции.

«Динамо», впрочем, тоже не обошлось без выбывших— Бителло в матче с «Химками» сломал ребро и отправился на больничный. И хотя Марцел Личка в предматчевом интервью всячески уверял, что потеря несущественна и Карраскаль нормально заменит бразильца, в это верилось с трудом. Все же Бителло — главный плеймейкер команды (8 голевых передач во всех турнирах), и его отсутствие должно было сказаться.

Оно и сказалось. Динамовцы, чаще всех в лиге забивающие в первые 15 минут, свой коронный отрезок провели посредственно. Более того, уже на 24-й хозяева поля пропустили сами, причем в абсолютно «ростовском» стиле — голкипер бело-голубых Андрей Лунев случайно катнул мяч на форварда гостей Комличенко, тот не растерялся и забил черпачком.

Но ростовская радость длилась недолго — после нелепого пропущенного команда Лички моментально пришла в себя и отыгралась уже на 26-й минуте. По сути, в первой же атаке. Отличился Кутицкий, красиво замкнув прострел Нгамале: у вратаря гостей не было шансов.

После быстрого обмена голами яркую вспышку притушил московский дождь — больше особенно опасных моментов в первом тайме не было. Команды много «браковали» на мокром газоне, часто ошибались в передачах, а особенно часто страдали от офсайдов — их количество в матче было чуть ли не на уровне недавнего класико, где один только Мбаппе попался в ловушку больше пяти раз.

13 — именно столько в общей сложности «Ростов» и «Динамо» залезли в положение «вне игры» Конечно, обошлось без «офсайдного дубля», но бело-голубые все равно пострадали — гол Константина Тюкавина на 70-й минуте был отменен моментально, и динамовский форвард даже не стал радоваться или спорить — все понял.

При этом, несмотря на весь брак и неудачные действия, Валерий Карпин явно не пожалел, что выставил пятерых защитников. Даже на мокрой траве и без Бителло динамовцы яростно давили — и, обороняйся ростовчане вчетвером, додавили бы точно.

Футболисты Муми Нгамале и Максим Осипенко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Более того, у хозяев были моменты даже при плотной обороне — но там, где не справлялись дождь или ростовские защитники, в игру вступал голкипер гостей Рустам Ятимов. На 81-й минуте после странного подката Осипенко Ятимов «потушил» выход один на один от Нгамале, на 90+3-й — грудью отбил удар в упор после углового. По сути, за итоговую ничью Карпину надо в первую очередь благодарить Ятимова — и его же за упущенные очки стоит винить динамовцам.

Кого устроил итоговый результат? Как это часто бывает с ничьими, наверное, никого. Скажи «Ростову» накануне, что команда не проиграет «Динамо» — вероятно, все бы согласились. Но это случилось, и по факту безвыигрышная серия продолжилась до восьми матчей, так что вряд ли в ничьей есть какой-то праздник. Ну а команду Лички результат не устроит еще больше — силы обыграть «Ростов» явно были, а на выходе получилась прерванная победная серия и еще большее отставание от первого места. Обоим тренерам будет о чем подумать после встречи. И о чем погрустить.